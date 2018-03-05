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В Казани продают автограф Путина за 250 тыс рублей

В Казани продают автограф Путина за 250 тыс рублей
16+
Фото: скриншот

В Казани выставили на продажу автограф президента России Владимира Путина за 250 тыс рублей. Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте.

Судя по размещенной фотографии, автограф был получен в Тверской области во время Всероссийского молодежного форума «Селигер» в 2012 году.

Напомним, ранее в Казани продавали автографы нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Один из автографов португальского футболиста был выставлен по цене 80 тысяч рублей.

Люция Кашапова, 05.03.2018, 18:03
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 18:04
Поддельный?
1
7
Согласны с автором?
Дмитрий05 марта 2018, 18:08
Ха-ха-ха!!!! Давайте дороже !! Или подтиритесь этой подписью идиоты !!!
3
37
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:22
идола себе сотворили из обычного фсбешника по кличке моль
5
21
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:23
В ответ на комментарий пользователя
Ха-ха-ха!!!! Давайте дороже !! Или подтиритесь этой подписью идиоты !!!
Развернуть
Даром не надо .нашли звезду.
3
24
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:23
Продом по 1000 . Получается не хуже .
0
7
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:28
В ответ на комментарий пользователя
идола себе сотворили из обычного фсбешника по кличке моль
Развернуть
https://
3
1
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:31
Надо над подписью дописать : Прошу снять меня с выборов! Мне стало стыдно! И отправить в избирком! :-)
4
23
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Дмитрий05 марта 2018, 18:54
В ответ на комментарий пользователя
За что стыдно, какел?
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Такая вата как ты ни когда этого ни поймет !! Ну насмешил , за что стыдно ?? Ты ни в России что ли живеш ??
5
11
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
За что стыдно, какел?
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За то что 18 лет сидит у кормушки и отдавать никому не хочет. За то , что позволяет воспитывать поколение, у которого радость вызывает не повышение уровня жизни своих сограждан , а рассказки про новую ядерную ракету! На кого ее пускать то собрались? Страна , которая не выпускает томографы и оборудование для добычи своих же запасов нефти, которая находит деньги на ракеты , но не находит на лечение больных детей, которая платит пенсионерам пенсию не позволяющую нормально прожить месяц, 18 лет управляется человеком, который заявляет ,что у него есть обалденное вооружение. Кому оно нужно? Синеботам , которые за 500 рублей на митинги ходят? Кто тебя завоевывать то собрался? США ? С бюджетом в несколько раз большим? И ты говоришь , что я какол? Какол здесь ты. Потому что ты скачешь под дудку нескольких богатеев, которые получают в этой стране все,а ты только жалкие подачки. И они ,а не ты ездят в обругваемые ими же западные , да и восточные страны, едят хорошие, качественные продукты и проживут они эту жизнь в десятки раз качественнее чем ты! Потому что то медицина их будет лечить аппаратурой созданной на Западе, лекарствами, созданными на Западе , по протоколам созданным на Западе, а ты сдохнешь здесь от плохой экологии и некачественной мед помощи. И все потому, что ты считаешь каклом меня, а не себя ,хотя я уже полвека живу в этой стране и сделал для нее то, что она от меня требовала. Только спасибо она мне за это не скажет. А президент твой хваленый победил бы на выборах и так без всяких кривых заездов, потому что оппозицию он уже уничтожил и кучка странных людей, глядя на потуги которых на дебатах тянет тошнить, явно ему не конкуренты. Только задумайся над одной мыслью. Лидеру нашему национальному уже 60 с лишним и лет через 20 ( так уж заведено) он точно помрет! От старости и от нервов. И что ? Пропала Расеюшка? Все победит ее супостат? Да нет! Не победит! Потому что придет другой , которого ты даже не знаешь и не слышал никогда о нем. И будет также руководить и страна не рухнет! Как не рухнула после смерти Ленина, Сталина,Брежнева . Не задумывался об этом?
Лучший комментарий
5
42
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:08
Во первых это подделка,есть информация.Во вторых и даром не нужно
0
13
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:14
Да я 250 рублей не дам за подпись Гаранта...
1
10
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Такая вата как ты ни когда этого ни поймет !! Ну насмешил , за что стыдно ?? Ты ни в России что ли живеш ??
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Иди щенювмерлу послушай, вышивата!:-D
10
2
Согласны с автором?
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Горожанин05 марта 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
О как пердак то бомбанул:-D
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Давай поумнее что нибудь скажи.:-) Тяжко?
0
11
Согласны с автором?
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Горожанин05 марта 2018, 19:54
В книгу рекордов за самую дорогую туалетную бумагу!!!
2
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
За то что 18 лет сидит у кормушки и отдавать никому не хочет. За то , что позволяет воспитывать поколение, у которого радость вызывает не повышение уровня жизни своих сограждан , а рассказки про новую ядерную ракету! На кого ее пускать то собрались? Страна , которая не выпускает томографы и оборудование для добычи своих же запасов нефти, которая находит деньги на ракеты , но не находит на лечение больных детей, которая платит пенсионерам пенсию не позволяющую нормально прожить месяц, 18 лет управляется человеком, который заявляет ,что у него есть обалденное вооружение. Кому оно нужно? Синеботам , которые за 500 рублей на митинги ходят? Кто тебя завоевывать то собрался? США ? С бюджетом в несколько раз большим? И ты говоришь , что я какол? Какол здесь ты. Потому что ты скачешь под дудку нескольких богатеев, которые получают в этой стране все,а ты только жалкие подачки. И они ,а не ты ездят в обругваемые ими же западные , да и восточные страны, едят хорошие, качественные продукты и проживут они эту жизнь в десятки раз качественнее чем ты! Потому что то медицина их будет лечить аппаратурой созданной на Западе, лекарствами, созданными на Западе , по протоколам созданным на Западе, а ты сдохнешь здесь от плохой экологии и некачественной мед помощи. И все потому, что ты считаешь каклом меня, а не себя ,хотя я уже полвека живу в этой стране и сделал для нее то, что она от меня требовала. Только спасибо она мне за это не скажет. А президент твой хваленый победил бы на выборах и так без всяких кривых заездов, потому что оппозицию он уже уничтожил и кучка странных людей, глядя на потуги которых на дебатах тянет тошнить, явно ему не конкуренты. Только задумайся над одной мыслью. Лидеру нашему национальному уже 60 с лишним и лет через 20 ( так уж заведено) он точно помрет! От старости и от нервов. И что ? Пропала Расеюшка? Все победит ее супостат? Да нет! Не победит! Потому что придет другой , которого ты даже не знаешь и не слышал никогда о нем. И будет также руководить и страна не рухнет! Как не рухнула после смерти Ленина, Сталина,Брежнева . Не задумывался об этом?
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Истину глаголиш
1
10
Согласны с автором?
горожанин05 марта 2018, 20:14
Этим листом и подтираться нельзя- задница будет против.
0
9
Согласны с автором?
горожанин05 марта 2018, 20:19
Путину надо дать Нобелевскую . За малогабаритный реактор на крылатой ракете. Приснилось же человеку.
0
6
Согласны с автором?
горожанин05 марта 2018, 20:20
Просто дешёвый комедиант.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 20:50
В ответ на комментарий пользователя
Иди щенювмерлу послушай, вышивата!:-D
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ну да, ну да....


0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
За то что 18 лет сидит у кормушки и отдавать никому не хочет(Иди британской бабке расскажи про сроки, умник).

За то , что позволяет воспитывать поколение, у которого радость вызывает не повышение уровня жизни своих сограждан(вы чё бля не жужжали когда доллар по 30 был?>:>) , а рассказки про новую ядерную ракету(Действительно, чё эт на оборону страны тратится? Надо как лохлы пиндосам сдать страну!)!

На кого ее пускать то собрались (А на кого пиндосы свои ракеты направили>:>?, #вывсёврётенеттамракет:-D)

Страна , которая не выпускает томографы и оборудование для добычи своих же запасов нефти, которая находит деньги на ракеты , но не находит на лечение больных детей(В какой стране бесплатная медицина? В твоём любимом пиндостане?), которая платит пенсионерам пенсию не позволяющую нормально прожить месяц(К хохлам вернёмся, и позавидуем ихним европейским пенсиям:-D),

18 лет управляется человеком, который заявляет ,что у него есть обалденное вооружение(Опять же смотрим на хохлов, к чему приводит отсутствие хорошей ядрёной ракеты!!!).

Кому оно нужно(Ну явно не вам, хохлам!)?

Синеботам , которые за 500 рублей на митинги ходят(Ты бля им чтоль плотишь 500 рублей? Или сам так деньги зарабатываешь?)?

Кто тебя завоевывать то собрался? США(А что, нет?) ? С бюджетом в несколько раз большим(Ты посчитай сколько на содержание баз пиндосы тратят, и на зарплату, сколько у них один самолёт (литак по вашему) стоит, и у нас.)
?

И ты говоришь , что я какол(Да, ты какол!)? Какол здесь ты(НИXУЯ!).

Потому что ты скачешь под дудку нескольких богатеев, которые получают в этой стране все,а ты только жалкие подачки(Подачки получаешь ты!).

И они ,а не ты ездят в обругваемые ими же западные , да и восточные страны,(Ну тут ты прав, я самолётов боюсь!)

едят хорошие, качественные продукты(Кто тебе мешает есть хорошие и качественные продукты? Я предпологаю что они входят в список запрещённых к ввозу в РФ?:-D)

и проживут они эту жизнь в десятки раз качественнее(Ты о чём какел?8-| чем ты!

Потому что то медицина их будет лечить аппаратурой созданной на Западе, лекарствами,(Болеешь, несчастный прозападник?) созданными на Западе , по протоколам созданным на Западе,

а ты сдохнешь(Уровень образования на лицо, хотя вам хохлам это простительно!) здесь от плохой экологии и некачественной мед помощи.

И все потому, что ты считаешь каклом(Логика хохла, xyли:-D) меня, а не себя ,хотя я уже полвека живу в этой стране и сделал(Развалил СССР:-D) для нее то, что она от меня требовала.

Только спасибо она мне за это не скажет(А есть за что?).

А президент твой хваленый победил бы на выборах и так без всяких кривых заездов(И слава богу!!!), потому что оппозицию(На$рального?) он уже уничтожил и кучка странных людей, глядя на потуги которых на дебатах тянет тошнить, явно ему не конкуренты.

Только задумайся над одной мыслью. Лидеру нашему национальному уже 60 с лишним и лет через 20 ( так уж заведено) он точно помрет(Да ты что, прям колдун бля какой-то:-D А может до 97 проживёт?! От старости и от нервов. И что ? Пропала Расеюшка(Любящий своб страну россиянин, так никогда не скажет!)?

Все победит ее супостат? Да нет! Не победит! Потому что придет другой , которого ты даже не знаешь и не слышал никогда о нем. И будет также руководить и страна не рухнет! Как не рухнула после смерти Ленина, Сталина,Брежнева . Не задумывался об этом?(Нет хохол, пока не задумывался! А ты не задумывался, что возможно и я президентом стану?:-D)
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В жизни не читал большего бреда
7
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 20:52
В ответ на комментарий пользователя
За то что 18 лет сидит у кормушки и отдавать никому не хочет(Иди британской бабке расскажи про сроки, умник).

За то , что позволяет воспитывать поколение, у которого радость вызывает не повышение уровня жизни своих сограждан(вы чё бля не жужжали когда доллар по 30 был?>:>) , а рассказки про новую ядерную ракету(Действительно, чё эт на оборону страны тратится? Надо как лохлы пиндосам сдать страну!)!

На кого ее пускать то собрались (А на кого пиндосы свои ракеты направили>:>?, #вывсёврётенеттамракет:-D)

Страна , которая не выпускает томографы и оборудование для добычи своих же запасов нефти, которая находит деньги на ракеты , но не находит на лечение больных детей(В какой стране бесплатная медицина? В твоём любимом пиндостане?), которая платит пенсионерам пенсию не позволяющую нормально прожить месяц(К хохлам вернёмся, и позавидуем ихним европейским пенсиям:-D),

18 лет управляется человеком, который заявляет ,что у него есть обалденное вооружение(Опять же смотрим на хохлов, к чему приводит отсутствие хорошей ядрёной ракеты!!!).

Кому оно нужно(Ну явно не вам, хохлам!)?

Синеботам , которые за 500 рублей на митинги ходят(Ты бля им чтоль плотишь 500 рублей? Или сам так деньги зарабатываешь?)?

Кто тебя завоевывать то собрался? США(А что, нет?) ? С бюджетом в несколько раз большим(Ты посчитай сколько на содержание баз пиндосы тратят, и на зарплату, сколько у них один самолёт (литак по вашему) стоит, и у нас.)
?

И ты говоришь , что я какол(Да, ты какол!)? Какол здесь ты(НИXУЯ!).

Потому что ты скачешь под дудку нескольких богатеев, которые получают в этой стране все,а ты только жалкие подачки(Подачки получаешь ты!).

И они ,а не ты ездят в обругваемые ими же западные , да и восточные страны,(Ну тут ты прав, я самолётов боюсь!)

едят хорошие, качественные продукты(Кто тебе мешает есть хорошие и качественные продукты? Я предпологаю что они входят в список запрещённых к ввозу в РФ?:-D)

и проживут они эту жизнь в десятки раз качественнее(Ты о чём какел?8-| чем ты!

Потому что то медицина их будет лечить аппаратурой созданной на Западе, лекарствами,(Болеешь, несчастный прозападник?) созданными на Западе , по протоколам созданным на Западе,

а ты сдохнешь(Уровень образования на лицо, хотя вам хохлам это простительно!) здесь от плохой экологии и некачественной мед помощи.

И все потому, что ты считаешь каклом(Логика хохла, xyли:-D) меня, а не себя ,хотя я уже полвека живу в этой стране и сделал(Развалил СССР:-D) для нее то, что она от меня требовала.

Только спасибо она мне за это не скажет(А есть за что?).

А президент твой хваленый победил бы на выборах и так без всяких кривых заездов(И слава богу!!!), потому что оппозицию(На$рального?) он уже уничтожил и кучка странных людей, глядя на потуги которых на дебатах тянет тошнить, явно ему не конкуренты.

Только задумайся над одной мыслью. Лидеру нашему национальному уже 60 с лишним и лет через 20 ( так уж заведено) он точно помрет(Да ты что, прям колдун бля какой-то:-D А может до 97 проживёт?! От старости и от нервов. И что ? Пропала Расеюшка(Любящий своб страну россиянин, так никогда не скажет!)?

Все победит ее супостат? Да нет! Не победит! Потому что придет другой , которого ты даже не знаешь и не слышал никогда о нем. И будет также руководить и страна не рухнет! Как не рухнула после смерти Ленина, Сталина,Брежнева . Не задумывался об этом?(Нет хохол, пока не задумывался! А ты не задумывался, что возможно и я президентом стану?:-D)
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гражданин, у вас понос. B-|
8
1
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 21:16
В ответ на комментарий пользователя
гражданин, у вас понос. B-|
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Это ещё почему?
1
1
Согласны с автором?
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Назар Конанов05 марта 2018, 21:28
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Борат05 марта 2018, 21:31
Ватка тут как тут, вроде бы ресурс не такой посещаемый, чтобы здесь сpать. Бедная вата, хоxлы везде, ватка, бойся зеркала, мало-ли...
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14
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Горожанин05 марта 2018, 22:16
В ответ на комментарий пользователя
Штатами создана целая антироссийская медиаимперия. В ход идут все инструменты от работы с элитами и СМИ до прокачки народных масс через интернет и те же СМИ.

Каждый может легко это проверить, зайдите в профильную группу в любой социальной сети или развлекательном портале и попробуйте оставить комментарий в поддержку правительства и с критикой Запада, да вас просто сожрут проамериканские тролли.
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Америка не америка тролли не тролли Плевать я хотел на всё это !
Я знаю только одно ! И без всякой америки - всяких хохлов так называемых - и без всяких навальных -жизнь в россии полное Г....НО!
Молитесь и дальше на власть в этой стране безмолвные рабы ! Потому что здесь в этой стране рождаются исключительно с рабским мышлением . Здесь априори люди не способны бороться за свои права и свободы
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₽¥$05 марта 2018, 22:26
Я за Грудинина и.
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Горожанин05 марта 2018, 22:32
В ответ на комментарий пользователя
Америка не америка тролли не тролли Плевать я хотел на всё это !
Я знаю только одно ! И без всякой америки - всяких хохлов так называемых - и без всяких навальных -жизнь в россии полное Г....НО!
Молитесь и дальше на власть в этой стране безмолвные рабы ! Потому что здесь в этой стране рождаются исключительно с рабским мышлением . Здесь априори люди не способны бороться за свои права и свободы
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:-D
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Горожанин05 марта 2018, 22:33
В ответ на комментарий пользователя
Я за Грудинина и.
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Снимут с выборов этого балбеса, и поделом!!!
0
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Горожанин05 марта 2018, 22:41
В ответ на комментарий пользователя
Ватка тут как тут, вроде бы ресурс не такой посещаемый, чтобы здесь сpать. Бедная вата, хоxлы везде, ватка, бойся зеркала, мало-ли...
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!
2
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Горожанин05 марта 2018, 22:47
В ответ на комментарий пользователя
За то что 18 лет сидит у кормушки и отдавать никому не хочет(Иди британской бабке расскажи про сроки, умник).

За то , что позволяет воспитывать поколение, у которого радость вызывает не повышение уровня жизни своих сограждан(вы чё бля не жужжали когда доллар по 30 был?>:>) , а рассказки про новую ядерную ракету(Действительно, чё эт на оборону страны тратится? Надо как лохлы пиндосам сдать страну!)!

На кого ее пускать то собрались (А на кого пиндосы свои ракеты направили>:>?, #вывсёврётенеттамракет:-D)

Страна , которая не выпускает томографы и оборудование для добычи своих же запасов нефти, которая находит деньги на ракеты , но не находит на лечение больных детей(В какой стране бесплатная медицина? В твоём любимом пиндостане?), которая платит пенсионерам пенсию не позволяющую нормально прожить месяц(К хохлам вернёмся, и позавидуем ихним европейским пенсиям:-D),

18 лет управляется человеком, который заявляет ,что у него есть обалденное вооружение(Опять же смотрим на хохлов, к чему приводит отсутствие хорошей ядрёной ракеты!!!).

Кому оно нужно(Ну явно не вам, хохлам!)?

Синеботам , которые за 500 рублей на митинги ходят(Ты бля им чтоль плотишь 500 рублей? Или сам так деньги зарабатываешь?)?

Кто тебя завоевывать то собрался? США(А что, нет?) ? С бюджетом в несколько раз большим(Ты посчитай сколько на содержание баз пиндосы тратят, и на зарплату, сколько у них один самолёт (литак по вашему) стоит, и у нас.)
?

И ты говоришь , что я какол(Да, ты какол!)? Какол здесь ты(НИXУЯ!).

Потому что ты скачешь под дудку нескольких богатеев, которые получают в этой стране все,а ты только жалкие подачки(Подачки получаешь ты!).

И они ,а не ты ездят в обругваемые ими же западные , да и восточные страны,(Ну тут ты прав, я самолётов боюсь!)

едят хорошие, качественные продукты(Кто тебе мешает есть хорошие и качественные продукты? Я предпологаю что они входят в список запрещённых к ввозу в РФ?:-D)

и проживут они эту жизнь в десятки раз качественнее(Ты о чём какел?8-| чем ты!

Потому что то медицина их будет лечить аппаратурой созданной на Западе, лекарствами,(Болеешь, несчастный прозападник?) созданными на Западе , по протоколам созданным на Западе,

а ты сдохнешь(Уровень образования на лицо, хотя вам хохлам это простительно!) здесь от плохой экологии и некачественной мед помощи.

И все потому, что ты считаешь каклом(Логика хохла, xyли:-D) меня, а не себя ,хотя я уже полвека живу в этой стране и сделал(Развалил СССР:-D) для нее то, что она от меня требовала.

Только спасибо она мне за это не скажет(А есть за что?).

А президент твой хваленый победил бы на выборах и так без всяких кривых заездов(И слава богу!!!), потому что оппозицию(На$рального?) он уже уничтожил и кучка странных людей, глядя на потуги которых на дебатах тянет тошнить, явно ему не конкуренты.

Только задумайся над одной мыслью. Лидеру нашему национальному уже 60 с лишним и лет через 20 ( так уж заведено) он точно помрет(Да ты что, прям колдун бля какой-то:-D А может до 97 проживёт?! От старости и от нервов. И что ? Пропала Расеюшка(Любящий своб страну россиянин, так никогда не скажет!)?

Все победит ее супостат? Да нет! Не победит! Потому что придет другой , которого ты даже не знаешь и не слышал никогда о нем. И будет также руководить и страна не рухнет! Как не рухнула после смерти Ленина, Сталина,Брежнева . Не задумывался об этом?(Нет хохол, пока не задумывался! А ты не задумывался, что возможно и я президентом стану?:-D)
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Такой недалекий индивидуум как ты даже бригадиром дворников не станет. Потому что даже маленькому начальнику интеллекта надо больше. Совсем тупые кроме как простыми неквалифицированными специалистами быть не могут. :-) Написал ты много, но, увы,лишний раз подтвердил то , о чем и говорилось выше. Ты неграмотен, не умеешь читать, не способен анализировать прочитанное Ты не понял даже того, что я никого не призываю голосовать за того или этого.Я хочу только чтобы люди начали думать и сопоставлять то что нам говорят с тем , что на самом деле делают. Я знаю, что мне делать и как жить. Видимо ты тоже знаешь как жить тебе! Жаль ,что таких как ты много! Наша страна заслуживает другого будущего!
2
4
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Горожанин05 марта 2018, 22:52
В ответ на комментарий пользователя
За то что 18 лет сидит у кормушки и отдавать никому не хочет(Иди британской бабке расскажи про сроки, умник).

За то , что позволяет воспитывать поколение, у которого радость вызывает не повышение уровня жизни своих сограждан(вы чё бля не жужжали когда доллар по 30 был?>:>) , а рассказки про новую ядерную ракету(Действительно, чё эт на оборону страны тратится? Надо как лохлы пиндосам сдать страну!)!

На кого ее пускать то собрались (А на кого пиндосы свои ракеты направили>:>?, #вывсёврётенеттамракет:-D)

Страна , которая не выпускает томографы и оборудование для добычи своих же запасов нефти, которая находит деньги на ракеты , но не находит на лечение больных детей(В какой стране бесплатная медицина? В твоём любимом пиндостане?), которая платит пенсионерам пенсию не позволяющую нормально прожить месяц(К хохлам вернёмся, и позавидуем ихним европейским пенсиям:-D),

18 лет управляется человеком, который заявляет ,что у него есть обалденное вооружение(Опять же смотрим на хохлов, к чему приводит отсутствие хорошей ядрёной ракеты!!!).

Кому оно нужно(Ну явно не вам, хохлам!)?

Синеботам , которые за 500 рублей на митинги ходят(Ты бля им чтоль плотишь 500 рублей? Или сам так деньги зарабатываешь?)?

Кто тебя завоевывать то собрался? США(А что, нет?) ? С бюджетом в несколько раз большим(Ты посчитай сколько на содержание баз пиндосы тратят, и на зарплату, сколько у них один самолёт (литак по вашему) стоит, и у нас.)
?

И ты говоришь , что я какол(Да, ты какол!)? Какол здесь ты(НИXУЯ!).

Потому что ты скачешь под дудку нескольких богатеев, которые получают в этой стране все,а ты только жалкие подачки(Подачки получаешь ты!).

И они ,а не ты ездят в обругваемые ими же западные , да и восточные страны,(Ну тут ты прав, я самолётов боюсь!)

едят хорошие, качественные продукты(Кто тебе мешает есть хорошие и качественные продукты? Я предпологаю что они входят в список запрещённых к ввозу в РФ?:-D)

и проживут они эту жизнь в десятки раз качественнее(Ты о чём какел?8-| чем ты!

Потому что то медицина их будет лечить аппаратурой созданной на Западе, лекарствами,(Болеешь, несчастный прозападник?) созданными на Западе , по протоколам созданным на Западе,

а ты сдохнешь(Уровень образования на лицо, хотя вам хохлам это простительно!) здесь от плохой экологии и некачественной мед помощи.

И все потому, что ты считаешь каклом(Логика хохла, xyли:-D) меня, а не себя ,хотя я уже полвека живу в этой стране и сделал(Развалил СССР:-D) для нее то, что она от меня требовала.

Только спасибо она мне за это не скажет(А есть за что?).

А президент твой хваленый победил бы на выборах и так без всяких кривых заездов(И слава богу!!!), потому что оппозицию(На$рального?) он уже уничтожил и кучка странных людей, глядя на потуги которых на дебатах тянет тошнить, явно ему не конкуренты.

Только задумайся над одной мыслью. Лидеру нашему национальному уже 60 с лишним и лет через 20 ( так уж заведено) он точно помрет(Да ты что, прям колдун бля какой-то:-D А может до 97 проживёт?! От старости и от нервов. И что ? Пропала Расеюшка(Любящий своб страну россиянин, так никогда не скажет!)?

Все победит ее супостат? Да нет! Не победит! Потому что придет другой , которого ты даже не знаешь и не слышал никогда о нем. И будет также руководить и страна не рухнет! Как не рухнула после смерти Ленина, Сталина,Брежнева . Не задумывался об этом?(Нет хохол, пока не задумывался! А ты не задумывался, что возможно и я президентом стану?:-D)
Развернуть
- Ватка тут как тут, вроде бы ресурс не такой посещаемый, чтобы здесь сpать. Бедная вата, хоxлы везде, ватка, бойся зеркала, мало-ли...
-гражданин, у вас понос. B-|
-В жизни не читал большего бреда

Подобные фразы - верный признак обычного тупого троля. Нет аргументов, нормального изложения своей мысли, никакого признака умственной деятельности. Просто надо быстро написать гадость и опять успеть написать ее в другой ветке. И все! Весь смысл жизни. Грустно!
2
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Горожанин05 марта 2018, 22:59
В ответ на комментарий пользователя
- Ватка тут как тут, вроде бы ресурс не такой посещаемый, чтобы здесь сpать. Бедная вата, хоxлы везде, ватка, бойся зеркала, мало-ли...
-гражданин, у вас понос. B-|
-В жизни не читал большего бреда

Подобные фразы - верный признак обычного тупого троля. Нет аргументов, нормального изложения своей мысли, никакого признака умственной деятельности. Просто надо быстро написать гадость и опять успеть написать ее в другой ветке. И все! Весь смысл жизни. Грустно!
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Ого! Ресурса ольгинских хватило на проКазань,простых людей убеждать в том что чёрное (ещё 6 лет отставания) это белое.
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Горожанин05 марта 2018, 23:05
В ответ на комментарий пользователя
А почему у вас сразу сравнение с Украиной ? Почему вы не хотите взглянуть на свою страну и без Украины ? Или аргументировать нечем ? Как Украина живёт это не наше дело ! Надо позаботиться о жизни в своей стране . В принципе те же самые хохлы нам и кричат об этом - мол типа занимайтесь своей страной , нечего на нас кивать , мы со своим дерьмом сами разбираемся , а вы со своим не можете разобраться , а к нам лезете.
0
1
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Горожанин05 марта 2018, 23:11
В ответ на комментарий пользователя
А почему у вас сразу сравнение с Украиной ? Почему вы не хотите взглянуть на свою страну и без Украины ? Или аргументировать нечем ? Как Украина живёт это не наше дело ! Надо позаботиться о жизни в своей стране . В принципе те же самые хохлы нам и кричат об этом - мол типа занимайтесь своей страной , нечего на нас кивать , мы со своим дерьмом сами разбираемся , а вы со своим не можете разобраться , а к нам лезете.
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Дык потому и кивают на Украину чтобы отвлечь от внутренних проблем.
"Посмотрите, а вон у них еще хуже! У них там майдан, а у нас то стабильность, у них бандеру восхваляют,а он бандит!" Некоторые слушают и говорят и правду ведь, могло быть хуже. По всем информационным каналам в уши льют про то какая плохая Украина в день по несколько часов. Отвлекающий маневр. А пипл хавает.Вот и весь секрет! :-) А про наши проблемы не думайте! У нас вон какая ракета есть! Ее видимо и будем есть в скором будущем и лечиться тоже ею.
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Горожанин05 марта 2018, 23:23
В ответ на комментарий пользователя
Такой недалекий индивидуум как ты даже бригадиром дворников не станет. Потому что даже маленькому начальнику интеллекта надо больше. Совсем тупые кроме как простыми неквалифицированными специалистами быть не могут. :-) Написал ты много, но, увы,лишний раз подтвердил то , о чем и говорилось выше. Ты неграмотен, не умеешь читать, не способен анализировать прочитанное Ты не понял даже того, что я никого не призываю голосовать за того или этого.Я хочу только чтобы люди начали думать и сопоставлять то что нам говорят с тем , что на самом деле делают. Я знаю, что мне делать и как жить. Видимо ты тоже знаешь как жить тебе! Жаль ,что таких как ты много! Наша страна заслуживает другого будущего!
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Такой недалекий индивидуум как ты даже бригадиром дворников не станет. Ржунемогу:-D:-D:-D
1
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Горожанин05 марта 2018, 23:25
В ответ на комментарий пользователя
А почему у вас сразу сравнение с Украиной ? Почему вы не хотите взглянуть на свою страну и без Украины ? Или аргументировать нечем ? Как Украина живёт это не наше дело ! Надо позаботиться о жизни в своей стране . В принципе те же самые хохлы нам и кричат об этом - мол типа занимайтесь своей страной , нечего на нас кивать , мы со своим дерьмом сами разбираемся , а вы со своим не можете разобраться , а к нам лезете.
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А почему у вас сразу сравнение с Украиной ?

А почему нельзя приводить в пример то, что пиндосы хотят сделать с нашей страной?
1
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Горожанин05 марта 2018, 23:27
В ответ на комментарий пользователя
Ого! Ресурса ольгинских хватило на проКазань,простых людей убеждать в том что чёрное (ещё 6 лет отставания) это белое.
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От кого отставания на 6 лет? От хохлов?:-D
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Горожанин05 марта 2018, 23:37
В ответ на комментарий пользователя
Дык потому и кивают на Украину чтобы отвлечь от внутренних проблем.
"Посмотрите, а вон у них еще хуже! У них там майдан, а у нас то стабильность, у них бандеру восхваляют,а он бандит!" Некоторые слушают и говорят и правду ведь, могло быть хуже. По всем информационным каналам в уши льют про то какая плохая Украина в день по несколько часов. Отвлекающий маневр. А пипл хавает.Вот и весь секрет! :-) А про наши проблемы не думайте! У нас вон какая ракета есть! Ее видимо и будем есть в скором будущем и лечиться тоже ею.
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Дык потому и кивают на Украину чтобы отвлечь от внутренних проблем.
"Посмотрите, а вон у них еще хуже! У них там майдан, а у нас то стабильность, у них бандеру восхваляют,а он бандит!" Некоторые слушают и говорят и правду ведь, могло быть хуже. По всем информационным каналам :-D(А ты смотришь эти информационные каналы? Если не смотришь, то откуда знаешь что там в уши льют? Но ты же как я понял всё таки их смотришь, тогда какого куя у тебя "мозги не промыты путинской пропагандой"?)>:> в уши льют про то какая плохая Украина в день по несколько часов. Отвлекающий маневр. А пипл (Пипл, пипл Карл:-D Палитесь на ровном месте, ЦРУшники чёртовы!:-D) хавает.Вот и весь секрет! :-) А про наши проблемы не думайте! У нас вон какая ракета есть (Не завидуй пиндос!)! Ее видимо и будем есть в скором будущем и лечиться (Болеешь чтоль?) тоже ею.
4
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Горожанин05 марта 2018, 23:57
В ответ на комментарий пользователя
А почему у вас сразу сравнение с Украиной ?

А почему нельзя приводить в пример то, что пиндосы хотят сделать с нашей страной?
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Даже если пиндосы и хотят что -то сделать с нашей страной , это не повод забить на обычных граждан России со стороны властей .
Честно ! Вы задолбали уже со своими пиндосами хохлами !
Как можно быть счастливым в стране с зарплатой в 25 тыс. Получать её , приходить домой , жрать борщ и сидеть перед теликом и ругать запад . При этом сами погрязли в кредитах и ипотеках с бешеными процентами ! Ни разу не бывавши за границей на отдыхе . Пенсии просто смех , платить за детсад за то за сё и ничего уже от зарплаты не остается !
Ну и как ! Разве здесь уместно кричать - иди работай ! Как некоторые любят кричать.
Рабская страна !
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Горожанин05 марта 2018, 23:59
В ответ на комментарий пользователя
От кого отставания на 6 лет? От хохлов?:-D
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Вам везде хохлы мерещатся ? Как же отлично просто промыл вам ваш мозг соловьевский еврейский помет
0
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Горожанин06 марта 2018, 00:15
В ответ на комментарий пользователя
Дык потому и кивают на Украину чтобы отвлечь от внутренних проблем.
"Посмотрите, а вон у них еще хуже! У них там майдан, а у нас то стабильность, у них бандеру восхваляют,а он бандит!" Некоторые слушают и говорят и правду ведь, могло быть хуже. По всем информационным каналам :-D(А ты смотришь эти информационные каналы? Если не смотришь, то откуда знаешь что там в уши льют? Но ты же как я понял всё таки их смотришь, тогда какого куя у тебя "мозги не промыты путинской пропагандой"?)>:> в уши льют про то какая плохая Украина в день по несколько часов. Отвлекающий маневр. А пипл (Пипл, пипл Карл:-D Палитесь на ровном месте, ЦРУшники чёртовы!:-D) хавает.Вот и весь секрет! :-) А про наши проблемы не думайте! У нас вон какая ракета есть (Не завидуй пиндос!)! Ее видимо и будем есть в скором будущем и лечиться (Болеешь чтоль?) тоже ею.
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Как уж тут не посмотришь соловьевско киселевские изыски. Только включи зомбоящик оттуда потоками про укробендеровцев льется. А мозги у меня не промыты потому что я думаю ими . И сравниваю реальность с пропагандой . Слышал поговорку про дурака , которого заставляли богу молиться, так он и лоб расшиб. Это как раз случай для соловьевско киселевских передач. Перестарались . Отрицательного эффекта добились. Пресытили население своими репортажами про "бедную Украину". Я не болею. Лечиться ракетами будешь ты. После того как обожрешься пальмовым жиром . "Пипл хавает"- это выражение российского происхождения . Так что пиндосы, которых ты так ненавидишь тут не при чем! :-) Это выражение адресовано именно таким как ты. Выражение неуважительное , но ничего. Что на правду то обижаться. Ракете я не завидую , хотя бы потому , что ее никто не видел скорее всего потому ,что ее просто нет в готовом виде. Так что сильно порадоваться тебе вряд ли удастся в ближайшее время. :-)
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Горожанин06 марта 2018, 00:19
В ответ на комментарий пользователя
Это ещё почему?
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потому что не надо столько путинки храть на халяву без закуски. B-|
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Горожанин06 марта 2018, 00:21
В ответ на комментарий пользователя
нк кагбэ
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Горожанин06 марта 2018, 00:23
В ответ на комментарий пользователя
- Ватка тут как тут, вроде бы ресурс не такой посещаемый, чтобы здесь сpать. Бедная вата, хоxлы везде, ватка, бойся зеркала, мало-ли...
-гражданин, у вас понос. B-|
-В жизни не читал большего бреда

Подобные фразы - верный признак обычного тупого троля. Нет аргументов, нормального изложения своей мысли, никакого признака умственной деятельности. Просто надо быстро написать гадость и опять успеть написать ее в другой ветке. И все! Весь смысл жизни. Грустно!
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ватка, у тебя пукан тлеет и воняет на все ветки.....
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Горожанин06 марта 2018, 00:25
В ответ на комментарий пользователя
А почему у вас сразу сравнение с Украиной ?

А почему нельзя приводить в пример то, что пиндосы хотят сделать с нашей страной?
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А что пиндосы хотят сделать с нашей страной? 8-*
Оторвать воров от кормушки или у вас есть некие секретные данные? )) Так озвучьте их и мы прямо строем кинемся голос совать за путло )
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Горожанин06 марта 2018, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
Дык потому и кивают на Украину чтобы отвлечь от внутренних проблем.
"Посмотрите, а вон у них еще хуже! У них там майдан, а у нас то стабильность, у них бандеру восхваляют,а он бандит!" Некоторые слушают и говорят и правду ведь, могло быть хуже. По всем информационным каналам :-D(А ты смотришь эти информационные каналы? Если не смотришь, то откуда знаешь что там в уши льют? Но ты же как я понял всё таки их смотришь, тогда какого куя у тебя "мозги не промыты путинской пропагандой"?)>:> в уши льют про то какая плохая Украина в день по несколько часов. Отвлекающий маневр. А пипл (Пипл, пипл Карл:-D Палитесь на ровном месте, ЦРУшники чёртовы!:-D) хавает.Вот и весь секрет! :-) А про наши проблемы не думайте! У нас вон какая ракета есть (Не завидуй пиндос!)! Ее видимо и будем есть в скором будущем и лечиться (Болеешь чтоль?) тоже ею.
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Когда сидишь в собраньях шумных,
язык пылает и горит;
но люди делятся на умных
и тех, кто много говорит. :-)
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Горожанин06 марта 2018, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
Дык потому и кивают на Украину чтобы отвлечь от внутренних проблем.
"Посмотрите, а вон у них еще хуже! У них там майдан, а у нас то стабильность, у них бандеру восхваляют,а он бандит!" Некоторые слушают и говорят и правду ведь, могло быть хуже. По всем информационным каналам :-D(А ты смотришь эти информационные каналы? Если не смотришь, то откуда знаешь что там в уши льют? Но ты же как я понял всё таки их смотришь, тогда какого куя у тебя "мозги не промыты путинской пропагандой"?)>:> в уши льют про то какая плохая Украина в день по несколько часов. Отвлекающий маневр. А пипл (Пипл, пипл Карл:-D Палитесь на ровном месте, ЦРУшники чёртовы!:-D) хавает.Вот и весь секрет! :-) А про наши проблемы не думайте! У нас вон какая ракета есть (Не завидуй пиндос!)! Ее видимо и будем есть в скором будущем и лечиться (Болеешь чтоль?) тоже ею.
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Такое впечатление, что парень проглотил словарь, и теперь его рвет всеми умными словами подряд.
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Нужно ли ужесточать в России контроль за оборотом оружия?

До окончания голосования осталось:
Да, и случай на Авангардной этому подтверждениеНет, по такой логике у половины населения нужно отобрать и кухонные ножи
Голосов: 18
Голосовать
Голосов: 16
Голосовать
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