В Казани продают автограф Путина за 250 тыс рублей

В Казани выставили на продажу автограф президента России Владимира Путина за 250 тыс рублей. Соответствующее объявление появилось на специализированном сайте.

Судя по размещенной фотографии, автограф был получен в Тверской области во время Всероссийского молодежного форума «Селигер» в 2012 году.

Напомним, ранее в Казани продавали автографы нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Один из автографов португальского футболиста был выставлен по цене 80 тысяч рублей.