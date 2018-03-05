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Минниханов об аварийном жилье: Ничего менять не будем, выплаты — 11 тыс рублей за кв метр

Минниханов об аварийном жилье: Ничего менять не будем, выплаты — 11 тыс рублей за кв метр
16+
Фото: http://president.tatar.ru/
По его словам, власти РТ действуют в рамках федерального закона

Власти Татарстана не намерены менять систему работы программы расселения собственников аварийного жилья, хотя с этим многие не согласны. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с женщинами-журналистами в преддверии 8 Марта.

По его словам, власти РТ действуют в рамках федерального закона.

- Я понимаю людей, которые живут в аварийном жилье. Они хотят получить больше квадратных метров. Но есть федеральный закон: оценивается имущество и делается компенсация. Мы решили выплачивать 11 тысяч с копейками. В других регионах даже меньшие суммы, - цитирует «Реальное время» слова главы республики.

Минниханов также добавил, что было построено жилье, чтобы они могли взять социальную ипотеку.

- Эти люди хотят переехать, но также они хотят, чтобы все было бесплатно. Но у государства тоже нет лишних денег, - добавил президент РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Казани утвердил норматив стоимости 1 квадратного метра жилья, он составит 36 677 рублей. Такая стоимость жилья будет использоваться для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение недвижимости. Документ был подписан 7 февраля.

Люция Кашапова, 05.03.2018, 13:52
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Горожанин05 марта 2018, 13:55
Фас!!!
2
22
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Горожанин05 марта 2018, 14:01
CCCP Развалился, больше никто вас из раздолбанных халуп в новые апартаменты бесплатно не переселит! Работайте и улучшайте жилищные условия!
40
35
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Горожанин05 марта 2018, 14:03
Без комментариев....
Лучший комментарий
4
104
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Горожанин05 марта 2018, 14:07
так сказать, показательное выступление на тему - как дешево купить и дорого продать, потом. капитализм, ну а что вы хотели?))
2
20
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Горожанин05 марта 2018, 14:08
козёл
4
59
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Горожанин05 марта 2018, 14:09
У государства денег нет:-D
1
63
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Денис05 марта 2018, 14:22
Все остальные деньги на построение могилки сыну ушли?
3
72
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Горожанин05 марта 2018, 14:23
Ему вообще фиолетово по 11 или 36т.р. выкупают аварийку,он в облаках его Вова похвалил.
1
54
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Горожанин05 марта 2018, 14:25
Пополнится количество БОМЖЕЙ , !
0
29
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Горожанин05 марта 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Всё правильно сказал! Придраться не к чему.
Развернуть
а что правильного? вот читали мы историю женщины из Зеленодольска с детьми. У нее кв в ипотеке. Она ипотеку платит а ее выселяют и дают по 11 за метр. Это что справедливость? Это правильно? Какую кв купят пенсионеры всю жизнь прожившие в таком доме. Уже писали что не могут все люди быть крутыми босами, руководителями есть простые люди отработавшие всю жизнь на заводе, в магазине,В медицине и они тоже имеют право на достойную жизнь. Что за 11 тыс? Что вы на них купите? Попробуйте поставить себя на место этих людей.
3
99
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Стас05 марта 2018, 14:30
Пусть купит тогда всем аварийщикам жилье из своего кармана, а 11 тысяч оставит себе на цветочки жене. Отдай людям деньги из капремонта.
0
59
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трилибом05 марта 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
У государства денег нет:-D
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ржу не могу, пусть докажет, что у гос-ва нет денег, хахахаха, ржу аж слезы из глаз
2
35
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Горожанин05 марта 2018, 14:31
В ответ на комментарий пользователя
а что правильного? вот читали мы историю женщины из Зеленодольска с детьми. У нее кв в ипотеке. Она ипотеку платит а ее выселяют и дают по 11 за метр. Это что справедливость? Это правильно? Какую кв купят пенсионеры всю жизнь прожившие в таком доме. Уже писали что не могут все люди быть крутыми босами, руководителями есть простые люди отработавшие всю жизнь на заводе, в магазине,В медицине и они тоже имеют право на достойную жизнь. Что за 11 тыс? Что вы на них купите? Попробуйте поставить себя на место этих людей.
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и вообще в чем тогда ответственность государства перед людьми? выселить, заткнуть рот 11 тысячами и все. на месте домов то построят что то экономически выгодное. и деньги пойдут в бюджет а после все знают куда...
0
50
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Горожанин05 марта 2018, 14:35
Что?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Приватизировали жильё, а ответственность не приватизировали? Радуйтесь, что хоть сколько-то дают. У меня вот кроссовки порвались, где у государства взять компенсацию на новые?
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у тебя государство насильно рваные кроссовки не отбирает. как бы тебе понравилось если бы у тебя отобрали хоть и порванные но кроссовки, а в замен дали сланцы? далеко не самые хорошие
0
29
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Горожанин05 марта 2018, 14:45
ТОГДА ВЫКУПАЙТЕ ЗЕМЛЮ ПОД АВРИЙНЫМИ ДОМАМИ ПО РЫНОЧНОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ.
2
49
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Ага05 марта 2018, 14:45
В ответ на комментарий пользователя
Приватизировали жильё, а ответственность не приватизировали? Радуйтесь, что хоть сколько-то дают. У меня вот кроссовки порвались, где у государства взять компенсацию на новые?
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Кроссовки там же возьмёшь, где и предыдущие - на помойке.
2
11
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Ага05 марта 2018, 14:48
В ответ на комментарий пользователя
У государства денег нет:-D
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http://prokazan.ru/news/view/124154
А для выселения пяти частных домов у Чаши 48 млн нашлось, однако.
0
27
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Ага05 марта 2018, 14:56
В ответ на комментарий пользователя
Пусть купит тогда всем аварийщикам жилье из своего кармана, а 11 тысяч оставит себе на цветочки жене. Отдай людям деньги из капремонта.
Развернуть
Действительно, фонд капремонта есть, каждая квартира вносит туда средства. Но, все это непрозрачно. Сколько и на что тратятся колоссальные суммы. Только не нужно рассказывать про замену штукатурки и закупку так называемых "ИТП", которые по факту ими не являются. Чесали про экономию от применения ИТП, но суммы за тепло выросли. Замену оборудования обязана производить теплоснабжения организация, в тарифе присутствует часть именно для этого. А по факту "выдернули" деньги из фонда капитального ремонта.
0
14
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Стас05 марта 2018, 14:59
В регионе денег навалом. На то пошло, что все, что он имеет со своим семейством это деньги населения, которые они постоянно недополучают, так проявит мудрость и пусть весь ваш клан купит людям жилье, не обеднеете!!!
0
28
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Горожанин05 марта 2018, 15:00
Минихун, ты все-таки наглая, нахальная морда..)
0
39
Согласны с автором?
Горожанина05 марта 2018, 15:10
У государства нет денег,зачем тратили народные деньги на бесполезный сабантуй во Франции ????????????
0
61
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Горожанин05 марта 2018, 15:18
На служебную машину галявого за несколько лимонов деньги есть!
0
47
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Горожанин05 марта 2018, 15:19
Хочу САБАНТУЙ во ФРАНЦИИ ! Хочу устроить САБАНТУЙ во всех странах мира ! Хочу , хочу ...... и устрою !
1
25
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Горожанин05 марта 2018, 15:22
А сколько таких галявых ездят за деньги народа?
0
35
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Горожанин05 марта 2018, 15:23
Тэк знэщит, все зэткнулись, дэ, нет денег ни на щто, кроме миня
0
22
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 15:40
В ответ на комментарий пользователя
ржу не могу, пусть докажет, что у гос-ва нет денег, хахахаха, ржу аж слезы из глаз
Развернуть
канеш нет, все деньги в форбсе B-|
0
17
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
http://prokazan.ru/news/view/124154
А для выселения пяти частных домов у Чаши 48 млн нашлось, однако.
Развернуть
там земля в 100 раз дороже B-|
1
11
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Минихун, ты все-таки наглая, нахальная морда..)
Развернуть
татарин родился - еврей заплакал ))))
2
21
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Горожанина05 марта 2018, 15:46
Опять очень несправедливое решение.
0
15
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
ТОГДА ВЫКУПАЙТЕ ЗЕМЛЮ ПОД АВРИЙНЫМИ ДОМАМИ ПО РЫНОЧНОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ.
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А земля то тут причем, речь идёт о квартире
13
4
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Горожанин05 марта 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Действительно, фонд капремонта есть, каждая квартира вносит туда средства. Но, все это непрозрачно. Сколько и на что тратятся колоссальные суммы. Только не нужно рассказывать про замену штукатурки и закупку так называемых "ИТП", которые по факту ими не являются. Чесали про экономию от применения ИТП, но суммы за тепло выросли. Замену оборудования обязана производить теплоснабжения организация, в тарифе присутствует часть именно для этого. А по факту "выдернули" деньги из фонда капитального ремонта.
Развернуть
В нашей 9-этажке в подвале поставили ИТП, но это не отопление, а горячая вода! Отопление как было централизованным, так и осталось, с чего вы взяли, что речь идет об отоплении? Разберитесь вначале. P.S. Тарифы на горячую воду после установки ИТП у нас снизились с примерно 150-160 руб/куб.м до примерно 120-130 руб/куб.м.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 16:00
Как заложено в бюджете так и будет. Больше не дадут,ждать глупо.
7
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
Что ж не ты советник президента то ?
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 16:21
Статья была в "Вечерней Казани" осенью. Оказывается, они выкупают по 11, а перед Мочевой отчитываются, что за 33.
0
20
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Горожанин05 марта 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
у тебя государство насильно рваные кроссовки не отбирает. как бы тебе понравилось если бы у тебя отобрали хоть и порванные но кроссовки, а в замен дали сланцы? далеко не самые хорошие
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Даже не сланцы, а только кусок подошвы, пятку прикрыть
0
12
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Горожанин05 марта 2018, 16:43
Россияне я вам умную вещь скажу, только вы не обижаетесь...ВЫ НИКТО И НИЧТО в этой жизни...
0
23
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 16:55
В ответ на комментарий пользователя
А земля то тут причем, речь идёт о квартире
Развернуть
Земля в хорошем районе с коммуникациями где можно построить хороший многоквартирный дом и распродать квартиры по большим ценам, нет она не при чём.:-D
0
13
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
Россияне я вам умную вещь скажу, только вы не обижаетесь...ВЫ НИКТО И НИЧТО в этой жизни...
Развернуть
А ты что не россиянин?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:04
В ответ на комментарий пользователя
заскринил для прокуратуры. Ст.219 УК РФ Разжигание межнациональной розни. До 5 лет!
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на тебе ещё заскринь: Незваный гость хуже татарина :-D

пысы: прокурор у тебя в соседней палате, где раньше наполеон был ))
0
9
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Статья была в "Вечерней Казани" осенью. Оказывается, они выкупают по 11, а перед Мочевой отчитываются, что за 33.
Развернуть
кто такая Мочевая? :-)
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
заскринил для прокуратуры. Ст.219 УК РФ Разжигание межнациональной розни. До 5 лет!
Развернуть
Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности

Действительно разжигание :-D
0
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
Как заложено в бюджете так и будет. Больше не дадут,ждать глупо.
Развернуть
почему глупоПУстьперекладыывают из спорта ипраздников прочей фигни глупо людейграбить и надеетс ядло старости дожить и надется умереть своей смертью вот это тупои глдупо
0
7
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:12
В ответ на комментарий пользователя
А земля то тут причем, речь идёт о квартире
Развернуть
по закону земля под домами вдолевой осбственности жильцов учи законы дурак!
0
5
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:19
В ответ на комментарий пользователя
кто такая Мочевая? :-)
Развернуть
Т9 так заменил Москву))
1
8
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:23
Все правильно говорит!
3
2
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Т9 так заменил Москву))
Развернуть
:-D:-D:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 18:54
Вот и хвалите теперь Миниханова! Антинародный глава региона Татарстан! Выкидывает стариков с 11000 рублей за 1 кв.метр из ветхого жилья на улицу! С 12000 рублей пенсии, кто сможет платить ипотеку?!!!!
0
13
Согласны с автором?
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457805 марта 2018, 19:11
Люди: пенсионеры, те у кого небольшие зарплаты пишут, можно сказать кричат,что плохо, невыносимо так жить, выживать на мизерные выплаты и ни что не изменить, не могут же все сразу открыть магазины, спа-салоны и автомойки и стать предпринимателями, особенно пожилые люди.Нет же надо правительству на фоне полного обнищания 80% населения демонстрировать свою роскошь и праздную жизнь! А еще если старый человек живет в аварийном жилье его выкинут на улицу!!!!Безнравственная власть.
0
10
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
кто такая Мочевая? :-)
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москва
0
3
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 19:42
Не понял...Вообще что-ли взамен аварийного жилья, не будут давать квартиры, даже метр, за метр?! Только 11000 рублей, а остальное доплачивать,да ? Объясните пожалуйста!
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9
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Горожанин05 марта 2018, 20:12
Меньше воровать государственным чиновникам надо и поместья себе строить по несколько гектаров за счет бюджета, тогда и на аварийное жилью людям хватит! А то ведь как арабские шейхи стали жить на оклады чиновничьи.
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8
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Горожанин05 марта 2018, 20:14
В ответ на комментарий пользователя
Только гадости можете писать
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Гадость это ты и твой дурак минехан. Понял ты что заткгтсь
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8
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Фрекен Бок05 марта 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Не понял...Вообще что-ли взамен аварийного жилья, не будут давать квартиры, даже метр, за метр?! Только 11000 рублей, а остальное доплачивать,да ? Объясните пожалуйста!
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Вот, предположим, у Вас однушка 36 кв.м. признана аварийной. Вас из неё выселяют, заплатив 36×11000=396000р. Берите, мол, и ни в чём себе не отказывайте. Покупайте новую квартиру...если сможете. Для этого нужно будет Вам взять ипотеку минимум 2-2,5 млн. А Вы пенсионер с пенсией 9000р (допустим), которому ипотеку банки не дадут, т.к. дохода практически нет. И возьмёте Вы эти 396 тыс. и пойдёте, обливаясь слезами, не знаю уж куда. Если есть дети, то к детям на доживание (они будут рады ужасно). Если детей нет, возможно, в приют или дом престарелых. Пока у Вас не кончатся эти 396 тыс, будут кормить Вас. Вот что, друзья, скоро предстоит нам, будущим пенсионерам. Страшно жить((
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20
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Горожанин05 марта 2018, 20:30
В ответ на комментарий пользователя
Не понял...Вообще что-ли взамен аварийного жилья, не будут давать квартиры, даже метр, за метр?! Только 11000 рублей, а остальное доплачивать,да ? Объясните пожалуйста!
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дают только 11 тыс за метр и всё.
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4
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Аноним05 марта 2018, 20:40
Миника на нож!!! А в стране революцию !!!
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горожанин05 марта 2018, 21:03
На кол Ирода.
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6
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Горожанин05 марта 2018, 21:08
В ответ на комментарий пользователя
а что правильного? вот читали мы историю женщины из Зеленодольска с детьми. У нее кв в ипотеке. Она ипотеку платит а ее выселяют и дают по 11 за метр. Это что справедливость? Это правильно? Какую кв купят пенсионеры всю жизнь прожившие в таком доме. Уже писали что не могут все люди быть крутыми босами, руководителями есть простые люди отработавшие всю жизнь на заводе, в магазине,В медицине и они тоже имеют право на достойную жизнь. Что за 11 тыс? Что вы на них купите? Попробуйте поставить себя на место этих людей.
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Полностью с Вами согласен, уважаемый
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Горожанин05 марта 2018, 21:09
это же просто грабеж натуральный и беззаконие! откуда сумма такая 11 тыс. за метр взялась - "они" решили! лишних денег у государства нет, а у людей откуда будут? тем более многие не хотят никуда переезжать, и другие регионы не надо приводить - в Москве и МО бесплатно новое жилье дают, и в других регионах гораздо большие выплаты
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12
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Старик05 марта 2018, 21:14
В ответ на комментарий пользователя
Вот, предположим, у Вас однушка 36 кв.м. признана аварийной. Вас из неё выселяют, заплатив 36×11000=396000р. Берите, мол, и ни в чём себе не отказывайте. Покупайте новую квартиру...если сможете. Для этого нужно будет Вам взять ипотеку минимум 2-2,5 млн. А Вы пенсионер с пенсией 9000р (допустим), которому ипотеку банки не дадут, т.к. дохода практически нет. И возьмёте Вы эти 396 тыс. и пойдёте, обливаясь слезами, не знаю уж куда. Если есть дети, то к детям на доживание (они будут рады ужасно). Если детей нет, возможно, в приют или дом престарелых. Пока у Вас не кончатся эти 396 тыс, будут кормить Вас. Вот что, друзья, скоро предстоит нам, будущим пенсионерам. Страшно жить((
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Если доведут до такого состояния, то на 396000 рублей куплю миномет, займу огневую точку и прицельно буду бить по черным машинам правительства.
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10
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Горожанин05 марта 2018, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Вот и хвалите теперь Миниханова! Антинародный глава региона Татарстан! Выкидывает стариков с 11000 рублей за 1 кв.метр из ветхого жилья на улицу! С 12000 рублей пенсии, кто сможет платить ипотеку?!!!!
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А ипотеку пенсионеру и не дадут!
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5
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Горожанин05 марта 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Вот и хвалите теперь Миниханова! Антинародный глава региона Татарстан! Выкидывает стариков с 11000 рублей за 1 кв.метр из ветхого жилья на улицу! С 12000 рублей пенсии, кто сможет платить ипотеку?!!!!
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Что ты делаешь то Миниханов!!!!
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4
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Горожанин05 марта 2018, 21:21
Геноцид собственного народа, зачем нужна такая власть !!!???
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Горожанина05 марта 2018, 21:25
Беспредел.
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6
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Любовь05 марта 2018, 21:26
В Москве без всяких доплат из вполне себе приличных хрущевок людей переселяют, в Якутии дают при переселении из авариек "квадрат на квадрат" бесплатно, и доплачиваешь если только хочешь побольше квартиру. А в Татарстане государственные деньги закончились. Как так?
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9
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Rus05 марта 2018, 21:28
В ответ на комментарий пользователя
Все остальные деньги на построение могилки сыну ушли?
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Крайне бестактный комментарий. Стыдно за Вас.
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Назар Конанов05 марта 2018, 21:30
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
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Назар Конанов05 марта 2018, 21:30
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
2
0
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Горожанин05 марта 2018, 21:42
В ответ на комментарий пользователя
Крайне бестактный комментарий. Стыдно за Вас.
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чего??СТыдно затебя подстилка ЧЕГО ты обезьяна стыдно ! НАХИДИ ВЕС ПРАВИЛЬНоа тыосел сынок убил люденй!! а ты сволота защищаешь папахана дурачка и его диюбилятко сынка!! НАХ ИДИ стыдливый пока цел!
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Горожанин05 марта 2018, 22:12
всё в других региёнах ,нах,нах,нах.
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Горожанин05 марта 2018, 23:17
Была у людей, какая никакая крыша над головой , пумть и аварийная . А теперь на тебе 11 тысч . и пиз...уй куда хочешь . Залезь в долги , возьми кредит . Это что , сильная Россия с сильным президентом !?
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Горожанин06 марта 2018, 00:09
Голосуте за Грудина если хотите справедливости и достойное жильё,жуликам и ворам будет очень не уютно.
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Горожанин06 марта 2018, 00:32
В ответ на комментарий пользователя
Т9 так заменил Москву))
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Отмазки не канают ))
Вы знаете Зарокова?! >-(
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Горожанин06 марта 2018, 00:33
В ответ на комментарий пользователя
Крайне бестактный комментарий. Стыдно за Вас.
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умрисyкаB-|
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