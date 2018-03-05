Минниханов об аварийном жилье: Ничего менять не будем, выплаты — 11 тыс рублей за кв метр

По его словам, власти РТ действуют в рамках федерального закона

Власти Татарстана не намерены менять систему работы программы расселения собственников аварийного жилья, хотя с этим многие не согласны. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с женщинами-журналистами в преддверии 8 Марта.

По его словам, власти РТ действуют в рамках федерального закона.

- Я понимаю людей, которые живут в аварийном жилье. Они хотят получить больше квадратных метров. Но есть федеральный закон: оценивается имущество и делается компенсация. Мы решили выплачивать 11 тысяч с копейками. В других регионах даже меньшие суммы, - цитирует «Реальное время» слова главы республики.

Минниханов также добавил, что было построено жилье, чтобы они могли взять социальную ипотеку.

- Эти люди хотят переехать, но также они хотят, чтобы все было бесплатно. Но у государства тоже нет лишних денег, - добавил президент РТ.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Казани утвердил норматив стоимости 1 квадратного метра жилья, он составит 36 677 рублей. Такая стоимость жилья будет использоваться для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение недвижимости. Документ был подписан 7 февраля.