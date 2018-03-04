В Казани студентам колледжа посоветовали проголосовать или не приходить на учебу

В Казани студентам музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева посоветовали проголосовать или не приходить на учебу. Об этом рассказал один из студентов колледжа, который обратился в штаб Алексея Навального, передают «Idel.Реалии».

Так, в распоряжении редакции оказалась аудиозапись общения куратора со студентами. Заведующая учебной частью Ольга Комекова попросила студентов проголосовать в первой половине дня, а потом позвонить ей и отчитаться.

- Кто не пойдет на выборы, 19 марта может не приходить в колледж, понял? Звонить нужно 18 марта после того, как проголосовал. Шустрее, шустрее, духовики! Так, с казанскими ясно — проголосовали и позвонили, - говорится в сообщении.

Иногородним студентам также рекомендуют пойти вместе с куратором группы на избирательный участок и проголосовать.

- Иногородние, в понедельник-вторник разобьемся на группы, идем в 116 школу — при себе иметь паспорта, там пишем заявление, что 18 числа вы придете и проголосуете в этой 116 школе. Это нужно будет сделать обязательно.

- А за кого голосовать?, - слышится голос из аудитории.

За кого голосовать куратор группы так и не говорит, но настоятельно рекомендует принять участие в выборах.