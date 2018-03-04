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В Казани студентам колледжа посоветовали проголосовать или не приходить на учебу

В Казани студентам колледжа посоветовали проголосовать или не приходить на учебу
16+
Фото: Wikimedia Commons

В Казани студентам музыкального колледжа имени И.В.Аухадеева посоветовали проголосовать или не приходить на учебу. Об этом рассказал один из студентов колледжа, который обратился в штаб Алексея Навального, передают «Idel.Реалии».

Так, в распоряжении редакции оказалась аудиозапись общения куратора со студентами. Заведующая учебной частью Ольга Комекова попросила студентов проголосовать в первой половине дня, а потом позвонить ей и отчитаться.

- Кто не пойдет на выборы, 19 марта может не приходить в колледж, понял? Звонить нужно 18 марта после того, как проголосовал. Шустрее, шустрее, духовики! Так, с казанскими ясно — проголосовали и позвонили, - говорится в сообщении.

Иногородним студентам также рекомендуют пойти вместе с куратором группы на избирательный участок и проголосовать.

- Иногородние, в понедельник-вторник разобьемся на группы, идем в 116 школу — при себе иметь паспорта, там пишем заявление, что 18 числа вы придете и проголосуете в этой 116 школе. Это нужно будет сделать обязательно.

- А за кого голосовать?, - слышится голос из аудитории.

За кого голосовать куратор группы так и не говорит, но настоятельно рекомендует принять участие в выборах.

Элина Валеева, 05.03.2018, 11:09
Тэги: Выборы
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Комментарии

Митя ХиРурк05 марта 2018, 11:20
Как в советские времена!
5
13
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герцог05 марта 2018, 11:21
Кстати,читали новость(извините не по теме)-в Торонто жещина родила девочку прямо в гробу.Гроб стали опускать и услышали плач исходящий из гроба.Читайте новость набрав в поисковике.
9
3
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Горожанин05 марта 2018, 11:21
И что??????? Новость ни о чём!!!!!!
4
8
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:36
Завтра придете в мясо- заготовительный цех вымытыми и с бирками на ушах,понятно? -Вопрос можно? - Можно! .-А на какую колбасу идём? - А тебе,барану, не все равно?
Лучший комментарий
4
28
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
Завтра придете в мясо- заготовительный цех вымытыми и с бирками на ушах,понятно? -Вопрос можно? - Можно! .-А на какую колбасу идём? - А тебе,барану, не все равно?
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:-D
1
6
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Горожанин05 марта 2018, 11:44
116 школа платная для своих золотых.
3
3
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Руслан05 марта 2018, 11:45
Вот так под давлением граждан власти хотят обеспечить явку избирателей, жулики!!!
0
17
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Горожанин05 марта 2018, 11:46
Если на выборы люди не придут, то будет фиаско нынешнему правлению.:-D
0
9
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
Завтра придете в мясо- заготовительный цех вымытыми и с бирками на ушах,понятно? -Вопрос можно? - Можно! .-А на какую колбасу идём? - А тебе,барану, не все равно?
Развернуть
.
0
6
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
Если на выборы люди не придут, то будет фиаско нынешнему правлению.:-D
Развернуть
Это короче фиаско будет !!! Власть воров и жуликов нас реально короче боится ! Нада боротца с властью корупцианеров !!
2
4
Согласны с автором?
Горожанин05 марта 2018, 12:00
Классные студенты нынче пошли ! Супер ! Чуть чего - сразу жаловаться , стучать , ябедничать . Молодцы !!!
9
4
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Горожанин05 марта 2018, 12:04
Так и на работе такая же хрень!Никого и не удивляет все это, привыкли
0
3
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Горожанин05 марта 2018, 12:05
Что мешает позвонить из дома (гостей, лыжной базы) и выложить фото бюллетеня из интернета? На "выборы" не собираюсь тратить ни минуты выходного дня
3
3
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Горожанин05 марта 2018, 12:07
В ответ на комментарий пользователя
Это короче фиаско будет !!! Власть воров и жуликов нас реально короче боится ! Нада боротца с властью корупцианеров !!
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Ходить, пытаться голосовать, за каких-то актёров -
кандидатов точно не имеет смысла
0
3
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Ильнур Рамазанов05 марта 2018, 12:09
Мерзко и противно. Превратили людей в стадо.
0
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:14
Проголосовать минут 10-15 займёт от силы. Больше нытья, чем дела.
4
0
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Горожанин05 марта 2018, 12:16
В ответ на комментарий пользователя
Как в советские времена!
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А сейчас что лучше что ли?!:-)
1
1
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Дед05 марта 2018, 12:17
В ответ на комментарий пользователя
Как в советские времена!
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В наше времена на выборы ходили как на праздник, выпечку купить и пиво попить во дворах был праздник и все жильцы его весело отмечали ( кроме жен конечно:-D). Вот такое время было в нашей любимой стране СССР.
0
1
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Горожанин05 марта 2018, 12:19
В ответ на комментарий пользователя
Проголосовать минут 10-15 займёт от силы. Больше нытья, чем дела.
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Чтобы северокорейская имитация была похожа на выборы? Фигушки
0
3
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Горожанин05 марта 2018, 12:23
В ответ на комментарий пользователя
Проголосовать минут 10-15 займёт от силы. Больше нытья, чем дела.
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Достойных нет!
0
2
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Горожанин05 марта 2018, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
В наше времена на выборы ходили как на праздник, выпечку купить и пиво попить во дворах был праздник и все жильцы его весело отмечали ( кроме жен конечно:-D). Вот такое время было в нашей любимой стране СССР.
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Главное, почему тогда так было! Люди были добрые, без проблем. Квартиры бесплатно, земля бесплатно, медицина бесплатно, учёбы без,платно, бензин дешёвый, пенсии у бабушки с дедушкой такая, что детям помогали. Вот и ходили на выборы, как на праздник. А детям то, какая радость была,как праздник :-D:-P А сейчас тьма, как бы не пытались властьимущие внушить народу, что всё хорошо. В послании президента опять нет слов о работе ради населения. Один Милитаризм, кругом одни враги. Чем же у нас Лавров занимается? В бытность Барака Обамы он семьями дружил с министром иностранных дел США. Во такие реалии.
0
5
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Горожанин05 марта 2018, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
Вот так под давлением граждан власти хотят обеспечить явку избирателей, жулики!!!
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В районах тоже самое только на работе, бюджетник должен проголосовать до обеда или увольнение и причем строго указывают за кого голосовать
0
1
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Горожанин05 марта 2018, 12:42
В КФУ Гафуров такую хрена.завёл, со дня назначения на должность. Голосуеш, даже говорят за кого и отзваниваешься. Всем начальникам отделов контрллировать. В противном случае увольнение
0
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запутина05 марта 2018, 12:45
Всё верно. Потом копии журналов явки в том или ином виде попадут в вузы и работодателям. А там и время и явка видны.
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Горожанин05 марта 2018, 12:46
В ответ на комментарий пользователя
Как в советские времена!
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Не п...зди. Многие.даже даты не знали. Только по красным транспорантам и флагам, вывешенных в специальных флагштоках на углах.домов и музыке, которая играла на всех местах голосования и с автобуса, с установленых на его крыше громкоговорителей.
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Горожанин05 марта 2018, 12:59
В ответ на комментарий пользователя
Классные студенты нынче пошли ! Супер ! Чуть чего - сразу жаловаться , стучать , ябедничать . Молодцы !!!
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Может им надо было как при ленине коктейль молотова к директору бросить или из нагана его растрелять?
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Голосов: 15
Голосовать
Голосов: 8
Голосовать
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