Под Казанью цыгана, ворующего металл, насмерть завалило грунтом со льдом

В Зеленодольске накануне мужчина цыганской национальности погиб под завалом земли и льда, воруя вместе со знакомым металл. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Около 16 часов на берегу залива Волги между заводами "Серго" и "ПФМК" мужчины попытались похитить сложенный там металл, для чего раскопали грунт. На одного из мужчин обрушился ледяной грунт, общая площадь обрушения составила 12 квадратных метров

Тело мужчины извлекли спасатели, к тому моменту он был мертв. По предварительным данным, ему было около 45 лет.

По данному факту началась проверка.