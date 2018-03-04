Под Казанью на пожаре погибли три человека

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В селе Татарское Бурнашево Верхнеуслонского района Татарстана накануне на пожаре погибли три человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Около 18:30 на улице Советская загорелся частный дом на улице Советская, к моменту приезда пожарных дом горел полностью и произошло обрушение кровли, из оконных и дверных проемов шли языки пламени. В 19:10 пожар был частично потушен.

В ходе разбора завалов были найдены тела трех человек - 81-летней хозяйки дома, 58-летней женщины и 66-летнего мужчины.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Отрабатываются две версии пожара: поджог и неосторожное обращение с огнем.