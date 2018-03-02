В Зеленодольске может появиться новый парк

Жильцы предлагают разбить его на пустыре за гипермаркетом

Жители микрорайона Мирный поселка Зеленодольска забили тревогу: жилой комплекс "Акварель" вплотную подбирается к лесу.

- Возле торгового центра "Эссен" когда-то была березовая роща, а теперь там выросли многоэтажные дома, - рассказала "Городу" местная жительница Галина Денисова. - Нам так не хватает парковой зоны, где можно было гулять мамам с коляскам и пенсионерам.

Пустырь

Городские власти, к которым мы обратились за комментарием, удивились.

- На том месте, где сейчас находится ТЦ "Эссен" и квартал «Акварели» - лес никогда не был, - рассказал руководитель пресс-службы Исполкома Денис Анисимов. - На этом месте раньше находился майдан для скачек, то есть было большое поле, поэтому дома построили именно там, чтобы застроить пустырь.

В Исполкоме уверяют, что березы, которые растут дальше в посадке, не тронули и люди ходят туда гулять.

Парк

Местные жители не раз предлагали властям разбить парк на пустыре за гипермаркетом "Березка".

- Такая идея существует на уровне города, - добавил Денис Анисимов. - Но во что она выльется и как удастся осуществить этот проект, пока этот вопрос остается без ответа.