В Казани трое парней ограбили мечети и искусали полицейского, сообщает прокуратура РТ.

Все произошло еще весной прошлого года. Злоумышленники проникли в казанскую мечеть «Иман Нуры» и похитили велосипеды, которые принадлежали прихожанам. Также они взломали ящик для пожертвований и забрали оттуда более 2 тыс рублей. В тот же период злоумышленники тайно похитили 5 тыс. рублей из мечети в деревне Большая Елга Рыбно-Слободского района.

- В июне 2017 года молодых людей задержали. Находясь в отделе полиции, один из задержанных укусил полицейского за руку, - добавили в ведомстве.

Свою вину молодые люди признали. Таким образом, несовершеннолетнему ранее судимому злоумышленнику суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Двое его друзей отделались условными сроками заключения, 1,5 и 2 года соответственно.