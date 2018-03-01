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В трех районах Казани в 2 раза превышена норма диоксида азота, образующегося в огне

В трех районах Казани в 2 раза превышена норма диоксида азота, образующегося в огне
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В Ново-Савиновском, Авиастроительном и Советском районах Казани сегодня утром оказалась превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе, об этом сообщает "МК-Поволжье". Согласно данным пунктов мониторинга загрязнения окружающей среды Гидрометцентра РТ по состоянию на 7 часов утра, в первом районе превышение составило 2,3, во втором – 2, в третьем – 1,5 раза.

Диоксид азота образуется при пожарах и сжигании мусора, при этом минувшей ночью крупных пожаров в Казани зафиксировано не было.

– Поводом для проведения расследования, что именно стало причиной загрязнения атмосферного воздуха, является, как минимум, десятикратное превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота. Пункт мониторинга окружающей среды в Ново-Савиновском районе находится внутри жилого квартала. Возможно, кто-то рядом с ним просто прогревал машину, - сообщили в комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды Управления Росгидромета по РТ.

Отмечается, что при длительном воздействии на человека окисей азота он становится более восприимчивым к патогенам, которые вызывают болезни дыхательных путей.

A. Nabiullin, 01.03.2018, 17:09
Тэги: Экология
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Комментарии

Герцог01 марта 2018, 17:12
О фекалиях нужно думать о други мои, это диаксит азота it is a second plan.
7
1
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Горожанин01 марта 2018, 17:18
Сегодня газель потгороду ездила на дровах!
2
3
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Горожанин01 марта 2018, 17:18
Знакомые из пос.Северный,жалуются, что каждый день по утрам на улице то ли газом, то ли дымом пахнет, дышать не возможно,видимо Оргсинтез всех травит
0
22
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Горожанин01 марта 2018, 17:23
Пояснение "который образуется в огне" - портит заголовок
0
6
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Горожанин01 марта 2018, 17:23
3 района - кто-то просто прогревал машину... )
Лучший комментарий
0
28
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Горожанин01 марта 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Знакомые из пос.Северный,жалуются, что каждый день по утрам на улице то ли газом, то ли дымом пахнет, дышать не возможно,видимо Оргсинтез всех травит
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На Ленинградской, Копылова вчера воняло и вонь.точно шла с Оргсинтеза, потому что это запах.был на Телецевской -Химиков. Такая вонь.время от времени, когда едешь в сторону Новониколаевки. Он так же, доносится до улицы ак. Павлова. Особенно.поздно вечером, ночью. Как будто специально.большой объем газа выпускают. Специально травят, сво..чи.
0
16
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Горожанин01 марта 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Сегодня газель потгороду ездила на дровах!
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Потная газель ездила,говоришь ? :-D
0
5
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Горожанин01 марта 2018, 17:53
Это спецально вбросили гадость в воздух, чтоб народ привыкал , скоро ведь мусоросжигательный завод построят.
0
16
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Горожанин01 марта 2018, 18:12
А на Дубравной утром воняет, от Жиркомбината, если погода безветренная.
0
1
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Ага01 марта 2018, 18:14
Травят нашего брата шуки:-D
0
7
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Горожанин01 марта 2018, 18:58
Хотят видимо,всех комментаторов на Проказан выправить. Душегубы, убивцы. Так только фашисты, в концлагере пленных травили газом. Тьфу, п..да их родила, а не мама.
2
4
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Горожанин01 марта 2018, 19:17
В ответ на комментарий пользователя
И нахрена ты сдалась такая?
Тупая и гулящая
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 19:26
Атмосверные явления способствуют тому выхлопные газы автомобилей загрязняют.из за не полного сгорания топлива.и двиҗение на пути дорогах более концентрировано..а кто проверял выхлоп из глушителя.какой инспектор.мухаметзянов икоам.холостых оборотов двигателей автобусов наверное много.вообшем автобусное двиҗение затруднено.
2
0
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Горожанин01 марта 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Знакомые из пос.Северный,жалуются, что каждый день по утрам на улице то ли газом, то ли дымом пахнет, дышать не возможно,видимо Оргсинтез всех травит
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Подтверждаю - глубокой ночью , в 2-3 ночи в Московском районе ( Восход- Усманова ) несет такой гадостью , что ноздря - вон ! И ислючительно - при ветре со стороны Оргсинтеза .
0
6
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Горожанка01 марта 2018, 19:43
Я же говорю, что вся Казань дурно пахнет! У нас в Залесном тоже пахнет
0
4
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Я01 марта 2018, 19:46
[***]
0
0
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Горожанин01 марта 2018, 20:03
Вся РТ за Грудинина.
3
2
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Горожанин01 марта 2018, 20:15
А ещё хотят мусоро жигающий завод построить и что тогда будет ?
0
4
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Андрей Красвцов01 марта 2018, 20:32
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
3
0
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Горожанин01 марта 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
3 района - кто-то просто прогревал машину... )
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Это был мой первый коммент. Хочу добавить, какого * уя травят жителей, и пытаются приврать, что всё в пределах допустимого?? Я не знаю Оргсинтез это, или Х*йсинтез, вы наносите вред, твари!
0
3
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Горожанин01 марта 2018, 21:16
В Ново Савиновском на Чистопольской утром ужасно канализацией воняло везде
0
1
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Горожанин01 марта 2018, 21:52
Какая машина?! Вчера в советском районе ближе к ночи сильно пахло горелым. Видимо какое то предприятие что-то обильно сжигает (мусор?). Зачем у нас существует министерство экологии, экопрлиция, куча инспекций? Беспилотник с тепловизором стоит куда меньше машины представительского класса коих далеко не одна в вышеупомянутых заведениях. Можно было бы найти источник при желании.
0
6
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Горожанин01 марта 2018, 21:55
По утрам в советском районе (сибтракт) часто бывает химическмй запах. Может и от выхлопа транспорта но не факт.
0
2
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Горожанин01 марта 2018, 22:17
В ответ на комментарий пользователя
О фекалиях нужно думать о други мои, это диаксит азота it is a second plan.
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Молчи дурак!
0
1
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Горожанин01 марта 2018, 22:18
В ответ на комментарий пользователя
Атмосверные явления способствуют тому выхлопные газы автомобилей загрязняют.из за не полного сгорания топлива.и двиҗение на пути дорогах более концентрировано..а кто проверял выхлоп из глушителя.какой инспектор.мухаметзянов икоам.холостых оборотов двигателей автобусов наверное много.вообшем автобусное двиҗение затруднено.
Развернуть
Нет таких автомобилей уже, не п..зди.
0
1
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Горожанин01 марта 2018, 22:21
В ответ на комментарий пользователя
Какая машина?! Вчера в советском районе ближе к ночи сильно пахло горелым. Видимо какое то предприятие что-то обильно сжигает (мусор?). Зачем у нас существует министерство экологии, экопрлиция, куча инспекций? Беспилотник с тепловизором стоит куда меньше машины представительского класса коих далеко не одна в вышеупомянутых заведениях. Можно было бы найти источник при желании.
Развернуть
Так они спят в это время, нюни во сне пускают, пока под.покровом ночи, античеловеческие предприятия выбрасывают а атмосферу населенного пункта ядовитые, вызывающие онкологию выбросы газа.
0
3
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Горожанин01 марта 2018, 22:24
В ответ на комментарий пользователя
Это был мой первый коммент. Хочу добавить, какого * уя травят жителей, и пытаются приврать, что всё в пределах допустимого?? Я не знаю Оргсинтез это, или Х*йсинтез, вы наносите вред, твари!
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Надо писать петицию. Власть уже много лет в этом вопросе бездействует. На Голубятникова, Воровского каждую ночь х.з. чем пахнет. То.ли пропаном, бутаном. То ли каким другим, химическим соединением.
0
2
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Горожанин01 марта 2018, 23:14
да власти разве будут штрафовать оргсинтез за травлю тысяч людей? нет конечно. Удащливый удащливому глаз не выколет)
0
2
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