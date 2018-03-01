В трех районах Казани в 2 раза превышена норма диоксида азота, образующегося в огне

В Ново-Савиновском, Авиастроительном и Советском районах Казани сегодня утром оказалась превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в воздухе, об этом сообщает "МК-Поволжье". Согласно данным пунктов мониторинга загрязнения окружающей среды Гидрометцентра РТ по состоянию на 7 часов утра, в первом районе превышение составило 2,3, во втором – 2, в третьем – 1,5 раза.

Диоксид азота образуется при пожарах и сжигании мусора, при этом минувшей ночью крупных пожаров в Казани зафиксировано не было.

– Поводом для проведения расследования, что именно стало причиной загрязнения атмосферного воздуха, является, как минимум, десятикратное превышения предельно допустимой концентрации диоксида азота. Пункт мониторинга окружающей среды в Ново-Савиновском районе находится внутри жилого квартала. Возможно, кто-то рядом с ним просто прогревал машину, - сообщили в комплексной лаборатории мониторинга окружающей среды Управления Росгидромета по РТ.

Отмечается, что при длительном воздействии на человека окисей азота он становится более восприимчивым к патогенам, которые вызывают болезни дыхательных путей.