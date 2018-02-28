В казанском аэропорту частный самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу

По данным источника, на борту была оперная певица Аида Гарифуллина

В аэропорту Казани из-за частного самолета, остановившегося на взлетно-посадочной полосе, были запрещены прилет и вылет других самолетов. Об этом сообщает "Интерфакс".

Предварительно, у самолета Cessna, прилетевшего из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны. По данным Telegram-канала Mash, на борту была оперная певица Аида Гарифуллина, Ольга Гарифулина и Фарида Мухамедзянова. Никто не пострадал.

Около 10 рейсов не смогли вылететь и приземлиться, прилетевшие в Казань самолеты отправили в другие аэропорты.

Сейчас службы аэропорта пытаются найти технику, с помощью которой можно отбуксировать самолет.

По данным одного из читателей ProKazan.ru, он ожидает вылета уже несколько часов, из данных онлайн-табло следует, что задерживаются рейсы, вылетающие в Пхукет, Москву, Тюмень, Санкт-Петербург и Сыктывкар.