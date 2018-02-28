В казанском аэропорту частный самолет заблокировал взлетно-посадочную полосу

В аэропорту Казани из-за частного самолета, остановившегося на взлетно-посадочной полосе, были запрещены прилет и вылет других самолетов. Об этом сообщает "Интерфакс".
Предварительно, у самолета Cessna, прилетевшего из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны. По данным Telegram-канала Mash, на борту была оперная певица Аида Гарифуллина, Ольга Гарифулина и Фарида Мухамедзянова. Никто не пострадал.
Около 10 рейсов не смогли вылететь и приземлиться, прилетевшие в Казань самолеты отправили в другие аэропорты.
Сейчас службы аэропорта пытаются найти технику, с помощью которой можно отбуксировать самолет.
По данным одного из читателей ProKazan.ru, он ожидает вылета уже несколько часов, из данных онлайн-табло следует, что задерживаются рейсы, вылетающие в Пхукет, Москву, Тюмень, Санкт-Петербург и Сыктывкар.
Казанский аэропорт временно закрыт по техническим причинам. Нет прилётов, нет вылетов. Самолёты улетают на запасные аэродромы в Уфу и Самару. Вылеты задержаны с 16 часов. Аэропорт обещали открыть в 19:00, сейчас говорят про 20:00. Наш рейс вылетел из Москвы, но долетит ли он до Казани? Ждём объявление. Кто-нибудь знает что случилось? #аэропортказань #prokazan #новости #аэропорт #gokazan #новостиказани