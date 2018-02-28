В Казани к ЧМ-2018 на стадионе появится комнаты для намаза

К Чемпионату мира по футболу — 2018 в России на стадионах, где пройдут матчи, появятся комнаты для намаза, об этом сообщает пресс-служба Ассоциация предпринимателей-мусульман России. Такая договоренность была достигнута руководством АПМ РФ с генеральным секретарем ФИФА Фатмой Самурой и руководителем главного спортивного управления Саудовской Аравии Абдуллы ат-Турки.

Также будут изготовлены фирменные молитвенные ковры, созданы ифтар-зоны, составлены печатный и электронный справочник халяль-заведений, при этом будет обеспечено участие футболистов-мусульман в праздновании Ураза-байрам в мечетях России.

На встрече обсудили и организацию VIP-ифтара для футбольной команды, бизнесменов и государственных органов Саудовской Аравии.

Матч между сборными России и королевства намечен на 14 июня 2018 года, он пройдет в Москве. Планируется, что игру посетит все высшее руководство Саудовской Аравии и наиболее влиятельные предприниматели королевства.