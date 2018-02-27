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В Татарстане задержан заместитель начальника полиции при получении муляжа марихуаны

В Татарстане задержан заместитель начальника полиции при получении муляжа марихуаны
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Фото: ProKazan.ru

В Татарстане 26 февраля был задержан заместитель начальника полиции ОМВД России по Кукморскому району при получении муляжа марихуаны весом более 120 граммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

- Принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что он понесет соответствующее наказание, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям  «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере», «Превышение должностных полномочий». 

Люция Кашапова, 28.02.2018, 11:15
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин28 февраля 2018, 11:22
Кто должен соблюдать закон творит беззаконие!
Разогнать всю полицию во главе с Хохорином и набрать новый состав!
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Ильнур Рамазанов28 февраля 2018, 11:23
Он же не МИДовский, на кокаин денег нет. Одним словом-травоядный
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5
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Горожанин28 февраля 2018, 11:23
Это что игра такая, кто первым крикнул .полиция контрольная закупка. тот с медалькой . а проигравшего в охранники ?
0
2
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Горожанин28 февраля 2018, 11:29
По ходу, между полицаями и уголовниками разницы нет. Кто успел первый погоны надеть - тот и в дамках.
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6
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Горожанин28 февраля 2018, 11:35
А почему не в тюрьму?
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Горожанин28 февраля 2018, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
А почему не в тюрьму?
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А есть статья за покупку муляжей?8-|:-D
0
6
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Горожанин28 февраля 2018, 11:39
Дипломатам можно,ну и он пропорционально должности.
0
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Горожанин28 февраля 2018, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
А есть статья за покупку муляжей?8-|:-D
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Вот и я писала.Только почему-то проказань не отобразила .Зато на Жбана -ни какой цензуры.Это как так?
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1
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Горожанин28 февраля 2018, 11:52
Наркотики и наркоманы визде ,за рулём,отказался походить медосвиделельвание отпускают с миром.Просто ужас.
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Как вам идея, что компания Metro откроет в Татарстане 150 маленьких магазинов?

До окончания голосования осталось:
Хорошая идея. Постоянно хожу за покупками в MetroТорговых центров и так хватает. Лучше бы дороги отремонтировали
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