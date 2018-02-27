В Татарстане задержан заместитель начальника полиции при получении муляжа марихуаны

В Татарстане 26 февраля был задержан заместитель начальника полиции ОМВД России по Кукморскому району при получении муляжа марихуаны весом более 120 граммов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

- Принято решение об увольнении данного сотрудника из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что он понесет соответствующее наказание, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере», «Превышение должностных полномочий».