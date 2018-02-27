У погибшего при стрельбе в Казани бойца спецназа остались трое детей

Сотрудник Росгвардии от полученного ранения скончался в больнице

У 38-летнего сотрудника Росгвардии, который погиб накануне вечером при стрельбе на улице Авангардной, остались жена и трое детей. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Игорь Силко.

Отмечается, что его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, накануне вечером в отдел полиции «Промышленный» обратились местные жители с заявлением о стрельбе в подъезде жилого дома на улице Авангардной. На место происшествия выехали сотрудники полиции, врио МВД по РТ Рафаиль Гильманов, руководитель Росгвардии по РТ Рустем Гумеров, начальник УМВД России по городу Казани Алексей Соколов. Также к месту происшествия было вызвано подкрепление и сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе МВД, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

- 34-летний мужчина конфликтовал с женой, по заявлению которой, он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого укрывалась женщина, опасаясь за свою жизнь. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию, - рассказали в ведомстве.

В результате злоумышленник покончил с собой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.