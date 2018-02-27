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У погибшего при стрельбе в Казани бойца спецназа остались трое детей

У погибшего при стрельбе в Казани бойца спецназа остались трое детей
16+
Фото: соцсети
Сотрудник Росгвардии от полученного ранения скончался в больнице

У 38-летнего сотрудника Росгвардии, который погиб накануне вечером при стрельбе на улице Авангардной, остались жена и трое детей. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Игорь Силко.

Отмечается, что его семье будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, накануне вечером в отдел полиции «Промышленный» обратились местные жители с заявлением о стрельбе в подъезде жилого дома на улице Авангардной. На место происшествия выехали сотрудники полиции, врио МВД по РТ Рафаиль Гильманов, руководитель Росгвардии по РТ Рустем Гумеров, начальник УМВД России по городу Казани Алексей Соколов. Также к месту происшествия было вызвано подкрепление и сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе МВД, причиной инцидента стал бытовой конфликт.

- 34-летний мужчина конфликтовал с женой, по заявлению которой, он был подвергнут административному аресту на 10 суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и приехал к брату жены, у которого  укрывалась женщина, опасаясь за свою жизнь. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию, - рассказали в ведомстве.

В результате злоумышленник покончил с собой. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается. 

Люция Кашапова, 28.02.2018, 08:12
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Димон28 февраля 2018, 08:16
А убили то кого? Брата? Ничего не понять!
5
14
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Форвард28 февраля 2018, 08:16
Надо ужесточать приобретение оружия.
9
13
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 08:29
В ответ на комментарий пользователя
Надо ужесточать приобретение оружия.
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Надо меньше бухать. Агрессивный пьяный может и табуреткой убить.
1
38
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 08:31
Чем он раньше думал...
0
1
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 08:32
В ответ на комментарий пользователя
Чем он раньше думал...
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что простите делал?
2
3
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горожанин28 февраля 2018, 08:38
Брата подстрелили и записали в подельники, ведь говорить правду в верхах не принято.
0
12
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Горожанин28 февраля 2018, 08:39
Печаль.
Осталось 3 сирот!
Надо, как в тех странах,
на которые так любят кивать у нас власть предержащие-
стрелять в преступника на полное поражение,
чтобы не встал больше да и нам облегчение-
не надо его содержать в тюрьме на наши налоги!
Таких уже не исправить- зачем тогда его оставлять в живых?
Лучший комментарий
4
47
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Изя Шлангбаум28 февраля 2018, 08:42
А почему у него оружие раньше не конфисковали,раз он алкоголик и дебошир?
0
31
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Горожанин28 февраля 2018, 08:42
Уважаемые товарищи из Спецназа ! Была такая сильнейшая необходимость - посылать под пули пьяной мрази именно отца троих детей ? Других не было ? Подумать об этом не было времени ? Я Вашей специфики не знаю - поэтому - извините , если сказал глупость . Но я просто не понимаю этого . Ведь не война же , в самом деле !
14
36
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 08:45
Жаль детей,остались сиротами.Ну до чего же у нас неподготовленная полиция.
0
30
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 08:47
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые товарищи из Спецназа ! Была такая сильнейшая необходимость - посылать под пули пьяной мрази именно отца троих детей ? Других не было ? Подумать об этом не было времени ? Я Вашей специфики не знаю - поэтому - извините , если сказал глупость . Но я просто не понимаю этого . Ведь не война же , в самом деле !
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плюс 100
6
14
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 08:54
Вооруженного стрелка брать - это вам не мирных пикетчиков винтить. Вот и увидели, какой уровень подготовки у росгвардии.
5
45
Согласны с автором?
Артур28 февраля 2018, 08:55
В ответ на комментарий пользователя
А убили то кого? Брата? Ничего не понять!
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Вроде бы четко написано что погиб сотрудник Росгвардии...
5
2
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Горожанин28 февраля 2018, 08:59
В ответ на комментарий пользователя
Надо ужесточать приобретение оружия.
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К этому и придем! Надо чтобы у населения опаснее лопаты ничего не было. А то некоторым страшно становится.
6
6
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Горожанин28 февраля 2018, 09:04
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые товарищи из Спецназа ! Была такая сильнейшая необходимость - посылать под пули пьяной мрази именно отца троих детей ? Других не было ? Подумать об этом не было времени ? Я Вашей специфики не знаю - поэтому - извините , если сказал глупость . Но я просто не понимаю этого . Ведь не война же , в самом деле !
Развернуть
Ты еще скажи, что в Росгвардию надо бездетных брать! Это нанятые за деньги солдаты. Они их силком никто не тянул на эту службу. Нет у них детей или 10 какая разница. Погибнуть на такой работе риск всегда есть. Да жалко, что подставился. Но командиру делать больше нечего как выбирать из своих подчиненных для выполнения задачи чтоб еще и детей у него не было.
5
27
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 09:13
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые товарищи из Спецназа ! Была такая сильнейшая необходимость - посылать под пули пьяной мрази именно отца троих детей ? Других не было ? Подумать об этом не было времени ? Я Вашей специфики не знаю - поэтому - извините , если сказал глупость . Но я просто не понимаю этого . Ведь не война же , в самом деле !
Развернуть
Надо посылать не детных, или бездетных-
а СПЕЦИАЛИСТОВ в таких делах.
Цинично, но верно скажу- тут 3 детей остались сиротами,
а если послать бездетного-
то после его смерти у него вообще никого не останется.
Спецов надо посылать ПОДГОТОВЛЕННЫХ
и сразу СТРЕЛЯТЬ на ПОЛНОЕ ПОРАЖЕНИЕ!(!)
1
27
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Горожанин28 февраля 2018, 09:20
В ответ на комментарий пользователя
Ты еще скажи, что в Росгвардию надо бездетных брать! Это нанятые за деньги солдаты. Они их силком никто не тянул на эту службу. Нет у них детей или 10 какая разница. Погибнуть на такой работе риск всегда есть. Да жалко, что подставился. Но командиру делать больше нечего как выбирать из своих подчиненных для выполнения задачи чтоб еще и детей у него не было.
Развернуть
Имеешь детей, не иди служить в росгвардию для охраны жирных боссов, будь с народом и родителями.
4
15
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Горожанин28 февраля 2018, 09:24
И командиры бестолковые, раз не могли нормально организовать людей против алкаша. Да и бойцы не подготовленные. А уж похвальба в СМИ: самая лучшая подготовка унаших. А на бытовом уровне - позор и стыд
1
21
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12828 февраля 2018, 09:25
В ответ на комментарий пользователя
Имеешь детей, не иди служить в росгвардию для охраны жирных боссов, будь с народом и родителями.
Развернуть
Погибший жирных боссов защищал, или жителей дома от пьяного отморозка с ружьем?
3
3
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Горожанин28 февраля 2018, 09:27
Не ходи в росгвардию,если трое детей,зарабатывай комбайнером как Горбачёв.
1
7
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Горожанин28 февраля 2018, 09:28
В ответ на комментарий пользователя
Надо посылать не детных, или бездетных-
а СПЕЦИАЛИСТОВ в таких делах.
Цинично, но верно скажу- тут 3 детей остались сиротами,
а если послать бездетного-
то после его смерти у него вообще никого не останется.
Спецов надо посылать ПОДГОТОВЛЕННЫХ
и сразу СТРЕЛЯТЬ на ПОЛНОЕ ПОРАЖЕНИЕ!(!)
Развернуть
спец себе цену знает. и работает, скорей всего- в охране крупной шишки. и под пули алкоголика лезть не станет. тем более за копейки!
0
8
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Андрей28 февраля 2018, 09:29
В ответ на комментарий пользователя
Жаль детей,остались сиротами.Ну до чего же у нас неподготовленная полиция.
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Какими сиротами? У них мать еще есть.
3
6
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Слушаю28 февраля 2018, 09:38
В ответ на комментарий пользователя
И командиры бестолковые, раз не могли нормально организовать людей против алкаша. Да и бойцы не подготовленные. А уж похвальба в СМИ: самая лучшая подготовка унаших. А на бытовом уровне - позор и стыд
Развернуть
Тебе виднее с дивана
2
3
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Житель Йошки28 февраля 2018, 09:38
Надо ужесточать закон и валить таких сразу на месте!
Жалко сотрудника Росгаврдии и его семью, соболезную...
0
7
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Алекс28 февраля 2018, 09:41
Работа у мусоров такая им за это платят деньги , а про троих детей кашапова для чего воткнула? Чтоб жалостнее было ?
2
1
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Горожанин28 февраля 2018, 09:45
В ответ на комментарий пользователя
Погибший жирных боссов защищал, или жителей дома от пьяного отморозка с ружьем?
Развернуть
Жирных боссов только и мог защищать. А против алкаша с ружьем опрафанился.
Минусуйте - хомяки и полицаи, НО ЭТО ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ РЕФОРМЫ РОСГВАРДИИ - КАК ОНИ МОГУТ БОРОТЬСЯ С ОГРАНИЗОВАННЫМ ТЕРРОРИЗМОМ, ЕСЛИ ТУТ В ЛУЖУ СЕЛИ.
Хотя считается, что суть реформы росгвардии - просто объединить силовиков под верным Путену человеком.
4
10
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Горожанин28 февраля 2018, 09:59
Ох и развели тут базар. Это трагическая случайность. И алкаш не был крутым снайпером, и спецназовцы надевают и бронежилеты и каски. Но пуля попала ему в шею.
0
6
Согласны с автором?
ОМОНы_СОБРы28 февраля 2018, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые товарищи из Спецназа ! Была такая сильнейшая необходимость - посылать под пули пьяной мрази именно отца троих детей ? Других не было ? Подумать об этом не было времени ? Я Вашей специфики не знаю - поэтому - извините , если сказал глупость . Но я просто не понимаю этого . Ведь не война же , в самом деле !
Развернуть
вот именно, что глупость. Пусть тогда не работает на такой работе отец троих детей, а ищет что-нибудь поспокойнее.
0
1
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Горожанин28 февраля 2018, 09:59
В ответ на комментарий пользователя
Тебе виднее с дивана
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Не с дивана,а даже по этой новости.А если это террористов брать будут?Пьяного алкаша грамотно взять не могут.
0
2
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Слушаю28 февраля 2018, 10:02
В ответ на комментарий пользователя
Не с дивана,а даже по этой новости.А если это террористов брать будут?Пьяного алкаша грамотно взять не могут.
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Тебе позвонят,ты подскажешь.С дивана
2
2
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Горожанин28 февраля 2018, 10:05
В ответ на комментарий пользователя
Ты еще скажи, что в Росгвардию надо бездетных брать! Это нанятые за деньги солдаты. Они их силком никто не тянул на эту службу. Нет у них детей или 10 какая разница. Погибнуть на такой работе риск всегда есть. Да жалко, что подставился. Но командиру делать больше нечего как выбирать из своих подчиненных для выполнения задачи чтоб еще и детей у него не было.
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По сути все правильно,а по человечески-командиру обо всем думать нужно.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 10:11
В ответ на комментарий пользователя
Ох и развели тут базар. Это трагическая случайность. И алкаш не был крутым снайпером, и спецназовцы надевают и бронежилеты и каски. Но пуля попала ему в шею.
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Ага ,был бы снайпером,погибших было бы больше.
0
5
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Горожанин28 февраля 2018, 10:21
куда деньги скидывать?
1
0
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Горожанин28 февраля 2018, 11:11
В ответ на комментарий пользователя
куда деньги скидывать?
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закинь мне на телефон? Зек.
1
0
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Горожанин28 февраля 2018, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Вооруженного стрелка брать - это вам не мирных пикетчиков винтить. Вот и увидели, какой уровень подготовки у росгвардии.
Развернуть
Я увидел их уровень - отец троих детей идет под пули , что бы ты , эксперт диванный , мог ЖИТЬ ДАЛЬШЕ !!!!! У человека трое детей сиротами стали - а ты глумишься - выродок болотный !
1
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Жирных боссов только и мог защищать. А против алкаша с ружьем опрафанился.
Минусуйте - хомяки и полицаи, НО ЭТО ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ РЕФОРМЫ РОСГВАРДИИ - КАК ОНИ МОГУТ БОРОТЬСЯ С ОГРАНИЗОВАННЫМ ТЕРРОРИЗМОМ, ЕСЛИ ТУТ В ЛУЖУ СЕЛИ.
Хотя считается, что суть реформы росгвардии - просто объединить силовиков под верным Путену человеком.
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Нада в Америку валить !!! Правительство разводит коррупцию и ворует деньги !!! Нищие все - на помойках едим и питаемся ! Да здравствует Ксения Анатольевна Собчак - лаженный борец с кровавым режимом палачей и воров !!
2
0
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Горожанин28 февраля 2018, 11:48
Молодец мужик, настоящий воин, отдал жизнь за правое дело, что теперь рассуждать как было бы...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
Я увидел их уровень - отец троих детей идет под пули , что бы ты , эксперт диванный , мог ЖИТЬ ДАЛЬШЕ !!!!! У человека трое детей сиротами стали - а ты глумишься - выродок болотный !
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Да никто не глумится.Он же кровью истекал в подьезде.И полтора часа туда никто не мог войти помочь ему.Целая армия крутилась вокруг дома и ничего не дела ,пока преступник сам не застрелился.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 февраля 2018, 12:04
Россгвардия,спецназ или ОМОН.упоминается все.как ,,Автандил Калашников,,
0
0
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Горожанин28 февраля 2018, 12:28
Семье погибшего сотрудника соболезнования,но ведь какое счастье что парень после себя оставил столько деток.Сейчас маме тяжело,но дети вырастут,а растут они быстро.
0
0
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AM28 февраля 2018, 12:29
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемые товарищи из Спецназа ! Была такая сильнейшая необходимость - посылать под пули пьяной мрази именно отца троих детей ? Других не было ? Подумать об этом не было времени ? Я Вашей специфики не знаю - поэтому - извините , если сказал глупость . Но я просто не понимаю этого . Ведь не война же , в самом деле !
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Действительно глупость сморозил. Человек при исполнении в составе группы выехал на задание. Или группа по семейному составу должна формироваться? Тогда в спецназ и контрактниками в принципе с детьми что ли брать не должны? Человек пошёл служить добровольно, а пуля не выбирает.
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Как вам идея, что компания Metro откроет в Татарстане 150 маленьких магазинов?

До окончания голосования осталось:
Хорошая идея. Постоянно хожу за покупками в MetroТорговых центров и так хватает. Лучше бы дороги отремонтировали
Голосов: 21
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Голосов: 44
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