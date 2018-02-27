В Казани в «Салават Купере» к 1 сентября‍ откроют школу за 1 млрд рублей

В казанском ЖК "Салават Купере" к 1 сентября планируется открыть первую школу, ее стоимость составит около 1 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшата Гимаева.

— Это первая школа на территории комплекса, возводится по федеральной целевой программе «Жилище». Будет сдана в этом году, основные строительно-монтажные работы завершатся до августа, до конца августа должны получить разрешение на ввод. Объект сейчас в активной фазе строительства, идет облицовка плиткой, устройство инженерных систем, — отметил чиновник.

По его словам, благоустройством прилегающей территории подрядчик займется в мае-июне.

Сейчас родители детей возят их учиться в Юдино или в Кировский район Казани, после появления школы необходимости в этом не будет.

В самой школе будет разделение для младшеклассников и старшеклассников, для учеников начальных классов будет предусмотрен отдельный вход, блок классов и бассейн. Столовая также поделена на зоны по возрастам, для старших классов выделили диваны по краям зала.