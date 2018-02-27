Посол США в Казани: каждый раз журналисты задают вопросы только про санкции

Посол США в России Джон Хантсман сегодня сообщил, что журналисты практически всегда спрашивают его только про санкции, об этом он заявил на круглом столе в КГМУ.

— Я был бы рад дожить до того момента, когда будут задаваться вопросы, не связанные с санкциями. Каждый раз, когда встречаюсь с представителями СМИ, вопросы задают только про санкции. Санкции возникли из-за проблем, которые лежат между нашими странами. Мы будем стараться разрешать их постепенно, и поэтому я с оптимизмом смотрю в 2018 год — это будет важный год, и мы бы хотели закончить его на более высокой ноте, чем мы начинаем. По крайней мере, это возможно, это в наших силах, — ответил посол на вопрос журналистов.

По его словам, из СМИ создается впечатление, что "хуже уже быть не может".

— Отношения с Россией для США важны, так как ваша цивилизация гораздо старше, чем та, которую представляю я, и нашим цивилизациям есть чему поучиться друг у друга, — ответил на вопрос об отмене санкций посол.

Также он подвел итоги своего визита в Казань, он заявил, что никогда не забудет эту поездку.

- Это мой первый визит в Республику Татарстан, но до этого я многое слышал о гостеприимстве этого региона [...] Я провел уже почти два дня в Республике Татарстан и могу сказать, что из первых рук я узнал о гостеприимстве, об инновационных идеях и тех успехах, которые были достигнуты в этом регионе. И я никогда не забуду эту поездку, — заявил Джон Хантсман.

Сегодня посол улетит обратно в Москву.