Читатели ProKazan.ru собрали почти 500 килограмм корма для приюта «Кот и пес»

Подводим итоги акции #ДелайДобро и публикуем репортаж о том, как нас встретили обитатели приюта

С 10 по 23 февраля редакция портала ProKazan.ru и газеты «Город» проводила акцию #ДелайДобро - мы собирали корма для приюта «Кот и пес».

Напомним, приют находится в Зеленодольском районе Татарстана. В нем живут более 350 собак и 30 кошек. Все они были спасены с улицы. Приют содержится только на благотворительные пожертвования и госурственной поддержки не получает. Поэтому ему очень нужна помощь добровольцев.

На просьбу о помощи откликнулись десятки казанцев и принесли в редакцию почти 500 кг сухих кормов и круп. Все это в минувшие выходные мы отвезли в приют.

Смотрите на видео, как нас встретили обитатели приюта «Кот и пес».