На станции «Козья слобода» произошло задымление тоннеля

В Казани накануне произошло задымление в тоннеле метро около станции "Козья слобода", об этом сообщили очевидцы, подробности рассказал источник ProKazan.ru.

- На перегоне между станциями "Козья слобода" и "Яшьлек" и на самих станциях интенсивное задымление. Пассажиры боятся заходить на станцию, стоят в вестибюлях, - рассказал очевидец.

Сегодня стало известно, что инцидент случился около 11 часов - произошло короткое замыкание силового кабеля, в результате произошло задымление в тоннеле и на платформе, кратковременное отключение электричества в вестибюле. В результате происшествия никто не пострадал, эвакуации пассажиров и задержки поездов не было.