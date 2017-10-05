В Челнах под окнами высотки нашли тело 18-летнего парня

В Набережных Челнах прохожие под окнами высотки обнаружили тело 18-летнего студента местного филиала КФУ. Об этом стали сообщать очевидцы в соцсетях, информацию подтвердили ProKazan.ru.

Трагедия произошла накануне около дома 58/12Б, парень упал с высоты 16-го этажа.

- Не исключено, что это несчастный случай. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, - говорится в сообщении.

Как отмечают пользователи соцсетей, в этом доме это уже не первый подобный случай.