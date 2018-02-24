Посол США в Казани назвал КФУ одним из величайших университетов

Студентов вуза он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей

Посол США в России Джон Хантсман вместе с женой, посетив КФУ, назвал его одним из величайших университетов, которые он посещал. Об этом сообщает пресс-служба казанского вуза.

- От лица американского народа я приветствую Казанский университет, профессорско-преподавательский состав и студентов. Это один из величайших университетов среди тех, которые я посещал. Для нас большая честь продолжить сотрудничество с университетом по многим программам, — заявил посол.

Студентов вуза, как отмечает в аккаунте посольства в соцсетях, он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей.

- Татарстан и США имеют долгую историю академических и культурных обменов, и эта молодежь еще раз убеждает меня: вместе нас ждет прекрасное будущее, — говорил посол.

В ходе обсуждения американская стороны была приглашена к участию в научных конференциях, организуемых Казанским университетом, также был поднят вопрос, связанный с особенностями получениями американской визы.

Перед визитом в КФУ посол встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, Джон Хантсман пробудет в Казани до 27 февраля.