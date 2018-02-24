Наверх
Что ждет казанские парки в 2018 году: трансляция матчей ЧМ, киносеансы и пляжный отдых
18:10, 26.02.201812
Власти Казани установили ежемесячные доплаты для приемных семей в 2 тыс рублей
18:52, 26.02.201824
В марте татарстанцы будут отдыхать четыре дня подряд
18:23, 26.02.20188
В Набережных Челнах по делу о гибели рабочего на стройке задержан прораб
17:49, 26.02.20188
В Казани мобильное приложение спасло дом от взрыва
Казань выходит на батл: открыта регистрация команд на Чемпионат KFC по футболу и стритболу
17:37, 26.02.20183
Глава поселения под Нижнекамском: «В Татарстане села становятся похожими на Лас-Вегас»
17:09, 26.02.201835
Лыжника из Татарстана наградят медалью "За доблесть в службе" за серебро на Олимпиаде
16:46, 26.02.201813
Кто вы онлайн: гигабайты расскажут
Официально: в Казани ушла в отставку судья, в отношении которой хотели возбудить дело
16:35, 26.02.201819
Посол США в Казани назвал КФУ одним из величайших университетов
15:59, 26.02.201833
В Казани зафиксировали самую низкую температуру за последние 10 лет
15:49, 26.02.201819
Испытано на себе: как сотрудника ProKazan.ru пытался обмануть "серый" дилер
В Казани названия улиц стали полностью переводить на татарский
15:30, 26.02.201841
«Он был авторитетом для Ельцина»: жена первого президента РФ встретилась с Шаймиевым
15:06, 26.02.201831
В Казани завели дело на студента, разместившего на странице ВК ссылку на откровенные фото
14:53, 26.02.201819
Еще умнее: 4 совета, как прокачать свой смартфон
В Татарстане выдадут 250-тысячный сертификат на материнский капитал
13:59, 26.02.201814
Осколочную мину на дверь квартиры в Челнах повесил бывший полицейский
13:33, 26.02.201813
Стало известно, где будут регистрировать браки вместо «Чаши»
13:31, 26.02.201820
Татарстанцам разрешат расплатиться за льготную ипотеку материнским капиталом
12:21, 26.02.20181
В Казани украли икону Николая Чудотворца из храма
11:50, 26.02.201829
ВТБ разъяснил своим клиентам изменения в валютном законодательстве
11:48, 26.02.20182
В Татарстане строителя насмерть придавило бетонной плитой
11:43, 26.02.20182
В Казани эвакуировали стадион "Рубин"
11:19, 26.02.20186
В Казани может затопить городские поселки в случае резкого потепления
11:07, 26.02.201839
В Казани парень в торговом центре облил себя жидкостью и попытался поджечь
10:44, 26.02.201824
В МОК не планирует наказывать российских хоккеистов за спетый после финала гимн‍
10:25, 26.02.20183
Посол США прилетел в Казань и сыграл на пианино в антикафе
10:06, 26.02.201864
В Челнах задержали парня, повесившего осколочную мину на дверь квартиры
09:30, 26.02.201815
ВТБ увеличил кредитный лимит для ЭР-Телеком
09:16, 26.02.20181
На избавление Казани от запаха канализации потратят свыше миллиарда рублей
09:15, 26.02.201827
В правительстве России предложили уничтожать контрафактный алкоголь на месте
08:56, 26.02.201818
Снесенное под Казанью курицей яйцо с надписью "Аллах" могут передать в мечеть
08:44, 26.02.201883
Россия с сегодняшнего дня запретила ввоз из Белоруссии молока и сливок
08:26, 26.02.201830
«Билайн» в Казани расширяет сеть офисов продаж
08:12, 26.02.20182
Казань за неделю: убийство падчерицы, задержание помощницы Фишман и 9-й вице-премьер РТ
19:58, 25.02.20188
Аргентинец назвал казанских девушек «некрасивыми»
18:47, 25.02.2018125
Двое жителей Татарстана попали на крючок мошенников и потеряли сбережения
17:31, 25.02.201813
Рустам Минниханов похвастался своим уловом на зимней рыбаке в соцсетях
17:04, 25.02.201856
Министр спорта РТ: «4 медали Татарстана – отличный результат на Олимпиаде!»
16:02, 25.02.201827
В Татарстане соседи спасли из горящего дома 78-летнюю старушку
15:32, 25.02.201830
В Татарстане во время матча хоккеисты избили судью
14:31, 25.02.201860
Итальянцы построят в Татарстане животноводческий комплекс за 800 миллионов рублей
13:02, 25.02.201830
Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали «золото» Олимпиады
11:45, 25.02.201870
В Татарстане курица снесла яйцо с надписью «Аллах» на арабском
11:15, 25.02.2018109
Минниханов подчеркнул важность создания аналогов казанского агропромпарка в районах РТ
10:35, 25.02.201816
23 февраля в Татарстане: четверо мужчин получили ножевые ранения от своих жен
09:44, 25.02.201858
В Уфе откроются бесплатные курсы по татарскому языку
09:07, 25.02.201825
В Казани похолодает до 25 градусов мороза
05:12, 25.02.201814
Большинство читателей ProKazan не довольны качеством уборки улиц
18:24, 24.02.201848
Бердыев подтвердил переход в «Рубин» румынского защитника
17:51, 24.02.201813
В Татарстане слесарь случайно устроил пожар на заводе и сам сгорел
16:35, 24.02.201826
«Это созревшее решение»: глава Минсельхоза РТ о запрете на ввоз молока из Белоруссии
15:27, 24.02.201853
Минниханов поздравил лыжника из Зеленодольска с «бронзой» на Олимпиаде-2018
14:35, 24.02.201817
СМИ: главный тренер «Рубина» Бердыев станет одним из трех учредителей клуба
13:48, 24.02.201817
В Татарстане на обустройство общественных пространств выделили почти 2,7 млрд рублей
12:29, 24.02.201822
В Татарстане пожарные встали на лыжи и устроили флешмоб
11:54, 24.02.201813
Лыжник из Татарстана завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане
11:07, 24.02.201837
В Челнах продают один из самых дорогих домов
10:26, 24.02.201826
В Татарстане 32 ветерана ВОВ получат новое жилье
09:40, 24.02.201866
В Татарстане Toyota превратилась в груду металла после ДТП с фурой
09:04, 24.02.20187
Сегодня в Казани будет без осадков и -13 градусов
07:01, 24.02.2018
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Посол США в Казани назвал КФУ одним из величайших университетов

Посол США в Казани назвал КФУ одним из величайших университетов
16+
Фото: Джон Хантсман с женой Мэри Кэй
Студентов вуза он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей

Посол США в России Джон Хантсман вместе с женой, посетив КФУ, назвал его одним из величайших университетов, которые он посещал. Об этом сообщает пресс-служба казанского вуза.

- От лица американского народа я приветствую Казанский университет, профессорско-преподавательский состав и студентов. Это один из величайших университетов среди тех, которые я посещал. Для нас большая честь продолжить сотрудничество с университетом по многим программам, — заявил посол.

Студентов вуза, как отмечает в аккаунте посольства в соцсетях, он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей.

- Татарстан и США имеют долгую историю академических и культурных обменов, и эта молодежь еще раз убеждает меня: вместе нас ждет прекрасное будущее, — говорил посол.

В ходе обсуждения американская стороны была приглашена к участию в научных конференциях, организуемых Казанским университетом, также был поднят вопрос, связанный с особенностями получениями американской визы.

Перед визитом в КФУ посол встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым, Джон Хантсман пробудет в Казани до 27 февраля.

N. Vildanov, 26.02.2018, 15:59
Тэги: Образование, Хорошие новости
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Дед26 февраля 2018, 16:21
На фото жену его наверно колбасит, морда как у зомби, наверно мильдроната нажралась.
9
17
Согласны с автором?
12826 февраля 2018, 16:24
"Студентов вуза он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей" Это когда этот подхалим их таланты оценить успел?
5
19
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 16:26
В ответ на комментарий пользователя
"Студентов вуза он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей" Это когда этот подхалим их таланты оценить успел?
Развернуть
Да обыкновенная пыльная протокольная вежливость .
Лучший комментарий
3
28
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 16:29
Жена его походу восставшая из ада :-D
5
11
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 16:46
В ответ на комментарий пользователя
"Студентов вуза он назвал "невероятно" талантливыми, равно как и их преподавателей" Это когда этот подхалим их таланты оценить успел?
Развернуть
Со времен Сороса не устает оценивать, дешевую рабочую силу. Непонятно, причем здесь хорошие новости с вертолетного завода. Кто-то собрал пакет особо секретной документации? Это будет оценено :-D
3
7
Согласны с автором?
горожанин26 февраля 2018, 17:03
Ну это так сверху-нет связей замучаешься зачёты и экзамены перездавать-талантам там ходу никогда не давали, они их в лучшем случае выкидывали на переферию или выгоняли. Это университет"игры" и подшучивания над бедными студентами.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:03
Давайте уж быстрее к делу переходите: когда будет суверенитет ? А? Ааааааа??????
6
6
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:13
Раз оценил.
дал бы американские паспорта, грин карту!

ато колхозники совсем обнаглели - понаехали в казань, вылупились недавно из перхоти в мини книзья.
откроют с ранные фирмешки и на зарплату дворника им немецкое качество подавай.
и еще у эти кривоногих бызнесменов с их доярками в шубах из чебурашки =
язык поварачивается - кого - то обсуждать)))
3
8
Согласны с автором?
ага26 февраля 2018, 17:25
В ответ на комментарий пользователя
Жена его походу восставшая из ада :-D
Развернуть
Точняк. Кто-то крышку адскую приоткрытой оставил. Вот она и прошмыгнула. Не зря же посол седой весь.
4
7
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:27
Хоть бы он себе яйца отморозил, подхолим!
3
6
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:27
Он забыл добавить,что в нем учился В.И.Ленин. и журналисты не услышали.
2
6
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:39
Хорошая послиха не гоните! На много лучше чем Пензеды всякие !
4
3
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:42
КФУ назван лидером по числу публикаций в «мусорных» научных журналах.

Казанский (Приволжский) федеральный университет назван лидером по числу публикаций в «мусорных» журналах системы Scopus — Asian Social Science, Mediterranean Journal of Social Sciences, World Applied Sciences Journal.
В России была принята государственная программа «Развитие науки и технологий», чему сильно поспособствовали «майские указы» президента РФ Владимира Путина. В качестве одного из целевых индикаторов выполнения программы было выбрано «число публикаций российских авторов в научных журналах, индексируемых в базе данных Scopus».
«Российские ученые встали перед весьма странной альтернативой: штурмовать высокорейтинговые и престижные западные журналы, выполняя для этого огромное количество сложнейших требований и проходя жесточайшее рецензирование, или относительно легко покорить «мусорные» журналы мирового научного рынка. Неудивительно, что выбор многих сотрудников отечественных университетов оказался за «мусорными» журналами базы Scopus», — пишет «Независимая газета».
В результате вузы начали стремиться обогнать друг друга по части публикаций в «мусорных» научных изданиях передового западного мира. За время индексации изданий российские авторы разместили на страницах названных «мусорных» журналов почти 2,7 тыс. работ.
Наиболее показательна конкуренция среди передовых экономических вузов страны — Высшей школы экономики, Финансового университета при правительстве РФ, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российского экономического университета им. Плеханова.
«Но даже эти вузы являются аутсайдерами «мусорного» рынка. Настоящим лидером здесь может считаться Казанский (Приволжский) федеральный университет, который в указанных трех журналах разместил в 11 раз больше статей, чем РЭУ», говорится в статье.
2
5
Согласны с автором?
ага26 февраля 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
Хорошая послиха не гоните! На много лучше чем Пензеды всякие !
Развернуть
На вкус и цвет, как говорится. А так, сойдет от гопников отбиваться.
4
3
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:54
В ответ на комментарий пользователя
На фото жену его наверно колбасит, морда как у зомби, наверно мильдроната нажралась.
Развернуть
Свою жену покажи, прежде чем ругать чужую )))) жируха небось килограмм на 150
6
8
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 17:58
Фотки загуглил ее, для своих лет отлично тетка выглядит
2
9
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Жена его походу восставшая из ада :-D
Развернуть
Гафурова нет на фото, было бы адски смешно. :-D
0
6
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
Ну это так сверху-нет связей замучаешься зачёты и экзамены перездавать-талантам там ходу никогда не давали, они их в лучшем случае выкидывали на переферию или выгоняли. Это университет"игры" и подшучивания над бедными студентами.
Развернуть
Учиться надо, а не связи искать. Если сдавать не можете-значит умишка маловато! В Америке, кстати, пересдач нет никаких. Если не сдал-платишь за поный курс предмета, проходишь его и опять сдаешь. Мой сын учится в КФУ без всяких связей на пятерки.
2
4
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
Раз оценил.
дал бы американские паспорта, грин карту!

ато колхозники совсем обнаглели - понаехали в казань, вылупились недавно из перхоти в мини книзья.
откроют с ранные фирмешки и на зарплату дворника им немецкое качество подавай.
и еще у эти кривоногих бызнесменов с их доярками в шубах из чебурашки =
язык поварачивается - кого - то обсуждать)))
Развернуть
Отучись, во время учебы публикуйся в приличных журналах, никаких проблем с Н1В или О.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 19:24
мля, он жену на кладбище мормонском выкопал чели?! 8-|
от такой рожы упадет навсегда.......
3
3
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 19:24
У меня встал!!! И ушел...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 19:25
В ответ на комментарий пользователя
Давайте уж быстрее к делу переходите: когда будет суверенитет ? А? Ааааааа??????
Развернуть
:-D
0
1
Согласны с автором?
Ага26 февраля 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
Фотки загуглил ее, для своих лет отлично тетка выглядит
Развернуть
Ты вживую когда бабу видел?
3
1
Согласны с автором?
Ага26 февраля 2018, 20:35
В ответ на комментарий пользователя
Учиться надо, а не связи искать. Если сдавать не можете-значит умишка маловато! В Америке, кстати, пересдач нет никаких. Если не сдал-платишь за поный курс предмета, проходишь его и опять сдаешь. Мой сын учится в КФУ без всяких связей на пятерки.
Развернуть
На кого учиться? Косметику толкать тупым клушам?
1
2
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
На кого учиться? Косметику толкать тупым клушам?
Развернуть
"Про косметику толкать" впервые слышу о такой специальности. Не считаю даже нужным вам подробности рассказывать. Понятно, почему сдать ниченго не можете: вы или ваш ребенок-студент.
2
0
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 21:28
Мэри Кей основательница парфюмерно-косметической империи
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 21:50
Теперь понятно куда начнут печеньки в первую очередь заводить.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 22:12
При Путине высшая школа и А.Н. деградировали донельзя. Они как получатели бюджетных средств теперь занимаются написанием идиотских отчетов о проделанной работе для бюрократов в вышестоящие инстанции. В эту бумажную метель вовлечены все бюджетники от детсадовской воспитательницы до академика РАН. Врачу некогда лечить больного- надо писать отчет. Педагогу некогда качественно учить - надо писать отчет. Академической науке некогда делать открытия - надо писать отчет людям, которые ничего в вопросе не понимают. Такого в истории России не было.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 22:22
Он дипломат, поэтому не ошарашивает, как тот аргентинец- турист, своими откровениями.Величайший университет не входит в первую сотню ,,Универов,, мира. При таком правителе, как ВВП, это и не удивительно.
1
1
Согласны с автором?
Кирилл Владков26 февраля 2018, 22:54
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте -- http://krati.co/blog
0
0
Согласны с автором?
татарин26 февраля 2018, 23:07
больно когда собчаки навальные находят пристанище в казани ищут иуду послы иностранные гремя сребпенниками в кармане
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 февраля 2018, 23:12
В ответ на комментарий пользователя
"Про косметику толкать" впервые слышу о такой специальности. Не считаю даже нужным вам подробности рассказывать. Понятно, почему сдать ниченго не можете: вы или ваш ребенок-студент.
Развернуть
Потому что ты отрыжка?
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»

Как вам идея, что компания Metro откроет в Татарстане 150 маленьких магазинов?

До окончания голосования осталось:
Хорошая идея. Постоянно хожу за покупками в MetroТорговых центров и так хватает. Лучше бы дороги отремонтировали
Голосов: 10
Голосовать
Голосов: 17
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru