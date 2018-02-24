В Казани зафиксировали самую низкую температуру за последние 10 лет

Холодная погода в Татарстане продержится до конца рабочей недели

В Казани в ночь с 25 на 26 февраля зафиксировали рекордно низкую температуру в этот день за последние 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.

Так, под утро столбики термометра опустились до -23 градусов. Предыдущий такой рекорд был зафиксирован десять лет назад, в 2007 году. Тогда столбики термометров опустились до -26 градусов. А в 1990 году воздух 26 февраля прогрелся до +3 градусов.

- Сейчас фиксируется большая холодная аномалия. Температуры ниже среднесуточных практически на 10 градусов. Это объясняется тем, что погода определяется блокирующим антициклоном, - отметил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

По его словам, такая холодная погода в Татарстане продержится до конца рабочей недели.

Так, завтра, 27 февраля, в Казани ожидается облачная погода, небольшой снег, местами метель. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с.

Минимальная температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, при прояснениях до -23 градусов. Максимальная температура воздуха днем 13-15 градусов мороза. На дорогах гололедица.