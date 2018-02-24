Что ждет казанские парки в 2018 году: трансляция матчей ЧМ, киносеансы и пляжный отдых

Корреспондент портала ProKazan.ru пообщался с руководителем Дирекции парков и скверов Казани Алсу Саетовой

- Что ждет в 2018 году казанцев в городских парках?

- В этом году нас всех ждет богатая программа культурных мероприятий. Перед нами стоит задача сделать так, чтобы каждую неделю в парках обязательно проходили мероприятия для людей всех возрастов с разными интересами. Сейчас «Дирекция парков и скверов» как раз формирует понедельный план на летнюю программу, которую мы планируем начать уже в мае месяце и закончить в сентябре. Параллельно мы работам уже над программой следующих новогодних каникул, так как решили тщательнее проработать концепцию праздничного оформления парков.

- Какие именно мероприятия будете проводить?

- Например, полюбившийся многим проект «Зеленый фитнес», направленный на создание условий для занятий спортом и его развитие. С 2018 года он будет проходить в более расширенном формате и в большем количестве парков. Обновится и программа занятий. Также мы планируем запустить новый для Казани проект, который поможет взрослым и детям приучиться к здоровому питания. Подробностей пока сообщить не могу, так как он еще в разработке.

- А для наших бабушек-дедушек что-то планируется?

- Конечно. Мы продолжаем проект «Жизнелюбы», который как раз нацелен на горожан старшего возраста. Для них создаются разносторонние программы, которые могут быть реализованы в парках. Это и обучение фотоискуству, мобильный ликбез, садоводство, кулинария, танцы и даже вокал... Мы хотим создать такие условия, чтобы дедушкам и бабушкам тоже было бы интересно проводить свой досуг в казанских парках. Этот проект будет сквозным, то есть охватит все зеленые зоны отдыха.

Горкинско-Ометьевский лес станет модным и молодежным

- Горкинско-Ометьевский лес ждет третья очередь благоустройства, что там появится?

- Мы хотим сделать это место модным молодежным парком. В этом году там откроется новый центр, который станет уникальным объектом не только для нашей республики - в России в принципе такого нет. В этом центре можно будет не только вкусно поесть и что-то купить, но также поучаствовать в разного рода активностях. Например, здесь появится лекторий, зона коворкинга, летом будут проводиться кинопоказы.

ЧМ-2018 в парках Казани

- В 2018 году в Казани пройдут матчи ЧМ по футболу. Какая программа планируется в парках?

- Мы проведем несколько фестивалей еды, а также ряд тематических географических фестивалей, связанных с проведением ЧМ-2018 по футболу. Причем они не будут связаны только с футбольной тематикой, у нас будет возможность познакомить приезжих туристов с культурой Татарстана, а казанцев с культурой тех стран, которые приедут к нам.

- Можно ли будет посмотреть футбольные матчи в парке?

- Такая идея есть. Сейчас этот проект находится на согласовании. Мы планируем мероприятия в парке имени Горького, Горкинско-Ометьевском лесу и других, но при этом хотим, чтобы люди, которые равнодушны к футболу, также чувствовали бы себя комфортно.

- Околофутбольные мероприятия затронут все парки?

- Нет, два парка - «Черное озеро» и «Лядской сад» - вообще будут «чисты» от футбола. Мы хотим там больше развивать культурную тематику.

«Надеемся завершить реконструкцию Черного озера в этом году»

- Вопрос, который волнует горожан: когда завершится реконструкция «Черного озера» и откроется кафе?

- Мы надеемся, что это произойдет в 2018 году, но это зависит в том числе от инвестора, у которого есть обязательства по строительству объекта общественного питания. Проектом реконструкции парка предусмотрено строительство двух зданий: ресторана и круглогодичного проката оборудования.

- Уже известно, что появится в лесопарке «Лебяжье»?

- По «Лебяжьему» проект находится на стадии разработки и согласования. Данная территория пока не передана Дирекции парков и скверов - это произойдет после завершения реконструкции. Могу повторить лишь то, о чем уже говорила Наталия Фишман: в первую очередь здесь планируются активности для семейного отдыха и занятий спортом. Было бы логичным использовать широкую водную гладь восстановленных озер для организации пляжного отдыха.

- Появятся ли новые парки и скверы в Казани в 2018 году?

- У нас в этом году планируется третья очередь благоустройства Горкинско-Ометьевского леса, а также два крупнейших проекта - это «Лебяжье» и озеро Кабан. Предстоит доделать часть работ в парке «Калейдоскоп». Есть еще несколько объектов, которые появятся в микрорайонах города после обсуждения с жителями.