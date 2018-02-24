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В Казани может затопить городские поселки в случае резкого потепления

В Казани может затопить городские поселки в случае резкого потепления
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Фото: из архива ProKazan.ru

В Казани в случае резкого потепления городские поселки могут быть затоплены. Возможно подтопление низинных территорий, через которые протекают Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника. 

По словам начальника управления гражданской защиты Фердинанта Тимурханова, город готов к такой ситуации и призвал его жителей застраховать свое имущество.

- В Казани выпало достаточно много снега. Высота снежного покрова составляет 65 см, что на 10% больше средних многолетних значений, - сказал Тимурханов.

Поэтому в управлении на случай паводка был составлен план мероприятий. Так, в Казани подготовлены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс человек.

- Всего для работы во время паводкового сезона в Казани задействуют 12 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, порядка 2,3 тыс. мешков с песком и 846 трапов, - сообщили на деловом понедельнике.

Люция Кашапова, 26.02.2018, 11:07
Тэги: Погода
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Комментарии

Горожанин26 февраля 2018, 11:14
Что посёлки, столицу Казань затопит, все переходы, метро. Чтоб в мэра, жирная кобыла пёрн..ла. Снег по всему городу, да его еще ''наскладировали '' везде!
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Ага26 февраля 2018, 11:20
Нормальное такое "решение" проблемы - "застраховать имущество". А от криминала предложат жизнь и здоровье страховать?
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Горожанин26 февраля 2018, 11:27
Мэра на мыло
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Генаий Свердлов26 февраля 2018, 11:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Горожанин26 февраля 2018, 11:31
[***]
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