В Казани может затопить городские поселки в случае резкого потепления

В Казани в случае резкого потепления городские поселки могут быть затоплены. Возможно подтопление низинных территорий, через которые протекают Казанка, Киндерка, Вертлевка, Нокса и Сухая река. Об этом сообщили сегодня в ходе делового понедельника.

По словам начальника управления гражданской защиты Фердинанта Тимурханова, город готов к такой ситуации и призвал его жителей застраховать свое имущество.

- В Казани выпало достаточно много снега. Высота снежного покрова составляет 65 см, что на 10% больше средних многолетних значений, - сказал Тимурханов.

Поэтому в управлении на случай паводка был составлен план мероприятий. Так, в Казани подготовлены 11 пунктов временного размещения населения вместимостью около 3,5 тыс человек.

- Всего для работы во время паводкового сезона в Казани задействуют 12 маневренных групп, 137 единиц техники, 144 откачивающих насоса, порядка 2,3 тыс. мешков с песком и 846 трапов, - сообщили на деловом понедельнике.