В Казани парень в торговом центре облил себя жидкостью и попытался поджечь

В Казани в холле торгового центра "Франт" 29-летний парень облил себя жидкостью и попытался поджечь, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 22 февраля пьяный парень поругался со своей подругой.

- Около 14 часов он в торговом центре по улице Фучика попытался, облив себя жидкостью, поджечь себя, но сделать этого ему не удалось. Парень был задержан, его отправили в психиатрическую больницу, - сообщили ProKazan.ru.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в торговом центре "Франт" у магазина "Карусель" скончался 54-летний житель села Пестрецы.