В Татарстане во время матча хоккеисты избили судью

В Набережных Челнах прямо во время матча по хоккею игроки одной из команд напали на судью и начали избивать его. Очевидцы сняли драку на видео.

Инцидент произошел накануне во время полуфинала челнинской Ночной лиги между командами «Аммоний» и «Белые Медведи».

Сначала на арбитра напал один из игроков «Белых Медведей», но вскоре в потасовку вступили и остальные члены команды. Причиной драки стало несогласие «Медведей» с решением судьи.

В результате «Белым Медведям» было засчитано поражение.