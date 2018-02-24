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В Татарстане во время матча хоккеисты избили судью

В Татарстане во время матча хоккеисты избили судью
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Фото: скриншот

В Набережных Челнах прямо во время матча по хоккею игроки одной из команд напали на судью и начали избивать его. Очевидцы сняли драку на видео.

Инцидент произошел накануне во время полуфинала челнинской Ночной лиги между командами «Аммоний» и «Белые Медведи».

Сначала на арбитра напал один из игроков «Белых Медведей», но вскоре в потасовку вступили и остальные члены команды. Причиной драки стало несогласие «Медведей» с решением судьи.

В результате «Белым Медведям» было засчитано поражение.

Виктория Абдуллина, 25.02.2018, 14:31
Тэги: Спорт
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Комментарии

Горожанин25 февраля 2018, 14:43
Щелны, такие Щелны. А еще, блогера Варламова ругаете :-D
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6
61
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алкоголик Андрейка25 февраля 2018, 14:50
В ответ на комментарий пользователя
Щелны, такие Щелны. А еще, блогера Варламова ругаете :-D
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А может, Одуван, и был прав? Обнести колючей проволокой эти Челны. И "законсервировать" :-D
2
46
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алкоголик Андрейка25 февраля 2018, 14:52
Дык, Белые Медведи - это команда из Челябинска! :-D
Суровые челябинские хоккеисты 8-*
1
15
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Горожанин25 февраля 2018, 14:55
В ответ на комментарий пользователя
Дык, Белые Медведи - это команда из Челябинска! :-D
Суровые челябинские хоккеисты 8-*
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Играют чугунными клюшками со свинцовой шайбой.
1
23
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Горожанин25 февраля 2018, 14:59
И-интеллект, в данном случае, это не про них... ну что с них взять
1
18
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ага25 февраля 2018, 15:11
Это новый тренд в хоккее! Скоро после свистка о начале игры, команды в полных составах, с массажистами и группами поддержек будут биться "стенка на стенку". Пиплу нравятся такие потасовки. В забугорной НХЛ такое проходили лет пятнадцать назад.
1
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Горожанин25 февраля 2018, 15:16
Колхозники
2
18
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Горожанин25 февраля 2018, 15:23
Как в песне: В каккей играют настаящие дебилы!
5
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Горожанин25 февраля 2018, 15:34
Суровый челнинский хоккей
1
4
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6597125 февраля 2018, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
И-интеллект, в данном случае, это не про них... ну что с них взять
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Гопники. Навсегда
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8
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Горожанин25 февраля 2018, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Колхозники
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Чем вы лучше, раз такое пишете?
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ага25 февраля 2018, 15:55
Нравиться наверно судьё гею:-D
5
0
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Жбан25 февраля 2018, 15:57
Здравствуйте! Позвольте представиться, я - Жбан бессменный лидер банды бескомпромисных борцов с АНАЛЬНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ, сокращенно БесБАБ. Меня знает ваш соотечественник Мухамедзянов Икрам. Если вы не будете заниматься анальным беспределом все будет хорошо я у Вас в отпуске со своей бандой!
13
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Жбан25 февраля 2018, 15:57
Виновные будут обоссаны и сраки их порваны
11
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Жбан25 февраля 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Чем вы лучше, раз такое пишете?
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а может мне тебя обоссать?
10
5
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Колдырь25 февраля 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
А может, Одуван, и был прав? Обнести колючей проволокой эти Челны. И "законсервировать" :-D
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Здарова, я тоже колдырю, а еще я в банде Жбана. Где есть круглосуточные алкашки с бояркой?
7
3
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Горожанин25 февраля 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Здарова, я тоже колдырю, а еще я в банде Жбана. Где есть круглосуточные алкашки с бояркой?
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Может алкашня сгинет нах отседова.
3
9
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Горожанин25 февраля 2018, 16:27
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
6
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Горожанин25 февраля 2018, 16:40
Про Вам вопрос у вас нет сть модтераторы? Что за безпредел среди коментов? Жду ответа!!!!!
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14
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Горожанин25 февраля 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
ты петушара бедешь обоссан!
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Пшнх !
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герцог25 февраля 2018, 16:51
Дело в том что мастерство игроков переферийного уровня практически равно мастерству игроков высших дивизионов, а зарплатишка та недостаточная-всё это вызывает нервную обстановку и судей приличных туда подобрать трудно. Вот источник неделикатных отношений.
1
4
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Жбан25 февраля 2018, 16:57
В ответ на комментарий пользователя
Дело в том что мастерство игроков переферийного уровня практически равно мастерству игроков высших дивизионов, а зарплатишка та недостаточная-всё это вызывает нервную обстановку и судей приличных туда подобрать трудно. Вот источник неделикатных отношений.
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просто надо проигравшую комманду публично обоссывать и все - начнут играть!
7
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Горожанин25 февраля 2018, 17:03
Про Казань удалите этого ущербного!
2
15
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Жбан25 февраля 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Про Казань удалите этого ущербного!
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я сейчас твою сраку из этой реальности лично удалю! Шнублик - езжай и обоссы этого анального беспредельщика
10
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Горожанин25 февраля 2018, 17:06
В ответ на комментарий пользователя
Про Казань удалите этого ущербного!
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Он в Самаре весь прогород загадил, принимайте эстафету:-D
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8
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Жбан25 февраля 2018, 17:11
В ответ на комментарий пользователя
Он в Самаре весь прогород загадил, принимайте эстафету:-D
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я тебя уже обоссывал?
9
1
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Горожанин25 февраля 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
я тебя уже обоссывал?
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Ты себя обоссывал, гомик!
1
9
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Глиномес25 февраля 2018, 17:31
В ответ на комментарий пользователя
Ты себя обоссывал, гомик!
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я тебе глину в сраке утрамбую сейчас - выезжаю
7
1
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 17:41
В ответ на комментарий пользователя
я тебе глину в сраке утрамбую сейчас - выезжаю
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Себе утрамбуй, гомосексуалист!
1
7
Согласны с автором?
Тугобык25 февраля 2018, 17:43
В ответ на комментарий пользователя
Себе утрамбуй, гомосексуалист!
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за Глиномеса мы тебя всей бандой обоссым!
7
1
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 17:46
В ответ на комментарий пользователя
за Глиномеса мы тебя всей бандой обоссым!
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Встаньте геи - встаньте вкруг, и нассыте друг на друг:-D
0
7
Согласны с автором?
Жбан25 февраля 2018, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Встаньте геи - встаньте вкруг, и нассыте друг на друг:-D
Развернуть
что за голос от параши?
6
1
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
что за голос от параши?
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А действительно, кто это тебе кудахтать разрешал?>:>
1
3
Согласны с автором?
Жбан25 февраля 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
А действительно, кто это тебе кудахтать разрешал?>:>
Развернуть
петушара
6
1
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
петушара
Развернуть
Главпетух чтоль разрешил?>:>
1
3
Согласны с автором?
Глиномес25 февраля 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
Главпетух чтоль разрешил?>:>
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лови в шары
5
1
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
лови в шары
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Я бывший хоккеист, не пробьёшь!
0
2
Согласны с автором?
Качамба25 февраля 2018, 18:02
В ответ на комментарий пользователя
Я бывший хоккеист, не пробьёшь!
Развернуть
Я Качамба из качалки, в край Тугобык поможет!
5
1
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 18:21
быдло есть быдло. челны днище
0
7
Согласны с автором?
Жбан25 февраля 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
быдло есть быдло. челны днище
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давно не обоссывали?
7
1
Согласны с автором?
Жбан25 февраля 2018, 19:00
В ответ на комментарий пользователя
Встаньте геи - встаньте вкруг, и нассыте друг на друг:-D
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Вспомни как я тебя обоссал. Фото в напоминание.
6
1
Согласны с автором?
Горожанин25 февраля 2018, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
поставивший минус будет найден и обоссан
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Недержание шоль, жлобан?
0
6
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Жбан25 февраля 2018, 19:39
В ответ на комментарий пользователя
Недержание шоль, жлобан?
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а ты видно гомик?
6
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Горожанини25 февраля 2018, 19:45
Судью на мыло......
0
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Горожанин25 февраля 2018, 21:07
Колхозары....тьфу....позор
0
2
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Горожанин25 февраля 2018, 23:43
В ответ на комментарий пользователя
а ты видно гомик?
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А ты своих чтоль ищешь, чушок?
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