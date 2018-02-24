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Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали «золото» Олимпиады

Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали «золото» Олимпиады
16+
Фото: Первый канал
«Атлеты из России» в финальном матче обыграли Германию со счетом 4:3

Россияне выиграли золотые медали по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане. В последний раз хоккеисты завоевывали олимпийское «золото» в 1992 году, когда также выступали под олимпийским флагом в качестве Объединённой команды республик бывшего СССР. 

В Пхенчхане в финальном матче встречались команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Россияне одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

Счет в матче открыл Вячеслав Войнов, забросивший зайбу за полсекунды до конца первого периода. Во втором периоде немец Феликс сравнял счет.

В третьем периоде Никита Гусев снова вывел россиян вперед, но Доминик Кагун вскоре забросил ответную шайбу.

Третью шайбу у немцев забросил Йонас Мюллер, а на последней минуте в меньшинстве Никита Гусев опять сделал счет равным.

Исход матча решился в овертайме, когда решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.

Виктория Абдуллина, 25.02.2018, 11:45
Тэги: Спорт, Олимпиада
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Комментарии

Горожанин25 февраля 2018, 11:50
Матч, достойный финала! Молодцы!
Лучший комментарий
13
62
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Горожанин25 февраля 2018, 11:53
Молодцы!
10
44
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин25 февраля 2018, 12:11
Ура! We are the champions!!
7
18
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Горожанин25 февраля 2018, 12:14
Факт: под флагом России мы ни разу не выигрывали хоккейного олимпийского золота. Ранее СССР, в 1992 под олимпийским флагом и вот снова под олимпийским.
Обидно.
5
31
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Алекс25 февраля 2018, 12:15
Визгу как будто обыграли лучших в мире игроков . Играли третьи команды , первые в НХЛ и не думали ехать
35
31
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Алекс25 февраля 2018, 12:16
Ни одной мировой звёзды на турнире не было , а играли так что стыдно
34
34
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Горожанин25 февраля 2018, 12:21
То, что победили хорошо конечно, но несостоятельность Знарка и Ковальчука очевидна! Молодцы Гусев, Капризов и Дацюк.
8
20
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Горожанин25 февраля 2018, 12:27
В ответ на комментарий пользователя
Ни одной мировой звёзды на турнире не было , а играли так что стыдно
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А мне нет
12
28
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12825 февраля 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Визгу как будто обыграли лучших в мире игроков . Играли третьи команды , первые в НХЛ и не думали ехать
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А за наших, типа, одни НХЛовцы играли?
9
22
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Веселый Гук25 февраля 2018, 12:30
Як Барс щемпион!Бэз булдарабыз!
15
6
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горожанин25 февраля 2018, 12:33
В ответ на комментарий пользователя
Як Барс щемпион!Бэз булдарабыз!
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булдыргак привет
1
8
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12825 февраля 2018, 12:33
https://
1
1
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горожанин25 февраля 2018, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Немцы Молодцы!
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Немцы 3.14
2
7
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горожанин25 февраля 2018, 12:36
В ответ на комментарий пользователя
Визгу как будто обыграли лучших в мире игроков . Играли третьи команды , первые в НХЛ и не думали ехать
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А че им Путин не разрешил отправить лучших？не фиг было отправлять на олимпиаду отстой. Игра классная была
9
13
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Горожанин25 февраля 2018, 12:36
Вот интересно- латыш с немецким паспортом- немцы поди жалеют, что гражданство усатому давали:-D
4
2
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горожанин25 февраля 2018, 12:40
В ответ на комментарий пользователя
Ни одной мировой звёзды на турнире не было , а играли так что стыдно
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А тебе лень было жопу с дивана поднять и сыграть за немцев звезда мировая
5
14
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Горожанин25 февраля 2018, 12:42
Простите нас,немцы.:-D
8
6
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Горожанин25 февраля 2018, 12:42
Хоть у кого-то в отличие от наших футболистов конечности правильно растут
1
22
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Горожанин25 февраля 2018, 12:47
В ответ на комментарий пользователя
Визгу как будто обыграли лучших в мире игроков . Играли третьи команды , первые в НХЛ и не думали ехать
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Не наша вина, что не приехали нхловцы и пришлось играть со слабыми командами. Наши соперники ведь не обесценивают победы без Устюгова или Шипулина
6
18
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Аноним25 февраля 2018, 12:50
Спс немцам за чистую игру...чем особо никогда не отличаются америкосы и канадцы!
3
24
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Горожанин25 февраля 2018, 13:00
золото отберут. так как шайба,клюшки и коньки у наших , были смазаны мельдонием.
6
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Горожанин25 февраля 2018, 13:12
Как только за нейтральный флаг начали играть,так сразу медали пошли,стоит задуматься
2
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Горожанин25 февраля 2018, 13:19
Ну и кули. На 13-м месте. Второе золото урвали под занавес ОИ. Белоруссы имели два золото еще позавчера.
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Горожанин25 февраля 2018, 13:19
Ни кто не хочет за Россию выступать за Путина,за нейтральный флаг сразу победы пошли
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9
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Горожанин25 февраля 2018, 13:23
Нам надо выбрать олимпийский флаг - белую простыню.
5
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Солидный человек25 февраля 2018, 13:32
Хех сборная солянка двух армейских клубов против вторых и третьих составов сборных.
10
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Иван Добров25 февраля 2018, 13:38
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Горожанин25 февраля 2018, 13:53
Ак барс чемпион
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Горожанина25 февраля 2018, 14:04
Обыграли и ладно..
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Горожанин25 февраля 2018, 14:07
В ответ на комментарий пользователя
Визгу как будто обыграли лучших в мире игроков . Играли третьи команды , первые в НХЛ и не думали ехать
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:-D:-D:-D:-D
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7
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Горожанин25 февраля 2018, 14:08
В ответ на комментарий пользователя
Нам надо выбрать олимпийский флаг - белую простыню.
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После первой брачной ночи.
0
8
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"""25 февраля 2018, 14:09
В ответ на комментарий пользователя
Ни одной мировой звёзды на турнире не было , а играли так что стыдно
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Я очень рада что не было Ни одной звезды НХЛ с нашей стороны-они просто оборжавшиеся..вспомнить хоть Сочи..приехал покуражился и свалил..овечкин -вся заслуга!
А так ребята Молодцы! Все Прекрасно понимают-что без флага -все равно РОССИЯ! Давно хотела чтоб сыграли "местные ребята" МОЛОДЦЫ!
а местным"диванным"-обычные неудачники..ищущие во всем негатив.
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Горожанин25 февраля 2018, 14:10
Че, любители ак барса, вы в жопе???
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9
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Горожанин25 февраля 2018, 14:11
Знарок-великий тренер. Россия-чемпион!!!
11
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Горожанин25 февраля 2018, 14:12
Диванные войска во всей красе-ссат от страха и от своей никчемности.
7
9
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Горожанин25 февраля 2018, 14:18
Если подумать, какая ''великая '' страна .Россия на карте и сколько.''золота '' принесли спортсмены, для такой огромной страны....
3
6
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Горожанин25 февраля 2018, 14:20
Ну, вата и такое "золото" схавает от роттенберговской сбродной, ради которой угробили кхл.
9
9
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Горожанин25 февраля 2018, 14:20
В ответ на комментарий пользователя
Визгу как будто обыграли лучших в мире игроков . Играли третьи команды , первые в НХЛ и не думали ехать
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Значит остальные на допингах...
1
4
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Горожанин25 февраля 2018, 14:27
Теперь зависит всё от выборов. Либо опять 6 лет побед не будет, либо... Другого.не дано. :-P
5
8
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Жбан25 февраля 2018, 15:55
Здравствуйте! Позвольте представиться, я - Жбан бессменный лидер банды бескомпромисных борцов с АНАЛЬНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ, сокращенно БесБАБ. Меня знает ваш соотечественник Мухамедзянов Икрам. Если вы не будете заниматься анальным беспределом все будет хорошо я у Вас в отпуске со своей бандой!
1
3
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Горожанин25 февраля 2018, 16:05
Ща эти чемпионы прямиком в сирию, воевать за короля в чужой стране, как любит вата. :-D
7
2
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Жбан25 февраля 2018, 16:07
В ответ на комментарий пользователя
Ща эти чемпионы прямиком в сирию, воевать за короля в чужой стране, как любит вата. :-D
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а вот ты лично в тюрьме сидел?
1
1
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Горожанин25 февраля 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
Теперь зависит всё от выборов. Либо опять 6 лет побед не будет, либо... Другого.не дано. :-P
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Чтоб вы все сдохли с этими выборами. Как падаль воняете без конца,выборщики cpaные.
2
1
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Жбан25 февраля 2018, 16:10
В ответ на комментарий пользователя
Чтоб вы все сдохли с этими выборами. Как падаль воняете без конца,выборщики cpaные.
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я лично разорву твой сракотан анально а потом обоссу!
1
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Горожанин25 февраля 2018, 16:24
Просто светят звёзды
Просто во вселенной,
[***] [***]
0
0
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Горожанин25 февраля 2018, 16:25
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
4
0
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Горожанин25 февраля 2018, 16:30
В последний раз хоккеисты завоевывали олимпийское «золото» в 1992 году, когда также выступали под олимпийским флагом в качестве Объединённой команды республик бывшего СССР...
интересное совпадение
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Колдырь25 февраля 2018, 16:31
Жбан, пошли пиваса зацепим и кого нибудь обоссым
2
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горожанин25 февраля 2018, 16:36
МТС выиграл у Билайна (формы) ))
0
0
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Жбан25 февраля 2018, 16:38
В ответ на комментарий пользователя
МТС выиграл у Билайна (формы) ))
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АНАЛЬНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ!!!
1
0
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Жбан25 февраля 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
МТС выиграл у Билайна (формы) ))
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виновные будут обоссаны!
1
1
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Горожанин25 февраля 2018, 16:47
сюдья продяжьняя казёль ти бил.ть
0
0
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Жбан25 февраля 2018, 16:49
В ответ на комментарий пользователя
сюдья продяжьняя казёль ти бил.ть
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а вот лично тебе я порву сракотан
1
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Горожанин25 февраля 2018, 16:50
выше какмент к избиению судьи в челнах. ошибочка вышла
0
0
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Горожанин25 февраля 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
а вот лично тебе я порву сракотан
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расслабься и получай удовольствие)
0
1
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Жбан25 февраля 2018, 16:53
В ответ на комментарий пользователя
выше какмент к избиению судьи в челнах. ошибочка вышла
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у прогорода так всегда, пойду в алкашку за бухлишком
2
0
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Горожанин25 февраля 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
а вот лично тебе я порву сракотан
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себе порви, дурилка
1
2
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Жбан25 февраля 2018, 16:59
В ответ на комментарий пользователя
себе порви, дурилка
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сиди обсыхай и сраку свою порваную лечи
2
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Горожанин25 февраля 2018, 17:02
жбан, прекращай издеваться над своим анусом, не равён час помрешь)
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Горожанин25 февраля 2018, 17:03
проказа жги)))
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Жбан25 февраля 2018, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
жбан, прекращай издеваться над своим анусом, не равён час помрешь)
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ха ха, сейчас вернусь и снова обоссу
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герцог25 февраля 2018, 17:07
Я каждый день мечтаю об олимпийской награде,о том как я схожу с трапа самолёта вместе с друзьями.На мне большая золотая медаль, а в руке цветы и я как буд-то бы самый главный среди наших олимпийцев,а у встречающих меня девчёнок глаза блестят от восторга и счастья. Ведь все видят самого меня. А так я ни одной награды не имею-в школе-то и то по физкультуре была натянутая 4.Не дано от природы видимо ни в одном спорте иметь даже щепочки успеха.
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Горожанин25 февраля 2018, 17:08
обоссышь свой рот, как водится. ты уж прекращай, подумай о вечном, о красоте. даже такая падаль как ты не чужда прекрасному) надеюсь)
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Колдырь25 февраля 2018, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
обоссышь свой рот, как водится. ты уж прекращай, подумай о вечном, о красоте. даже такая падаль как ты не чужда прекрасному) надеюсь)
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Жбан, я ему по шарам прописал!
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Горожанин25 февраля 2018, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Я каждый день мечтаю об олимпийской награде,о том как я схожу с трапа самолёта вместе с друзьями.На мне большая золотая медаль, а в руке цветы и я как буд-то бы самый главный среди наших олимпийцев,а у встречающих меня девчёнок глаза блестят от восторга и счастья. Ведь все видят самого меня. А так я ни одной награды не имею-в школе-то и то по физкультуре была натянутая 4.Не дано от природы видимо ни в одном спорте иметь даже щепочки успеха.
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[***]
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Глиномес25 февраля 2018, 17:26
В ответ на комментарий пользователя
Я каждый день мечтаю об олимпийской награде,о том как я схожу с трапа самолёта вместе с друзьями.На мне большая золотая медаль, а в руке цветы и я как буд-то бы самый главный среди наших олимпийцев,а у встречающих меня девчёнок глаза блестят от восторга и счастья. Ведь все видят самого меня. А так я ни одной награды не имею-в школе-то и то по физкультуре была натянутая 4.Не дано от природы видимо ни в одном спорте иметь даже щепочки успеха.
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я замешу глину в твоей сраке
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Горожанин25 февраля 2018, 17:29
В ответ на комментарий пользователя
Жбан, я ему по шарам прописал!
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Тугобык25 февраля 2018, 17:34
В ответ на комментарий пользователя
ты в тюрьме отсидел? неудачник!
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Горожанин25 февраля 2018, 17:39
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Горожанин25 февраля 2018, 18:53
Вот и завершилась самая позорная олимпиада в истории. Где политика победила спорт.
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Горожанин25 февраля 2018, 19:10
молодцы красавцы!:-)
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Горожанин25 февраля 2018, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
Вот и завершилась самая позорная олимпиада в истории. Где политика победила спорт.
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это что, вот кокаин в аргентине это да, это па нашему
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Горожанини25 февраля 2018, 19:36
Спасибо всем за хорошую игру! Немцы молодцы! Спасибо им за хорошую порядочную игру. Были бы другие соперники " труппов" было бы больше.
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Горожанин25 февраля 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
Спасибо всем за хорошую игру! Немцы молодцы! Спасибо им за хорошую порядочную игру. Были бы другие соперники " труппов" было бы больше.
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это судьба. небо и наши ребята решили исход сражения)
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Горожанин25 февраля 2018, 20:31
В ответ на комментарий пользователя
Здравствуйте! Позвольте представиться, я - Жбан бессменный лидер банды бескомпромисных борцов с АНАЛЬНЫМ БЕСПРЕДЕЛОМ, сокращенно БесБАБ. Меня знает ваш соотечественник Мухамедзянов Икрам. Если вы не будете заниматься анальным беспределом все будет хорошо я у Вас в отпуске со своей бандой!
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Ползи в свою Самару и Икрамку захвати. Там уж соскучились по вас
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Алекс25 февраля 2018, 20:52
Визгу столько как будто у лучших хоккеистов мира выиграли , обыграли в деревенском турнире не пойми кого
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Горожанин25 февраля 2018, 21:03
Опа навалило экспертов, аналитиков спортивных. Вся ваша злость это просто зависть. Идите работайте нищеброды, за 4 года на билет до Пекина осилите заработать. Может и зависть пройдет.
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Дмитрий25 февраля 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
Визгу как будто обыграли лучших в мире игроков . Играли третьи команды , первые в НХЛ и не думали ехать
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У нас тоже не было Игроков с НХЛ.
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Горожанин25 февраля 2018, 21:33
Не то что делает федосеев с минихановым по указке тюрина...ветеран войны в афганистане.рад за победу и за команду.выше нас только птицы..ура.ура.ура.
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Горожанин25 февраля 2018, 21:45
Җилләрме арамы бездән алга йөгереп.Тулгандыр беләккә көч һәм кодрәт.Без бер команда илебез русия.җиңүгә китерде.Сездән көч зур теләк.Хочу на своем языке поздравить олимрпейцев.Мухаметзянов икрам.казань.
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