Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали «золото» Олимпиады

Россияне выиграли золотые медали по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане. В последний раз хоккеисты завоевывали олимпийское «золото» в 1992 году, когда также выступали под олимпийским флагом в качестве Объединённой команды республик бывшего СССР.
В Пхенчхане в финальном матче встречались команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Россияне одержали победу в овертайме со счетом 4:3.
Счет в матче открыл Вячеслав Войнов, забросивший зайбу за полсекунды до конца первого периода. Во втором периоде немец Феликс сравнял счет.
В третьем периоде Никита Гусев снова вывел россиян вперед, но Доминик Кагун вскоре забросил ответную шайбу.
Третью шайбу у немцев забросил Йонас Мюллер, а на последней минуте в меньшинстве Никита Гусев опять сделал счет равным.
Исход матча решился в овертайме, когда решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.