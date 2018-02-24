Российские хоккеисты впервые за 26 лет завоевали «золото» Олимпиады

«Атлеты из России» в финальном матче обыграли Германию со счетом 4:3

Россияне выиграли золотые медали по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане. В последний раз хоккеисты завоевывали олимпийское «золото» в 1992 году, когда также выступали под олимпийским флагом в качестве Объединённой команды республик бывшего СССР.

В Пхенчхане в финальном матче встречались команда Олимпийских атлетов из России и сборная Германии. Россияне одержали победу в овертайме со счетом 4:3.

Счет в матче открыл Вячеслав Войнов, забросивший зайбу за полсекунды до конца первого периода. Во втором периоде немец Феликс сравнял счет.

В третьем периоде Никита Гусев снова вывел россиян вперед, но Доминик Кагун вскоре забросил ответную шайбу.

Третью шайбу у немцев забросил Йонас Мюллер, а на последней минуте в меньшинстве Никита Гусев опять сделал счет равным.

Исход матча решился в овертайме, когда решающую шайбу забросил Кирилл Капризов.