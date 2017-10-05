В Татарстане 32 ветерана ВОВ получат новое жилье

На эти цели выделено 42, 67 млн рублей

В этом году в Татарстане 32 ветерана Великой Отечественной войны получат новое жилье, пишет «Татар-информ».

На эти цели выделено 42, 67 млн рублей. Кстати, за 11 лет были улучшены жилищные условия 18 974 ветеранов на общую сумму 19,9 млрд рублей.

- В 2017 году помощь получили 126 ветеранов Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Казани утвердил норматив стоимости 1 квадратного метра жилья, он составит 36 677 рублей. Такая стоимость жилья будет использоваться для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение недвижимости. Документ был подписан 7 февраля.