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В Татарстане 32 ветерана ВОВ получат новое жилье

В Татарстане 32 ветерана ВОВ получат новое жилье
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
На эти цели выделено 42, 67 млн рублей

В этом году в Татарстане 32 ветерана Великой Отечественной войны получат новое жилье, пишет «Татар-информ».

На эти цели выделено 42, 67 млн рублей. Кстати, за 11 лет были улучшены жилищные условия 18 974 ветеранов на общую сумму 19,9 млрд рублей.

- В 2017 году помощь получили 126 ветеранов Великой Отечественной войны, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что исполком Казани утвердил норматив стоимости 1 квадратного метра жилья, он составит 36 677 рублей. Такая стоимость жилья будет использоваться для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение недвижимости. Документ был подписан 7 февраля.

Люция Кашапова, 24.02.2018, 09:40
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин24 февраля 2018, 09:47
Димас 321 ты где?
1
0
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Горожанин24 февраля 2018, 09:50
Жилье для внуков
0
7
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Горожанин24 февраля 2018, 09:55
Тех кто на передовой воевал не осталось давно. Надо их вдовам помогать - более логично.
0
6
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Горожанин24 февраля 2018, 09:56
Мои деды инвалиды- ветераны давным- давно покойные. А им 41 ом было 20 и24 года
0
7
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Горожанин24 февраля 2018, 10:05
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0
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Горожанин24 февраля 2018, 10:13
Мои погибшие родственники, даже могилы нет . Их дети , жены , родители не имели не льгот , не поддержки
0
5
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Горожанин24 февраля 2018, 10:17
Обеспечили жильем уже правнуков , .! Мой слепой , лежачий отец , получил единственный подарочек : 2 бесплатных билета в кино .
0
4
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Димас люблю пивас24 февраля 2018, 10:18
Списки надо публиковать, кто такие, эти ветераны, и почему жили в свинарнике. Если обеспечили квартирами всех правнуков, а сами продолжают ютиться в хибарке - не давать! >-(
0
4
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Горожанин24 февраля 2018, 10:22
Погибло полно родственников : очень молодых , среднего возраста и пожилых . Кроме тяжёлой жизни от государства не чего не получили их дети , родители и ..... !
0
2
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Kirill Nazarov24 февраля 2018, 10:34
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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0
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Ага24 февраля 2018, 10:35
Это какая по счету "волна ветеранов"?
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