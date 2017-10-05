Незрячая Олеся из Казани попросила Путина помочь попасть в детский «Голос» и... попала

Девочка растрогала Владимира Меладзе, который повернулся к ней на слепом прослушивании

12-летняя незрячая девочка из Казани Олеся Машейко накануне прошла слепое прослушивание в детский "Голос" на Первом канале, исполнив песню певицы Елки.



Выступление Олеси

Девочка очень растрогала Владимира Меладзе, который повернулся к ней на слепом прослушивании. По признанию Олеси, она хотела попасть именно к нему.

Олеся рассказала о своей жизни в специальном репортаже Первого канала.

Отметим, что два года назад родители Олеси записали видеоролик с участием их дочери, на котором она обратилась к Путину с просьбой помочь попасть ей в шоу и спела песню "Владимир Путин молодец".

- Я Вас никогда не видела, потому что, к большому сожалению, не могу видеть. Вы очень честный, порядочный, справедливый и смелый. Вы – самый лучший Президент на нашей планете. Я знаю, что Вы уже многим детям-инвалидам помогли осуществить их мечты и будете в дальнейшем также помогать, облегчая их мрачную жизнь. И у меня, как одной из них, есть заветная мечта – принять участие в телешоу «Детский голос» на 1-ом канале и в «Детском Евровидение», - с такими словами Олеся обратилась к президенту.