В Татарстане скончался 4-месячный мальчик

В Елабуге скончался 3-месячный младенец, информацию подтвердил источник ProKazan.ru. Трагическое происшествие случилось утром 20 февраля.

- Тело мальчика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено его родственниками в квартире дома по проспекту Мира около 7 часов утра. Следственный комитет занялся проверкой смерти ребенка, - сообщили ProKazan.ru.

Напомним, накануне стало известно, что в Аксубаевском районе Татарстана нашли мертвым недоношенного младенца. Ребенок был найден во дворе дома по улице Центральная села Татарское Сунчелеево.