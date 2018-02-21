В Татарстане мертвых супругов обнаружили сидящими в бане

В Чистополе в бане одного из домохозяйств по улице Радищева 20 февраля были обнаружены тела супругов 1952 и 1956 г.р. с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщает Следственный комитет РТ.

Как рассказали в ведомстве, пенсионеры приехали в гости к дочери из Алексеевского района.

- Днем супруги пошли в баню, а через некоторое время зять, обеспокоенный их долгим отсутствием, пошел в баню, и обнаружил родственников сидящими на полу без признаков жизни, - сказал старший помощник руководителя СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть супругов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.