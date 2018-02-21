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Жители «Салават Купере» о мусоросжигательном заводе: «Мы больше не верим чиновникам»

Жители «Салават Купере» о мусоросжигательном заводе: «Мы больше не верим чиновникам»
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Фото: "Вечерняя Казань"

Очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане пройдет 4 марта в парке Петрова (с 14.00 до 15.00). Поводом для акции на этот раз стала новость о том, что мусоросжигательный завод точно построят около поселка Осиново.

Как пишет «Вечерняя Казань», участок, где планируют построить завод, находится в очень удобном для инвестора месте — вблизи  дороги, ведущей к «источникам снабжения» - мусорной свалке за Оргсинтезом и мусоросортировочной станции в поселке Левченко.

Кроме того, завод окажется рядом с жилыми массивами: поселками Новониколаевский, Осиново и ЖК «Салават Купере». Кстати, жителей «Салават Купере» такая перспектива не очень обрадовала.

- Мы больше не верим чиновникам, которые утверждают, что завод будет безопасен для здоровья, что там поставят надежные фильтры, обеспечен надлежащий экологический контроль. Нас уверяют, что все будет, как в Европе. Но мы-то знаем, что у нас так не бывает!, - возмущается одна из жительниц ЖК.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года. 

Люция Кашапова, 22.02.2018, 13:45
Тэги: Экология
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Комментарии

Дмитрий22 февраля 2018, 13:51
Какой больше ни верим !? Ни верим вообще ни когда !! Чинуши лживые и лицимерные ублюдки !!
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9
65
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Горожанин22 февраля 2018, 14:19
Конкретно как вы представляете ту җе стирку и убррку территории без мусороҗигаюшего комплекса.ето очень ваҗно.мухаметзянов икрам.излогайте в своих петециях что ли.чтоб нк быть голосоовными.
8
2
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Горожанин22 февраля 2018, 14:21
В ответ на комментарий пользователя
Ну что за паникеры?
Даже если бы я там жил, все равно не был бы против строительства завода, это же благо для всего города.
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Значит тебе не известно ,какой воздух их ждёт и заболевания легких
1
14
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Горожанин22 февраля 2018, 14:25
В ответ на комментарий пользователя
Не надо создавать трагедию, чиновники такие же люди, как и мы.
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Если ты - лживая лицемерная тварь, то да. ;-)
1
21
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Артур22 февраля 2018, 14:25
Надеюсь до 22 года успею ипотеку закрыть и переехать.
4
14
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Горожанин22 февраля 2018, 14:34
То есть надо продолжать загаживать Самосырово, увеличивая многокилометровую свалку. На тех людей значит насrать?
6
8
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Стас22 февраля 2018, 14:34
Мышь верила, что кот её не съест!
0
6
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Горожанин22 февраля 2018, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Ну что за паникеры?
Даже если бы я там жил, все равно не был бы против строительства завода, это же благо для всего города.
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Любой человек был бы против, это всем понятно. Только в Самосырово люди как жили, так и живут.
1
9
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Горожанин22 февраля 2018, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
Ну что за паникеры?
Даже если бы я там жил, все равно не был бы против строительства завода, это же благо для всего города.
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И нужен мощнейший контроль качества. За теми же фильтрами, работой завода. То, что он будет построен - всем понятно. С местом все равно еще есть вопросы
4
2
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Горожанин22 февраля 2018, 14:41
В ответ на комментарий пользователя
Надеюсь до 22 года успею ипотеку закрыть и переехать.
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Если найдешь такого же дурака . Согласного на переезд .
0
18
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Дмитрий22 февраля 2018, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
Не надо создавать трагедию, чиновники такие же люди, как и мы.
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Ты ошибаешся !! Это нелюди или вообше иноплонетяне , которые живут где то в своем мире и в своем измерении !!
0
8
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казанец22 февраля 2018, 14:54
Для того и отселили салаватовцев чтобы они там отдельно от горожан в резервации жили. А чтобы не заморачиваться "два раза" надо ещё новый комбинат по захоронению радиоактивных отходов там рядом построить. На фоне потенциала "радона-2" мусоросжигательный завод покажется сказкой.
2
6
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Горожанин22 февраля 2018, 15:08
На их месте я бы выбрал завод, к чему им кучи мусора в округе. Которые в салават купере точно будут со временем.
3
4
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Ха ха ха22 февраля 2018, 15:18
0
0
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Горожанин22 февраля 2018, 15:22
В ответ на комментарий пользователя
Если ты - лживая лицемерная тварь, то да. ;-)
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Ты сам тварь!!!!!
2
2
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Горожанин22 февраля 2018, 15:23
Ну правильно - все подальше от своей хаты. Сначала в одном месте - одни митингуют. Теперь тут - эти вышли. Это лишь эгоистичная игра по бегу от ответственности. Мусор производим мы все, но о результатах подумать никто не хочет
3
2
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Горожанин22 февраля 2018, 15:23
Чем так страшен завод? Лишь одним - страхом что кто-то или что-то забудет поменять фильтры! Но все это под строжайшей проверкой происходит! Нельзя стразам разрушать возможности для постройки такого современного предприятия!
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1
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гость22 февраля 2018, 15:26
Нет, а вот почему нельзя было построить в Боровом Матюшино? Если все так безвредно?
4
14
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Ильнур Рамазанов22 февраля 2018, 15:30
Нашли кому верить.
0
3
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Горожанин22 февраля 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
Конкретно как вы представляете ту җе стирку и убррку территории без мусороҗигаюшего комплекса.ето очень ваҗно.мухаметзянов икрам.излогайте в своих петециях что ли.чтоб нк быть голосоовными.
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Когда дурачок адекватнее, чем жильцы Салават Купере
1
0
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Горожанин22 февраля 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Нет, а вот почему нельзя было построить в Боровом Матюшино? Если все так безвредно?
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В Боровом они за нефтепроводе сидят и не ноют, а он опаснее заводика будет
1
2
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казанец22 февраля 2018, 16:14
В ответ на комментарий пользователя
В Боровом они за нефтепроводе сидят и не ноют, а он опаснее заводика будет
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Занятно. Нефтепровод до момента аварии не выделяет ничего криминального в окружающую среду. А заводик ежедневно круглосуточно. Это и заболевания дыхательных путей и онкология. Предлагаю Радужный-осиново-салават обнести забором и просто сгружать туда мусоровозами мусор. Всё равно уже почти законодательно принято решение что там местные жители там -люди второго сорта. Пусть мусор всего города сортируют раз не хотят чтобы у них под боком был современный завод, который вынуждены были им отдать( по их же просьбам) более удащливые жители элитных коттеджных поселков в Боровых.
6
3
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Горожанин22 февраля 2018, 16:23
проблемы на районе есть, но от МСЗ их больше не станет. новые технологии, максимальная изоляция вредных испарений от общества. привлекаются иностранные специалисты!
0
0
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Горожанин22 февраля 2018, 16:24
читала, что никаких проблем усугубляющих жизнь от завода не будет. никто не будет строить убыточное мероприятие, которое, тем более, якобы покалечит жителей. наоборот радоваться есть чему — места рабочие будут!
2
0
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Горожанин22 февраля 2018, 16:24
В ответ на комментарий пользователя
Нет, а вот почему нельзя было построить в Боровом Матюшино? Если все так безвредно?
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ну так если безвредно, то почему не выбрать удобное месторасположение??
1
3
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Горожанин22 февраля 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Ну что за паникеры?
Даже если бы я там жил, все равно не был бы против строительства завода, это же благо для всего города.
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просто у них недостаточно информации, как я полагаю. отсюда и страх!
1
0
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Горожанин22 февраля 2018, 16:25
В ответ на комментарий пользователя
Ну что за паникеры?
Даже если бы я там жил, все равно не был бы против строительства завода, это же благо для всего города.
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необоснованные страхи. тут не за что переживать совсем. никто никого убивать не собирается, пусть и медленно.
1
1
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казанец22 февраля 2018, 16:29
В ответ на комментарий пользователя
читала, что никаких проблем усугубляющих жизнь от завода не будет. никто не будет строить убыточное мероприятие, которое, тем более, якобы покалечит жителей. наоборот радоваться есть чему — места рабочие будут!
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на ЧАЭС тоже радовались и до сих пор радуются. Стабильные высокие зарплаты. А салаватовцы и осиновцы-просто неразумные люди, не понимают какое благо им строят. У них от этого завода дети только здоровее будут(правда недолго :-) и мало поколений). Зато кэш на карточке!
Вон нижнекамск, например, с нефтехимией-самое экологически чистое место. Люди борются за возможность пожить в этом городе.
3
1
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казанец22 февраля 2018, 16:30
В ответ на комментарий пользователя
проблемы на районе есть, но от МСЗ их больше не станет. новые технологии, максимальная изоляция вредных испарений от общества. привлекаются иностранные специалисты!
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А чтобы не было пробок-надо запретить осиновцам и салаватовцам владение личными автомобилями. Чтобы по тем широким дорогам между городом и этими районами ездили только мусоровозы, автобусы и чинуши на время пиар акций на тв.
1
2
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Горожанин22 февраля 2018, 16:31
Почему они говорят за всё салават купере? Лично я не против, появятся рабочие места. А ботся каких-то "ядов" глупо, вы бы ещё в шапочках из фольги ходили.
5
0
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Горожанина ни22 февраля 2018, 16:38
Очень много больных раком в Казани ,челнах ,теперь будет ещё больше,
0
5
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казанец22 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Почему они говорят за всё салават купере? Лично я не против, появятся рабочие места. А ботся каких-то "ядов" глупо, вы бы ещё в шапочках из фольги ходили.
Развернуть
На подобных импортных предприятиях численность персонала минимальная. Вам, салаватовцам, 10 вакансий погоду сделают? Не, ну ваше право, сами же просили заводрабочие места. Зачем тогда воду баламутите и какие-то митинги организуете ПРОТИВ? Вы там среди себя разберитесь кто за а кто против. Благо у нас власть поумнее и просто обозначает "ЗАВОД БУДЕТ ТУТ"!
3
0
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казанец22 февраля 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
ну так если безвредно, то почему не выбрать удобное месторасположение??
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Надо такой завод построить: в центре квартала, на горках , около кремля ну и в паре мест проживания удащливых(коттеджные поселки). Или у удащливых мусор марсиане утилизируют?
0
5
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Дмитрий22 февраля 2018, 16:45
А почему завод нельзя построить там , где вообще люди ни живут ,даже близко ??
0
12
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Горожанин22 февраля 2018, 17:16
Те ..идары,что ратуют за завод в Осиново не знают про розу ветров,а тут она такова,что вся Казань будет накрыта продуктом сгорания мусорозавода .От Оргсинтеза страдает Авиастрой,а в этом случае все,что восточнее и юго-восточнее от завода: Кировский,московский,Советский,Вахитовский.Привет всей Казани !
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4
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Лёня22 февраля 2018, 17:23
Сортировочный завод около Левченко под снос, ВСМ пойдет до воровского, вся сторона под снос....
0
0
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казанец22 февраля 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
А почему завод нельзя построить там , где вообще люди ни живут ,даже близко ??
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так выше же написали что там где завод-там экология только улучшается. А ваши страхи от малообразованности на тему высокочистых экологических заводов. Кстати, а никто не расскажет что именно в продуктах сгорания окажется??
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0
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казанец22 февраля 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Те ..идары,что ратуют за завод в Осиново не знают про розу ветров,а тут она такова,что вся Казань будет накрыта продуктом сгорания мусорозавода .От Оргсинтеза страдает Авиастрой,а в этом случае все,что восточнее и юго-восточнее от завода: Кировский,московский,Советский,Вахитовский.Привет всей Казани !
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ну и нормально. Весь город гадит, а почему дым должен идти на отдельно выбранный район? Тем более экологически чистый дым.
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0
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Наташа22 февраля 2018, 18:25
Все мы верим чиновникам:-D и не будем жить рядом с мусорожигательным комплексом:-D
0
0
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Бомжы22 февраля 2018, 18:27
Салават купере вы правда собрались там жить...... ха ха
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1
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горожанин22 февраля 2018, 18:33
Безмолвное стадо. С народом никто не будет считаться. Минниханов с Мухаметшиным народ держат за быдло . Подальше от Боровых . Пора думать за кого голосовать.
0
5
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Кого поздравить с 23 февраля? 22 февраля 2018, 19:35
Кого поздравить с 23 февраля?))
Мальчики, пишите - http://18pop.ru (ник lili99)
Я Катя кстати, если что)) Мне 19!
Чмоки-чмоки, жду! ;))
0
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Горожанка22 февраля 2018, 20:03
Живу всю жизнь в Залесном. Последний год-два настойчиво чувствую странный запах в Залесном, другие не замечают. тут наверное и без этого завода уже дело плохо.
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3
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Горожанин22 февраля 2018, 20:04
А вы спросите у людей которые живут в Ремплере про экологию, им тоже наверное обещали что фильтра будут стоять на оргсинтезе все как в Европе. А по факту по ночам там такая вонь от фенола и.т.д что люди из дома не выходят. Фильтры это расходный материал оч дорогой который нужно будет менять, а это лишнии издержки вот и подумайте на чем будут экономить на этом заводе. А про экологов я вам так скажу они вам нарисуют то что им прикажут, как это делают вблизи оргсинтеза они даже не скрывают говорят что они ничего не решают что им скажут написать то и напишут.
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2
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Горожанин22 февраля 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
То есть надо продолжать загаживать Самосырово, увеличивая многокилометровую свалку. На тех людей значит насrать?
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Молчание золото;)
0
0
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Горожанин22 февраля 2018, 20:06
Экологичным он будет только в том случае , если будет распологаться в боровых мат
1
0
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Горожанин22 февраля 2018, 20:26
В ответ на комментарий пользователя
ну и нормально. Весь город гадит, а почему дым должен идти на отдельно выбранный район? Тем более экологически чистый дым.
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[***]
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Согласны с автором?
Горожанин22 февраля 2018, 20:59
Метшина в телогрейку в шапку ушанку от версаче и его детей в мазутную сферу, а лучше на птицефабрику . В осиново рядом с муссорожигательным заводом и птицефабрикой. И казгордуму там поселить. Ну а жители Казани туда еще [***]
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Горожанин22 февраля 2018, 21:19
В ответ на комментарий пользователя
Значит тебе не известно ,какой воздух их ждёт и заболевания легких
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А вам откуда известно? Вы такие смешные. Вы не видите свалку, которая горит и это не контролируемо. Это просто все в открытый воздух! Вы не в курсе, что от свалки стекается жижа уже в отдельные озера? Вы просто не видите свалку и думаете, что проблемы нет, с экологией все в порядке, мусор куда-то сам испаряется, да?
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Горожанин22 февраля 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя
Живу всю жизнь в Залесном. Последний год-два настойчиво чувствую странный запах в Залесном, другие не замечают. тут наверное и без этого завода уже дело плохо.
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от такого завода запаха нет) Их строят внутри городов даже. В Праге и в Токио стоят внутри города, дают отопление ближайшим домам, поэтому коммуналка меньше и все хотят жить поближе к заводу. Инфа общедоступная, поищите в интернете и убедитесь сами
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Горожанин22 февраля 2018, 21:23
В ответ на комментарий пользователя
Те ..идары,что ратуют за завод в Осиново не знают про розу ветров,а тут она такова,что вся Казань будет накрыта продуктом сгорания мусорозавода .От Оргсинтеза страдает Авиастрой,а в этом случае все,что восточнее и юго-восточнее от завода: Кировский,московский,Советский,Вахитовский.Привет всей Казани !
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Вы уже расчет сделали? С чего решили, что накрывать будет всю Казань? Думаете там люди глупее вас занимаются строительством завода? Так то все чиновники тоже живут в Казани. И если уж говорить об этом, то навряд ли захотели бы испортить экологию Казани, потому что сами тут живут и работают:-D
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Горожанин22 февраля 2018, 21:24
В ответ на комментарий пользователя
А почему завод нельзя построить там , где вообще люди ни живут ,даже близко ??
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Это где, например? А кто будет за тридевять земель отвозить мусор? И сколько бензина на это потратят мусоровозы? Во сколько тогда обойдется вывоз мусора жителям? Да просто люди будут с балкона все выкидывать тогда)))
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Горожанин22 февраля 2018, 21:36
В ответ на комментарий пользователя
На подобных импортных предприятиях численность персонала минимальная. Вам, салаватовцам, 10 вакансий погоду сделают? Не, ну ваше право, сами же просили заводрабочие места. Зачем тогда воду баламутите и какие-то митинги организуете ПРОТИВ? Вы там среди себя разберитесь кто за а кто против. Благо у нас власть поумнее и просто обозначает "ЗАВОД БУДЕТ ТУТ"!
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Рабочие места будут намного больше, потому что завод еще нужно построить, внутри все отделать, поэтому работы хватит всем, как говорится. Да и откуда такой негатив к МСЗ? Вредно? Кто сказал? Кто придумал? Просто от незнания и не владения информацией про заводы и мировую практику, люди сами выдумывают страшилки про завод. Посмотрите на свалку. Вы думаете она не токсична? Безопасна ?Под открытым небом и под палящим солнцем не выделяется ничего? Наивные...просто к свалке привыкли и забыли про нее, а она в то время отравляет воздух, почву и все вокруг
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Горожанин22 февраля 2018, 21:38
В ответ на комментарий пользователя
То есть надо продолжать загаживать Самосырово, увеличивая многокилометровую свалку. На тех людей значит насrать?
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мало того, что все просто не знают, что там на свалке происходит. они ее не видят, не слышат, привыкли и типо все ок. А факт, что из горы гниющего мусора уже целые озера гнили вытекли, то никого не смущает. А газы и пары ядовитые? А когда она горит и это не контролируемо? Все молчат. А тут прям митинги устроить решили...Совремвенный и наиболее безопасный способ утилизации мусора не нравится. А свалка с гнилью нормас!
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Горожанин22 февраля 2018, 21:40
В ответ на комментарий пользователя
Нет, а вот почему нельзя было построить в Боровом Матюшино? Если все так безвредно?
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может потому что там в принципе ничего не строят подобного? Не строят просто там, где пальцем ткнут. У Кремля построить может? Строят там, где удобней будет.
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казанец22 февраля 2018, 22:03
В ответ на комментарий пользователя
может потому что там в принципе ничего не строят подобного? Не строят просто там, где пальцем ткнут. У Кремля построить может? Строят там, где удобней будет.
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непонятно чем удобнее около осиново против борматюшино. Если сравнить дороги и их пропускную способность-явно лучше в борматюшино
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Ага22 февраля 2018, 22:06
В ответ на комментарий пользователя
Живу всю жизнь в Залесном. Последний год-два настойчиво чувствую странный запах в Залесном, другие не замечают. тут наверное и без этого завода уже дело плохо.
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Подмываться не пробовал?
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