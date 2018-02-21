Жители «Салават Купере» о мусоросжигательном заводе: «Мы больше не верим чиновникам»

Очередной митинг против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане пройдет 4 марта в парке Петрова (с 14.00 до 15.00). Поводом для акции на этот раз стала новость о том, что мусоросжигательный завод точно построят около поселка Осиново.

Как пишет «Вечерняя Казань», участок, где планируют построить завод, находится в очень удобном для инвестора месте — вблизи дороги, ведущей к «источникам снабжения» - мусорной свалке за Оргсинтезом и мусоросортировочной станции в поселке Левченко.

Кроме того, завод окажется рядом с жилыми массивами: поселками Новониколаевский, Осиново и ЖК «Салават Купере». Кстати, жителей «Салават Купере» такая перспектива не очень обрадовала.

- Мы больше не верим чиновникам, которые утверждают, что завод будет безопасен для здоровья, что там поставят надежные фильтры, обеспечен надлежащий экологический контроль. Нас уверяют, что все будет, как в Европе. Но мы-то знаем, что у нас так не бывает!, - возмущается одна из жительниц ЖК.

Напомним, мусоросжигательный завод японско-швейцарской Hitachi Zosen Inova (HZI) проектной мощностью 550 тыс. тонн в год с выработкой 55 МВт электроэнергии планируется сдать в декабре 2022 года.