Между Татарстаном и Алтайским краем откроется прямой авиарейс

Казань и Барнаул свяжет прямое авиасообщение. Рейсы начнут выполняться с 1 марта. Об этом сообщается на сайте Управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу.

Сообщается, что перевозчиком выступает татарстанская авиакомпания АО «ЮВТ АЭРО».

- В летний сезон – с 1 мая по 31 августа – будут осуществляться 2 полета в неделю, в остальное время – 1 полет в неделю. Время в пути — 3 часа, - говорится в сообщении.

Напомним, о возможности появления прямого авиарейса между Татарстаном и Алтайским краем обсуждали еще в сентябре 2017 года губернатор Алтайского края Александр Карлин и президент РТ Рустам Минниханов.