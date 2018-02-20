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В Казани задержали сына председателя Вахитовского районного суда

В Казани задержали сына председателя Вахитовского районного суда
16+
Фото: www.business-gazeta.ru
В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании Эльмазу Мусину меры пресечения

В Казани задержан сын председателя Вахитовского райсуда Фаниса Мусина — Эльмаз Мусин, об этом сообщает "Бизнес Online".

Следственный комитет подозревает его в мошенничестве при фиктивном трудоустройстве в АО "Средне-Волжский Транснефтепродукт". В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании Мусину меры пресечения.

По предварительным данным, неустановленные лица из числа сотрудников компании с июня 2011 года по декабрь 2014 года перечислили на счет другого неустановленного лица более 2,5 миллионов рублей под видом зарплаты. 

"Идель.Реалии" отмечают, что обладателем так называемой зарплаты за 3,5 года является сын действующего главы Вахитовского райсуда Казани Эльмаз Мусин.

На момент, когда эти деньги зачислялись на счет, во главе компании стоял ныне осужденный Рафис Купкенов. В июне прошлого года его признали виновным в "покушении на мошенничество путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и приговорили к 2,5 годам заключения. Свое наказание он отбывает в колонии в Пестречинском районе Татарстана.

N. Vildanov, 21.02.2018, 14:54
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Скунс21 февраля 2018, 15:00
мусин это судьба
0
34
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Горожанин21 февраля 2018, 15:05
Мусин это однофамелиц или родственничек ?
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31
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Горожанин21 февраля 2018, 15:16
Где мусины-там несчастия
2
28
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Горожанин21 февраля 2018, 15:18
3, 5 года получал зар.плату не работая сын председателя Вахитовского районного суда, а папаша людей судит.....
Лучший комментарий
1
107
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Горожанин21 февраля 2018, 15:19
Снимать судью с волчьим билетом!
0
74
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Ник21 февраля 2018, 15:25
Интересно,а папа знал????!!!!Ну о чем это я????!!!!Был совсем не в курсе!!!!!Ха...ха...ха...
0
39
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горожанин21 февраля 2018, 15:31
Да, дела... Вот и началась борьба с коррупцией. А вы говорите...
17
11
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Горожанин21 февраля 2018, 15:32
Судью на мыло!
0
42
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин21 февраля 2018, 15:34
Это не зарплата а откат пахану за минимальный срок !
0
31
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Горожанин21 февраля 2018, 15:41
В ответ на комментарий пользователя
3, 5 года получал зар.плату не работая сын председателя Вахитовского районного суда, а папаша людей судит.....
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Опозорились на весь аул
2
33
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Горожанин21 февраля 2018, 15:44
Воровал с 2011 года, а СК только в этом году решил возбудиться?!?
0
34
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Горожанин21 февраля 2018, 15:47
Чиновники обнаглели совсем. В Китае таких к стенке и расстреливают.
2
27
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Горожанина ни21 февраля 2018, 15:52
Нужен СТАЛИН и китайские законы!!!!!!
7
18
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Горожанин21 февраля 2018, 15:54
Ля пасижу))))) ахахахахахаха
4
3
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 15:54
В ответ на комментарий пользователя
Где мусины-там несчастия
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Ну это лишь совпадение. Был и достойный человек с такой фамилией - Мусин Рашид М.
4
7
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Горожанин21 февраля 2018, 15:55
Народ, вы о чем, как задержали, так и отпустят. Скажут ошибочка вышла и все.
0
21
Согласны с автором?
Горожанина ни21 февраля 2018, 15:58
Сталин , вернись!!!!
6
12
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 16:08
В ответ на комментарий пользователя
Интересно,а папа знал????!!!!Ну о чем это я????!!!!Был совсем не в курсе!!!!!Ха...ха...ха...
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А папа ему и посоветовал.
1
16
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 16:17
Интересно, а меру пресечения будет избирать Вахитовский районный суд Казани?
0
25
Согласны с автором?
Олег21 февраля 2018, 16:30
Халяльный зато
2
9
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Интересно, а меру пресечения будет избирать Вахитовский районный суд Казани?
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Папа будет меру пресечения избирать, наверное!
1
10
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 16:35
В СИЗО точно не отправят.
0
15
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Горожанин21 февраля 2018, 16:41
Судьи и их отпрыски в Татарстане людей давят на машинах в хлам пьянные,еще и теперь еще мощеники.ВВП хочет их сделать не прикасаемыми,куда бедным рабам податься.
0
19
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 16:41
Честно надо жить тогда и умирать не страшно от голода
1
9
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Горожанин21 февраля 2018, 16:49
Не зря слушок идет, что в "Средне-Волжский Транснефтепродукт" - Транснефть, да?принято "устраивать" детей татарстанской элиты, так сказать, среднего уровня.
1
12
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Горожанин21 февраля 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Воровал с 2011 года, а СК только в этом году решил возбудиться?!?
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Вот именно, почему только в 2018 его задержали, если знали заранее, странно работает следственный комитет!!
1
8
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Горожанин21 февраля 2018, 17:29
В Татарстане такой беспредел творится((((Путин куда смотрит????ВСЕХ СУДЕЙ НА МЫЛОИм ЗАКОН не писан. У них свои ЗАКОНЫ по беспределу.....Посадить одного судью вместе с его наглым отпрыском, что бы другим не повадно было. А еще лучше убрать всех с их должностей и поставить из Москвы.
1
16
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Димон21 февраля 2018, 17:51
В ответ на комментарий пользователя
Сталин , вернись!!!!
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По подвалам НКВД соскучился?
2
2
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Горожанин21 февраля 2018, 17:59
это стандартная ситуация для детей чинушек
0
8
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Горожанин21 февраля 2018, 18:06
зато они самые успешные и самые богатые их интересует только миллионы и все, работал не работал это не важно
0
6
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Ильсур21 февраля 2018, 18:07
Надо чтобы другой суд избирал меру, и чтобы давление на суд не было. Пусть сынок отвечает за свои дела по закону. Видимо отец сильно грешен, что бумерангом возвращается ему... под его руководством одного бандита отпустили как-то ... в итоге судья ушёл в отставку, даже не стал помогать подчиненному. Вот пусть и за сына не лезет, пусть все будет в рамках закона...Бог есть и все видит.
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Регина Рамильевна21 февраля 2018, 18:08
ну под домашний арест его в 4х этажный особняк . а потом оправдать за сотрудничество со следствием. но это уже после выборов
0
3
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Горожанин21 февраля 2018, 18:09
:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 18:09
Так и надо, по делом им;-)
0
0
Согласны с автором?
Регина Рамильевна21 февраля 2018, 18:10
В ответ на комментарий пользователя
В Татарстане такой беспредел творится((((Путин куда смотрит????ВСЕХ СУДЕЙ НА МЫЛОИм ЗАКОН не писан. У них свои ЗАКОНЫ по беспределу.....Посадить одного судью вместе с его наглым отпрыском, что бы другим не повадно было. А еще лучше убрать всех с их должностей и поставить из Москвы.
Развернуть
Вы видимо слишком наивны. Дочь Путина где работает ?
1
2
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Горожанин21 февраля 2018, 19:10
Уже отпустили)
0
4
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Горожанин21 февраля 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Сталин , вернись!!!!
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Ню ню! Смотри не уедь в первых рядах очередной Беломорканал рыть!
1
1
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Лола21 февраля 2018, 19:15
В ответ на комментарий пользователя
Интересно,а папа знал????!!!!Ну о чем это я????!!!!Был совсем не в курсе!!!!!Ха...ха...ха...
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да ага папа не знал...сам и усироил своего сына...вот пусть посидит,как сидел сын Курманова,и судил именно Мусин..
0
2
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Горожанин21 февраля 2018, 19:26
Все, домой поехал.
0
4
Согласны с автором?
Горожанин21 февраля 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
В Татарстане такой беспредел творится((((Путин куда смотрит????ВСЕХ СУДЕЙ НА МЫЛОИм ЗАКОН не писан. У них свои ЗАКОНЫ по беспределу.....Посадить одного судью вместе с его наглым отпрыском, что бы другим не повадно было. А еще лучше убрать всех с их должностей и поставить из Москвы.
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А судьи кто?
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1
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Алекс21 февраля 2018, 20:55
Судьи в Татарстане ворье !
0
1
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Давно уже здесь21 февраля 2018, 20:59
В ответ на комментарий пользователя
Сталин , вернись!!!!
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Настоящая тройка НКВД Нафиков, Гилазов, Мусин.
0
0
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Горожанина ни21 февраля 2018, 21:02
Счастливого пути.........
0
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Горожанин21 февраля 2018, 21:03
В ответ на комментарий пользователя
Где мусины-там несчастия
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тощщна! Одного тожэ знаю :-D
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Горожанин21 февраля 2018, 21:29
Все в наглую воруют(((!! И чиновники и дети всех чиновников !!((
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Горожанина ни21 февраля 2018, 21:34
Как было так и будет........
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