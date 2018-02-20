В Казани задержали сына председателя Вахитовского районного суда

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании Эльмазу Мусину меры пресечения

В Казани задержан сын председателя Вахитовского райсуда Фаниса Мусина — Эльмаз Мусин, об этом сообщает "Бизнес Online".

Следственный комитет подозревает его в мошенничестве при фиктивном трудоустройстве в АО "Средне-Волжский Транснефтепродукт". В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании Мусину меры пресечения.

По предварительным данным, неустановленные лица из числа сотрудников компании с июня 2011 года по декабрь 2014 года перечислили на счет другого неустановленного лица более 2,5 миллионов рублей под видом зарплаты.

"Идель.Реалии" отмечают, что обладателем так называемой зарплаты за 3,5 года является сын действующего главы Вахитовского райсуда Казани Эльмаз Мусин.

На момент, когда эти деньги зачислялись на счет, во главе компании стоял ныне осужденный Рафис Купкенов. В июне прошлого года его признали виновным в "покушении на мошенничество путем обмана группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" и приговорили к 2,5 годам заключения. Свое наказание он отбывает в колонии в Пестречинском районе Татарстана.