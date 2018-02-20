В Алексеевском районе РТ назначат нового главу

22 февраля состоится назначение

Завтра, 22 февраля, в Алексеевском районе Татарстана ожидается назначение нового главы. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Сообщается, что вместо нынешнего руководителя Владимира Козонкова эту должность займет первый заместитель министра земельный и имущественных отношений РТ Сергей Демидов.

Напомним, ранее в отставку ушел глава Пестречинского района Татарстана Эдуард Дияров, глава Рыбно-Слободского района Ильхам Валеев и глава Нурлатского района.

Справка



Сергей Демидов родился в Лаишевском районе. В 1999 году окончил КГУ по специальности «юриспруденция», а в 2007 году Институт экономики, управления и права по специальности «Маркетинг».



С 2002 по 2005 гг. — начальник отдела земельных и имущественных отношений минземимущества РТ в Лаишевском районе РТ. С 2005 по 2009 гг. — начальник управления недвижимости министерства земельных и имущественных отношений РТ. С апреля 2009 по июль 2012 гг. — заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ. С 19 июля 2012 — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ.



Женат, воспитывает двоих детей.