В Казани директор турфирмы присвоила деньги клиентов

В Казани 29-летняя директор турфирмы «Фламинго» присвоила более 180 тыс рублей, сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что с января по июль 2017 года подсудимая, действуя от имени турфирмы, заключила договоры на оказание туристических услуг с 3 гражданами, которые планировали свой отдых за рубежом.

- Деньги туроператорам и на бронирование путевок она не перечисляла, а присваивала. При этом она отказала обманутым клиентам в возвращении денег и прекратила контакты с ними, - рассказали в прокуратуре.

Таким образом, суд признал ее виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно.