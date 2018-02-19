Вместо сокращенных «гаишников» на дороги Татарстана выйдут работники муниципалитетов

В Татарстане 165 муниципальных служащих начнут работать в экипажах ГИБДД. Данное решение поддержали депутаты Госсовета РТ.

- Сейчас в республике уже ведется работа по подбору кандидатов на дополнительные штатные единицы муниципальных служащих, которые будут работать совместно с ГИБДД, - ответил министр МВД по РТ Артем Хохорин.

По словам министра, в прошлом году по стране под сокращение попали 10 тыс сотрудников ГИБДД, для Татарстана это 190 человек.

- Мы получим возможность ввести 165 единиц муниципальных служащих. При сокращении 190 сотрудников ДПС мы на трассах республики потеряли бы 23 круглосуточных наряда, - сказал Хохорин.

Отмечается, что привлекаться к работе муниципальные служащие будут в составе экипажей, в которые обязательно должны входить сотрудники ГИБДД.