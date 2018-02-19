Бывшую помощницу Наталии Фишман задержали в аэропорту Лондона

Ее отправили в тюрьму для мигрантов

Экс-помощница Наталии Фишман Радмила Хакова была задержана в лондонском аэропорту Хитроу, откуда ее отправили в тюрьму для мигрантов. Об этом она сообщила несколько часов назад в своем Facebook.

По ее словам, она летела с пересадкой через Лондон и Сингапур (туда и обратно) на свадьбу друзей во Францию на выходные.

- Я была задержана в аэропорту Хитроу незаконно — и к сожалению, у меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление, - написала Радмила Хакова.

Она рассказала, что подошла к сотруднице пограничной службы, чтобы узнать, можно ли ей выйти поспать в отель в город или пройти из транзитной зоны на территорию аэропорта. В итоге она вместе с ней вышла на территорию аэропорта, что является нарушением закона.

- Люди, которые говорили со мной в Лондоне, надо мной однозначно смеялись."Разместив" меня в тюрьме вместо отеля, они спрашивали меня "Are you happy?" — несколько раз. Это может быть покажется вам смешным, но это было так же унизительно, как и весь процесс полностью, - написала Радмила Хакова.

Она отметила, что уже после того, как все закончилось, она почувствовала "большое разочарование в лондонском правительстве и его принципах, в мотивах и поведении людей, боль, недоумение, возмущение".

Радмила Хакова сообщила, что будет добиваться извинений от пограничной службы аэропорта, написав письмо с просьбой о помощи в Британский Совет, посольство России в Великобритании и посольство Великобритании в России.

Кстати



Радмила Хакова - писатель и блогер, которая в 2015–2016 году занималась проектами помощника президента РТ Наталии Фишман.