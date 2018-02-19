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Бывшую помощницу Наталии Фишман задержали в аэропорту Лондона

Бывшую помощницу Наталии Фишман задержали в аэропорту Лондона
16+
Фото: www.facebook.com (Радмила Хакова)
Ее отправили в тюрьму для мигрантов

Экс-помощница Наталии Фишман Радмила Хакова была задержана в лондонском аэропорту Хитроу, откуда ее отправили в тюрьму для мигрантов. Об этом она сообщила несколько часов назад в своем Facebook.

По ее словам, она летела с пересадкой через Лондон и Сингапур (туда и обратно) на свадьбу друзей во Францию на выходные.

- Я была задержана в аэропорту Хитроу незаконно — и к сожалению, у меня есть причины считать, что это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление, - написала Радмила Хакова.

Она рассказала, что подошла к сотруднице пограничной службы, чтобы узнать, можно ли ей выйти поспать в отель в город или пройти из транзитной зоны на территорию аэропорта. В итоге она вместе с ней вышла на территорию аэропорта, что является нарушением закона. 

- Люди, которые говорили со мной в Лондоне, надо мной однозначно смеялись."Разместив" меня в тюрьме вместо отеля, они спрашивали меня "Are you happy?" — несколько раз. Это может быть покажется вам смешным, но это было так же унизительно, как и весь процесс полностью, - написала Радмила Хакова.

Она отметила, что уже после того, как все закончилось, она почувствовала "большое разочарование в лондонском правительстве и его принципах, в мотивах и поведении людей, боль, недоумение, возмущение".

Радмила Хакова сообщила, что будет добиваться извинений от пограничной службы аэропорта, написав письмо с просьбой о помощи в Британский Совет, посольство России в Великобритании и посольство Великобритании в России.

Кстати

Радмила Хакова - писатель и блогер, которая в 2015–2016 году занималась проектами помощника президента РТ Наталии Фишман.

N. Vildanov, 20.02.2018, 15:10
Тэги: Происшествия, Наталия Фишман
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Комментарии

Денис20 февраля 2018, 15:12
Нормальные такие у чиновников друзья - свадьбу во Франции празднуют. Денег до хрена что ли? или сами чиновники? а что касательно лица, то в Англии таких наций как татары даже не знают. Расовая дискриминация - придумала с перепою что ли?
4
88
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Горожанин20 февраля 2018, 15:16
наши люди во Францию с пересадкой в Лондоне на выходные на свадьбы не летают)
Лучший комментарий
1
154
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Горожанин20 февраля 2018, 15:21
прям все это из за того то в тебе увидели татарку? о чем то по моему недоговариваешь
2
73
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Горожанин20 февраля 2018, 15:21
В ответ на комментарий пользователя
Нормальные такие у чиновников друзья - свадьбу во Франции празднуют. Денег до хрена что ли? или сами чиновники? а что касательно лица, то в Англии таких наций как татары даже не знают. Расовая дискриминация - придумала с перепою что ли?
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Если у Фишман денежное вознаграждение - 400.000р в месяц, то неужели ее помощники по 25.000р. получают? Она вообще не нормальная - почитал ее в интернете так она там дописалась что в 13-15 лет состояла в организованной преступной группировке в Набережных челнах.
0
42
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Горожанин20 февраля 2018, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Если у Фишман денежное вознаграждение - 400.000р в месяц, то неужели ее помощники по 25.000р. получают? Она вообще не нормальная - почитал ее в интернете так она там дописалась что в 13-15 лет состояла в организованной преступной группировке в Набережных челнах.
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да и тут внятно не смогла объяснить почему задержали. С ее слов просто вместо отеля в тюрьму отвели. Разве так бывает?
0
39
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Горожанин20 февраля 2018, 15:29
значит она не удащливая
0
23
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Горожанин20 февраля 2018, 15:30
Надо было в Париж через Мамадыш)))))))))))хахахахахахахахаха
0
42
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Горожанин20 февраля 2018, 15:30
бред какой то... прям на лице написано и прям именно по этой причине и задержали :)
0
36
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Горожанин20 февраля 2018, 15:30
Зря выпустили. Тоже мне ФИФА, столько пафоса.
0
31
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Горожанин20 февраля 2018, 15:30
Вот оказывается почему Минник поменял себе помощницу, эта уже надоела!
1
26
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Горожанин20 февраля 2018, 15:31
Are you happy? 8-*
1
13
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Алекс20 февраля 2018, 15:32
Вильданов, может, не тот оборот употребил: во Францию - "через Лондон и Сингапур"(!), всё равно что в Мамадыш через Париж... Может, всё-таки: "из Сингапура"?
3
19
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Горожанин20 февраля 2018, 15:34
С любовью из Лондона
0
10
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Горожанин20 февраля 2018, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
наши люди во Францию с пересадкой в Лондоне на выходные на свадьбы не летают)
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Жаль что не в Тайскую тюрьму !
0
21
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Горожанин20 февраля 2018, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
наши люди во Францию с пересадкой в Лондоне на выходные на свадьбы не летают)
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Под перекрытием невинной летала !
0
10
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Горожанин20 февраля 2018, 15:35
В ответ на комментарий пользователя
да и тут внятно не смогла объяснить почему задержали. С ее слов просто вместо отеля в тюрьму отвели. Разве так бывает?
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Значит была на то причина, о которой не пишет.
0
28
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эммм20 февраля 2018, 15:43
точно, совсем е..улись на почве национальностей
у "нее на лице написано что татарка" - высшая ступень идиотизма
скоро такие же недоумки, которые с плакатами по поводу языка, выйдут с плакатами - притесняют татар
д..илы ..я
0
36
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Горожанин20 февраля 2018, 15:57
Что же она натворила, что её в тюрьму отправили?
0
16
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Горожанин20 февраля 2018, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
бред какой то... прям на лице написано и прям именно по этой причине и задержали :)
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Разумеется - бред . Бывшая одноклассница в Великобритании живет . Пишет что полиция с неграми и арабами вообще не связывается - боться обвинений в расизме . Там другое что то . И еще - англичане знать не знают , кто такие татары - марийцы - буряты -осетины и прочие удмутры . Rashen . Это все и про всех из России .
1
35
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Горожанин20 февраля 2018, 16:10
Сколько можно парков во всем Татарстане привести в порядок на одну только зарплату Фишман и ее помощников, которые на свадьбу друзей во Францию летают через Лондон и Сингапур, почему не через Буэнос-Айрес? Простые жители еле-еле концы с концами сводят, а элита от жира бесится в это время. Вот ничуть не жаль
1
28
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Горожанин20 февраля 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
бред какой то... прям на лице написано и прям именно по этой причине и задержали :)
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Не проканают обвинения в расизме . Это было бы дозволено негру или арабу . А россияне для англосаксов - вообще никто . Это то понятно . Но вот откуда у нас такая любовь и тяга к тем , кто нас за людей не считает ??? Хотя , это пожалуй к Фрейду ...
0
19
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Горожанин20 февраля 2018, 16:17
Дешевым пиаром пахнет.
0
24
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Горожанин20 февраля 2018, 16:26
так ей и надо
0
14
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Некто20 февраля 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
да и тут внятно не смогла объяснить почему задержали. С ее слов просто вместо отеля в тюрьму отвели. Разве так бывает?
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Как бы она нарушила закон. Пересекла границу Великобритании без визы. Она не имела права выходить в город. Так что все в рамках закона.
0
16
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Горожанин20 февраля 2018, 16:46
Дурочка думает, что её повязали из-за того, что не поняли, какого она высокого положения среди папуасов. Постоянно акцент на свой прикид, не узнали, к их классу. Она по привычке полезла заявлять о своих притязаниях на комфорт и нарушила закон, вот и все, что нужно знать об этом недоразумения. Надеюсь, дикарке закроют визу, пусть с Фишман варятся в родных пенатах, может, польза от них какая-то вернётся.
0
24
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Горожанин20 февраля 2018, 16:48
Странная женщина. Очень странная. А точно из-за национальности задержали?
0
13
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Горожанин20 февраля 2018, 16:59
Не надо вешать людям лапшу на уши, Радмила. Вы накосячили с документами, вышли за пределы транзитной зоны, что является нарушением закона. Депортировали Вас именно за это , а не то что Вы похожи на какую то национальность! В Лондоне живут представители тысяч национальностей и им глубоко безразлично к какой именно Вы себя относите. Расизм не надо сюда приплетать. Никто перед Вами извиняться не будет . Сами во всем виноваты! Если Вы ездите по миру часто , то должны знать общепринятые во всем мире нормы. Противно читать Ваши измышления и лживые жалобы.
0
37
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Горожанин20 февраля 2018, 17:00
В ответ на комментарий пользователя
Вот оказывается почему Минник поменял себе помощницу, эта уже надоела!
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Она не была помощницей Президента
4
6
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Горожанин20 февраля 2018, 17:03
По три свидания в каждом городе? Татарка из хорошей семьи? Ню ню! :-D
0
19
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Антивильданов20 февраля 2018, 17:05
В ответ на комментарий пользователя
Вильданов, может, не тот оборот употребил: во Францию - "через Лондон и Сингапур"(!), всё равно что в Мамадыш через Париж... Может, всё-таки: "из Сингапура"?
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"через Лонон и Сингапур туда и обратно во Францию" это как? Вильданов сколько тебе говорить - учи русский язык , обписался весь уже в хлам :-D
0
11
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Антивильданов20 февраля 2018, 17:07
В ответ на комментарий пользователя
Вильданов, может, не тот оборот употребил: во Францию - "через Лондон и Сингапур"(!), всё равно что в Мамадыш через Париж... Может, всё-таки: "из Сингапура"?
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"я татарка , по лицу видно" .. Я что-то нихрена это по лицу не вижу. Я вижу мальчика вообще. :-D
0
28
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Антивильданов20 февраля 2018, 17:09
у неё в паспорте стоит пол - женщина, а посмотришь - мужчина . Вот за это и не пропустили и арестовали. Не соответствие.:-D
1
24
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Горожанин20 февраля 2018, 17:15
Җаппонский бог. Скатҗут из тайвани.по факсу наверное моҗно другие документы распологаюшие на работу и на җизнедеятельность запросить.мүхәммәтҗанов икрам.
2
4
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Горожанин20 февраля 2018, 17:18
В ответ на комментарий пользователя
у неё в паспорте стоит пол - женщина, а посмотришь - мужчина . Вот за это и не пропустили и арестовали. Не соответствие.:-D
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В европе это нормально:-D
2
6
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Горожанин20 февраля 2018, 17:57
Во Францию можно даже поездом или на машине (автобусе) доехать. Не обязательно лететь через моря и страны. Люди же не идиоты, поэтому и задержали(за странные маневры).
0
11
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Юрий20 февраля 2018, 18:10
Разочаровалась бедная в лондонской полиции, ей в отделении шампанское не предложили? Возвращайся в родной татарстан, отдел полиции Дальний. Угостят)
0
15
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Горожанин20 февраля 2018, 18:12
Помощники,меры,перы и др.чиновный люд более государством не охраняемы.Спасение утопающих дело самих тонуших.Чопорнная Англия более не остров безопастности ворованное бабло и недвижимость будет изъято .
0
3
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин20 февраля 2018, 18:15
В ответ на комментарий пользователя
у неё в паспорте стоит пол - женщина, а посмотришь - мужчина . Вот за это и не пропустили и арестовали. Не соответствие.:-D
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Это ты зря, европа к этим делам как раз либеральна ))
0
4
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Горожанин20 февраля 2018, 18:16
В ответ на комментарий пользователя
Җаппонский бог. Скатҗут из тайвани.по факсу наверное моҗно другие документы распологаюшие на работу и на җизнедеятельность запросить.мүхәммәтҗанов икрам.
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Are you happy? )))))))
0
3
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Злобный Аноним20 февраля 2018, 18:34
Продолжение истерии в СМИ о "неполноценности" и "затюканности" татар?

"Я татарка, это видно по моему лицу".(с) Ну, не знаю, я бы за казашку принял какую. Неприязнь к мусульманам? Возможно, но не надо говорить, что в Лондоне "не любят татар". >-(
0
10
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Горожанин20 февраля 2018, 18:45
Так на мальчика похожа это что мода такая :-)
1
8
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Горожанин20 февраля 2018, 18:47
В ответ на комментарий пользователя
Как бы она нарушила закон. Пересекла границу Великобритании без визы. Она не имела права выходить в город. Так что все в рамках закона.
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Она наверное беженка и еще помощница.
0
3
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Горожанин20 февраля 2018, 18:48
Кто любит Францию тот любит и деньги.
0
5
Согласны с автором?
Горожанин20 февраля 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
Нормальные такие у чиновников друзья - свадьбу во Франции празднуют. Денег до хрена что ли? или сами чиновники? а что касательно лица, то в Англии таких наций как татары даже не знают. Расовая дискриминация - придумала с перепою что ли?
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Сабантуи справляют в Париже значит татар знает Европа!
0
6
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Мордвин Шепелявый20 февраля 2018, 19:04
" Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была)" 8-|
она, вообще, вменяемая?
0
7
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Юрий20 февраля 2018, 19:05
Не похожа на масульманку то, не в платке и в платье.
0
5
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Мордвин Шепелявый20 февраля 2018, 19:06
" это произошло на почве расизма и под влиянием классовой ненависти. Я татарка, это видно по моему лицу. Но выглядеть как мусульманка (как и быть ею, если бы я вдруг была) — не преступление, "

последовательница Икрама? :-D
0
8
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Мордвин Шепелявый20 февраля 2018, 19:06
под влиянием классовой ненависти :) Лондонский пролетарьят ненавидит мажорок из Татарии :-D
0
8
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Мордвин Шепелявый20 февраля 2018, 19:09
она летела с пересадкой через Лондон и Сингапур (туда и обратно) на свадьбу друзей во Францию на выходные. %-8
Через Сингапур во Францию? ;-| Кароч, в Париж через Мамадыш :-D
0
6
Согласны с автором?
Мордвин Шепелявый20 февраля 2018, 19:10
по поводу классовой ненависти не понял я.
Это она о чем? Телефон VERTU с брильянтами что ли рисанула перед служащими? :-P
0
4
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Горожанин20 февраля 2018, 19:20
Наши где дома сидят
0
1
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American20 февраля 2018, 19:21
Если речь о незаконном пересечении границы - то правила для всех одинаковые, и не надо этой дуре было дурочку играть. Выйти без визы в Хитроу можно, но только если это транзитный перелет в/из Канаду или США. Все. В остальных случаях читает Timatic пусть, там все подробно написано.
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Димас люблю пивас20 февраля 2018, 19:23
В ответ на комментарий пользователя
Так на мальчика похожа это что мода такая :-)
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Это сексуальная ориентация такая, называется "Помощник Фишман" :-D
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Весёлая зоофилка20 февраля 2018, 19:54
В ответ на комментарий пользователя
Это сексуальная ориентация такая, называется "Помощник Фишман" :-D
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Фишман сейчас в Лондоне! К ней бежала на свиданку?
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Дима Манков20 февраля 2018, 20:05
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
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Горожанинчн20 февраля 2018, 20:05
Бредятина...
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Горожанин20 февраля 2018, 20:08
В ответ на комментарий пользователя
Что же она натворила, что её в тюрьму отправили?
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Без английской визы выперлась из транзитной зоны. Нарушение государственной границы.
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Горожанин20 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Что же она натворила, что её в тюрьму отправили?
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"Я летела одна, без ноутбука" :-D
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Горожанин20 февраля 2018, 20:51
В ответ на комментарий пользователя
наши люди во Францию с пересадкой в Лондоне на выходные на свадьбы не летают)
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Привыкла в России "по блату" жить безнаказанно нарушать. За границей такой фокус не пройдёт!
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Горожанин20 февраля 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
наши люди во Францию с пересадкой в Лондоне на выходные на свадьбы не летают)
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В итоге она вместе с ней вышла на территорию аэропорта, что является нарушением закона.
Нарушила закон - отвечай! Это тебе не Татарстан и не Россия.
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Горожанин20 февраля 2018, 21:19
Нарушила английский закон, а причем тут расизм.Привыкла, как Путин, шлангом прикидываться в России, а там номер не прошел.
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Горожанин20 февраля 2018, 21:23
В ответ на комментарий пользователя
Фишман сейчас в Лондоне! К ней бежала на свиданку?
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похоже.. Лижет она Наталию Львовну, что ли? ;-|
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Горожанин20 февраля 2018, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
похоже.. Лижет она Наталию Львовну, что ли? ;-|
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Фу, фу, фу! Буэ! Как можно вообще об этом думать! Как представил эту картину! "Мальчик-казах" лижет это существо!:-D Это же крайне асексуально!
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Горожанин20 февраля 2018, 21:36
В ответ на комментарий пользователя
Зря выпустили. Тоже мне ФИФА, столько пафоса.
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FIFA? А они-то тут причем? 8-|
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Горожанин20 февраля 2018, 21:46
В ответ на комментарий пользователя
Фу, фу, фу! Буэ! Как можно вообще об этом думать! Как представил эту картину! "Мальчик-казах" лижет это существо!:-D Это же крайне асексуально!
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а тебе не надо ЭТО представлять :-D
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Горожанин20 февраля 2018, 21:59
Пусть хоть расстреляют, не жалко
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Горожанин20 февраля 2018, 22:10
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
Продолжение истерии в СМИ о "неполноценности" и "затюканности" татар?

"Я татарка, это видно по моему лицу".(с) Ну, не знаю, я бы за казашку принял какую. Неприязнь к мусульманам? Возможно, но не надо говорить, что в Лондоне "не любят татар". >-(
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Какая неприязнь к мусульманам,если там самое популярное имя Мухаммед,а мэра Лондона зовут Садик Хан ?
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Горожанин20 февраля 2018, 22:13
В ответ на комментарий пользователя
Какая неприязнь к мусульманам,если там самое популярное имя Мухаммед,а мэра Лондона зовут Садик Хан ?
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этот? :-D
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