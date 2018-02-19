В Казани установят новый памятник воинам-афганцам, воинам-интернационалистам и воинам, выполнявшим свой воинский долг на Северном Кавказе. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции журналистам сообщил военный комиссар республики Сергей Погодин.

Памятники планируют установить 15 февраля 2019 года в парке Победы.

- Президентом республики уже принято решение о строительстве нового памятника, - сказал Погодин.

Кстати, новый памятник станет вторым монументом в городе, посвященным участникам локальных конфликтов. Первый установлен напротив парка «Кырлай», на пересечении улиц Сибгата Хакима и Декабристов.

Справка



29 лет назад завершилась история самого затяжного участия советских войск в вооруженном конфликте – войне в Афганистане. Именно 15 февраля 1989 года государственную границу двух стран пересекла последняя колонна советских военных. Всего из СССР военную службу в Афганистане прошло около 620 тысяч военнослужащих. В войне погибли 13,8 тыс. человек, стали инвалидами 6,6 тыс. «афганцев».