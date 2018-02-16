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11:43, 16.02.201815
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11:29, 16.02.201825
В Казани переименуют музей Горького
11:24, 16.02.20188
Власти Казани установили стоимость 1 кв метра жилья в 36,7 тыс рублей
10:56, 16.02.201813
Минниханову предложили открыть в Казани еще один торговый центр Metro
10:53, 16.02.201829
В Татарстане собираются платить по 50 тысяч рублей за спасение людей
10:32, 16.02.201822
ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса
10:29, 16.02.20183
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Казань за неделю: отставка министра здравоохранения и «Ревизорро» в столице РТ

Казань за неделю: отставка министра здравоохранения и "Ревизорро" в столице РТ
16+
Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

За спасение людей в Татарстане будут платить 50 тысяч рублей

Кабинет министров РТ ради повышения уровня активной гражданской позиции  установил пять ежегодных премий по 50 тысяч рублей каждая за спасение людей в экстремальных ситуациях. Об этом сообщается на портале правительства РТ.

Роспотребнадзор не будет проверять Чеховский рынок в Казани после выпуска «Ревизорро»

Роспотребнадзор по РТ не будет проверять казанский Чеховский рынок, на котором побывала съемочная группа "Ревизорро", об этом говорится в официальном ответе ведомства.

- В информации команды "Ревизорро" отсутствует информация о конкретном месте расположения торговой точки (номер), ее фирменное наименование и юридический адрес (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в вышеуказанной торговой точке).

В Казани суд арестовал сотрудников почты, которые обвиняются в краже дорогих посылок

В Вахитовском районном суде Казани состоялось заседание по избранию меры пресечения задержанным сотрудникам Казанского логистического почтового центра УФПС «Татарстан почтасы». Их обвиняют в краже дорогих посылок, сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей.

Так, сортировщика Данила Гордеева, грузчика Кирилла Шульгу и начальника смены Николая Ефременко суд  отправил в СИЗО до 13 апреля. Рабочего Айдара Гарипова и водителя Сергея Низаметдинова суд отправил под домашний арест.

Футболисты «Рубина» Оздоев и Набиуллин переходят в «Зенит»

Футболисты «Рубина» - защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев — переходят в питерский клуб «Зенит». Об этом в соцсетях сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

- Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенита», - написал он.

В Татарстане назначили нового министра здравоохранения

Новым министром здравоохранения РТ стал бывший главврач Городской клинической больницы №7 Марат Садыков, указ о его назначении подписал сегодня президент РТ Рустам Минниханов. 

На этой же неделе был отправлен в отставку Адель Вафин.

Рамиль Бикмуллин, 18.02.2018, 18:32
Тэги: Новости дня
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Комментарии

Горожанин18 февраля 2018, 19:01
Метшина еще снять за обманутых дольщиков. Или пускай уходит. Он же мужик. Всегда и везде на каждом шагу только об этом и пиз..т. И за разграбленный Рубин. И за уборку казанских дорог. Да чтоб он сдох вообще. Зае..ал он всех
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9
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Нечто18 февраля 2018, 19:13
Ну и неделька
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4
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Горожанин18 февраля 2018, 19:52
А ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ ?! ЧИНОВНИКИ МЕНЯЮТСЯ КАК В ЧЕХАРДЕ , ДЕЛЯТ ТРОН , ОБЕЩАЮТ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. А ЧТО МЫ ВИДИМ ? ПРОГНИВШУЮ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ , ЧЕРЕЗ СУДЫ ПРОХОДЯТ ТАКИЕ МАХИНАЦИИ , ЧТО МАВРОДИ НЕ СНИЛОСЬ .ЧИНОВНИЧИЙ БЕСПРЕДЕЛ - ВОРУЮТ ГЕКТАРАМИ ,УХОДЯТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ,А ТАКЖЕ МЕНТОВСКОЙ БЕСПРЕДЕЛ ( ИСТОРИЯ С БУТЫЛКАМИ - ПРОСЛАВИВШАЯ ТАТАРСТАН ) РЖАВЫМИ ПАРОХОДАМИ И ПАДАЮЩИМИ САМОЛЁТАМИ, НАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНЬЮ- ПОПЫ С МУЛЛАМИ УСТАЛИ ДЕЛИТЬ ТРОН .КОНЕЧНО КАЗАНЬ КРАСИВАЯ, НО НА ЭТИ ДЕНЬГИ МОЖНО ОТСТРОИТЬ ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ .СУДЬЯ ТЕПЕРЬ МОЖЕТ ПЬЯНЫЙ ПЕРЕЕХАТЬ ,ЗА МИТИНГ КРУГЛОЙ СУММЫ ЛИШИТЬСЯ, ЗА ПРАВДУ ШТРАФОМ ПОПЛАТИТЬСЯ, ГОСУДАРСТВО ДАВНО НЕЧЕМ НЕ ОБЯЗАНО (ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ,МЕДИЦИНА ,ЖИЛЬЁ ,НАЛОГ ПОКА НЕ БЕРУТ ЗА СЕКС С ЖЕНОЙ ) НО МОЛОДЫЕ ПАРНИ ДОЛЖНЫ ОТДАВАТЬ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ , ЗДОРОВЫЕ МУЖИКИ ГНИЮТ В ТЮРЬМАХ ЗА 3 КОПЕЙКИ .КОНЕЧНО НАДО РОЖАТЬ ДЕТЕЙ -ГОСУДАРСТВУ ВСЕГДА БУДУТ НУЖНЫ РАБЫ, СОЛДАТЫ , ПРОСТИТУТКИ , НО КАКАЯ ИХ ЖДЕТ ЖИЗНЬ ? ДАЙ БОГ , ЕСЛИ ДОСТОЙНЕЙ НАШЕЙ .
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6
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Горожанин18 февраля 2018, 19:54
Почему бы не брать налог за депутатское кресло ?
0
2
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ТатарчоноК18 февраля 2018, 19:55
Весь ваш сыр-бор за неделю ни с чем не сравнится стем , как я переживаю за свою, умирающую отощавшую, кошку..
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Горожанин18 февраля 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
Весь ваш сыр-бор за неделю ни с чем не сравнится стем , как я переживаю за свою, умирающую отощавшую, кошку..
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усыпи ,не мучай ни себя ,ни животное.
1
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ТатарчоноК18 февраля 2018, 20:17
В ответ на комментарий пользователя
усыпи ,не мучай ни себя ,ни животное.
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..не могу..
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Горожанин18 февраля 2018, 20:38
А в остальном, прекрасная маркиза
Всё хорошо, всё хорошо
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Горожанин18 февраля 2018, 20:54
Ничего хорошего: обманутые дольщики, ограбленные вкладчики, отнятие собственности у жителей мергасовского дома за 11000 руб., где этот закон?! Убили зам.министра и ничего не говорят, женщина перерезала будто бы себе шею, как с амурай???!!!
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