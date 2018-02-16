Казань за неделю: отставка министра здравоохранения и «Ревизорро» в столице РТ

Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

Кабинет министров РТ ради повышения уровня активной гражданской позиции установил пять ежегодных премий по 50 тысяч рублей каждая за спасение людей в экстремальных ситуациях. Об этом сообщается на портале правительства РТ.

Роспотребнадзор по РТ не будет проверять казанский Чеховский рынок, на котором побывала съемочная группа "Ревизорро", об этом говорится в официальном ответе ведомства.

- В информации команды "Ревизорро" отсутствует информация о конкретном месте расположения торговой точки (номер), ее фирменное наименование и юридический адрес (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, осуществляющее деятельность в вышеуказанной торговой точке).

В Вахитовском районном суде Казани состоялось заседание по избранию меры пресечения задержанным сотрудникам Казанского логистического почтового центра УФПС «Татарстан почтасы». Их обвиняют в краже дорогих посылок, сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей.

Так, сортировщика Данила Гордеева, грузчика Кирилла Шульгу и начальника смены Николая Ефременко суд отправил в СИЗО до 13 апреля. Рабочего Айдара Гарипова и водителя Сергея Низаметдинова суд отправил под домашний арест.

Футболисты «Рубина» - защитник Эльмир Набиуллин и полузащитник Магомед Оздоев — переходят в питерский клуб «Зенит». Об этом в соцсетях сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

- Оздоев и Набиуллин уже покинули расположение «Рубина» и совсем скоро пройдут медосмотр для «Зенита», - написал он.

Новым министром здравоохранения РТ стал бывший главврач Городской клинической больницы №7 Марат Садыков, указ о его назначении подписал сегодня президент РТ Рустам Минниханов.

На этой же неделе был отправлен в отставку Адель Вафин.