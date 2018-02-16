На Олимпиаде в Пхенчхане развернули флаг России с надписью «Бугульма»

Житель Бугульмы Альберт Каримов развернул флаг России в поддержку сборной России на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Также на триколоре написан родной город мужчины - Бугульма. Фото с трибун набирает тысячи «лайков» в соцсетях.

Судя по снимку, флаг развернули за спинами тренеров хоккейной команды. Пользователи соцсетей называют мужчину настоящим патриотом.

Зимний Олимпийские игры-2018 проходят в Пхенчхане. Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета, российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.