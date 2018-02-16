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На Олимпиаде в Пхенчхане развернули флаг России с надписью «Бугульма»

На Олимпиаде в Пхенчхане развернули флаг России с надписью «Бугульма»
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Фото: соцсети

Житель Бугульмы Альберт Каримов развернул флаг России в поддержку сборной России на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. Также на триколоре написан родной город мужчины - Бугульма. Фото с трибун набирает тысячи «лайков» в соцсетях.

Судя по снимку, флаг развернули за спинами тренеров хоккейной команды. Пользователи соцсетей называют мужчину настоящим патриотом.

Зимний Олимпийские игры-2018 проходят в Пхенчхане. Напомним, что по решению Международного олимпийского комитета, российские спортсмены выступают под нейтральным флагом.

Ольга Плешкова, 17.02.2018, 17:09
Тэги: Спорт
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Комментарии

Анвар17 февраля 2018, 17:55
Ай Молодец! Не то что всякие Жуковы с Колобковыми.
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Горожанин17 февраля 2018, 18:06
Его там за это отшлепали?
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Горожанин17 февраля 2018, 18:07
Надо было перечеркнуть флаг россии и написать " азатлык".:-D:-P Налетай!
13
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Димон17 февраля 2018, 18:07
Спортсмены выступают под нейтральным. Но житель бугульмы не выступает, он не спортсмен, ему можно. Обычное дело на трибунах.
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Горожанин17 февраля 2018, 18:10
Бугульме Шугульме !!! :-P:-D
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Горожанин17 февраля 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
Спортсмены выступают под нейтральным. Но житель бугульмы не выступает, он не спортсмен, ему можно. Обычное дело на трибунах.
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Дебилов пускают в страну - вот и результат.
7
5
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Горожанин17 февраля 2018, 18:21
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://pletegy-online.ru/site/996415844s89103p3056
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Горожанин17 февраля 2018, 18:24
Не Пхенчхан, а Пхёнчхан.
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Рубен Арташаров17 февраля 2018, 18:28
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
2
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Горожанин17 февраля 2018, 18:30
Как хочу так и говорю могу Пхенчин
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Димас люблю пивас17 февраля 2018, 18:30
Надо было флаг с надписью Миник наш кумир:-D
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Горожанин17 февраля 2018, 18:31
Кто такой? За чей счет банкет? Простой человек не может себе позволить туда поехать флаги вывешивать...
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Горожанин17 февраля 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Бугульме Шугульме !!! :-P:-D
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Пшнх шут!
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Димас люблю пивас17 февраля 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Кто такой? За чей счет банкет? Простой человек не может себе позволить туда поехать флаги вывешивать...
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Просто поднакопил :-D пива не пил:-D
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Горожанин17 февраля 2018, 18:38
Молодец!
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Горожанин17 февраля 2018, 18:52
Свезло Бульбульмэээ...
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Горожанин17 февраля 2018, 18:58
В ответ на комментарий пользователя
Надо было перечеркнуть флаг россии и написать " азатлык".:-D:-P Налетай!
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ублюдок тупой
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5
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Горожанин17 февраля 2018, 19:08
Скорей всего это был «Ура» патриот Путина, если он развернул триколор ! Мог бы и флаг Татарстана развернуть !!! Бугульма это Татарстан
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8
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Горожанин17 февраля 2018, 19:40
Мда, худшая новость за сегодня. Таким образом он опозорил свой город. Триколор это флаг, который появился во времена правления алкаша Ельцина. Более достойно было бы, если вместо триколора был бы наш флаг
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Горожанин17 февраля 2018, 19:53
Реклама бальзама?))
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Горожанги17 февраля 2018, 19:56
Это какой то шизонутый едросец устроил провокацию, чтобы нашим и там дали по п... лопатой.Зачем то опозорил Татарстан. Кто этот урод?
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Марсель17 февраля 2018, 20:11
В ответ на комментарий пользователя
Не Пхенчхан, а Пхёнчхан.
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Будь здоров
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Горожанин17 февраля 2018, 20:15
прочел новость чуть не блеванул
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Горожанин17 февраля 2018, 20:17
Триколор развернул он.... флаг позора и раздора... Ельцинского позора мало было что ли ? Тот же Путин... позорище
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Анастасия17 февраля 2018, 20:19
я не поняла, а почему он написал на флаге свой город ??? написал бы Магадан или Рязань к примеру, хоть свой город не опозорил бы, если уж себя неуважает
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да ну17 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
Не Пхенчхан, а Пхёнчхан.
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Будь здоров!
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мин рус17 февраля 2018, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
Надо было флаг с надписью Миник наш кумир:-D
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кумир там знэщит
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Горожанин17 февраля 2018, 20:47
В ответ на комментарий пользователя
Пшнх шут!
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Соси куй, не отвлекайся
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