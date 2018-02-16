В Казани у Советской площади трамвай после аварии встал поперек дороги

Сегодня утром на перекрестке с Сибирским трактом и улицы Космонавтов столкнулись автобус и трамвай. Об этом сообщил читатель Алексей Сергеев.

Судя по фото, удар был такой силы, что трамвай сошел с рельсов и встал поперек дороги. Информации о пострадавших пока нет.