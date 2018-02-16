За спасение людей в Татарстане будут платить 50 тысяч рублей

Кабинет министров РТ ради повышения уровня активной гражданской позиции установил пять ежегодных премий по 50 тысяч рублей каждая за спасение людей в экстремальных ситуациях. Об этом сообщается на портале правительства РТ.

Представления к премированию должны подаваться в министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям главами районов, где произошли спасения людей. Для получения премии необходимо до 1 октября представить, при наличии, двух свидетелей, фотографию, описание поступка и данные того, кого представляют к премии. Премия будет вручаться в торжественной обстановке перед праздником Дня спасателя 27 декабря.