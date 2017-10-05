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В Казани может появиться станция метро в честь царицы Сююмбике

В Казани может появиться станция метро в честь царицы Сююмбике
16+
Фото: ProKazan.ru
Ее имя также внесено в список возможных вариантов для наименования новых улиц

Именем царицы Казанского ханства Сююмбике может быть названа одна из станций второй ветки казанского метро. Об этом говорится в ответе исполкома писательнице Фаузие Байрамовой.

В ответе исполкома также сказано, что имя Сююмбике может быть присвоено одной из новых улиц Казани.

- Ее имя внесено в список возможных вариантов для наименования новых улиц. Исполком Казани поддерживает эту инициативу, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро.

Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: «Фучика», «Ломжинская», «10 микрорайон» и «Сахарова». Открыть их планируют одновременно, но о сроках работ говорить пока рано. Пока идут подготовительные работы и изыскания. 

Люция Кашапова, 16.02.2018, 16:06
Тэги: Метро Казани
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Комментарии

Горожанин16 февраля 2018, 16:15
Эта сумасшедшая уголовница еще и писательница ??? Эта рехнувшаяся фашистка , призывающая к убийствам и погромам - писательница ??? Мы , Слава Всевышнему ,в мире и добрососедстве живем ,но есть и такие вот - считающие свою нацию - сверхнацией . Проходили уже . Скорей бы ад забрал к себе свою старую ведьму !
12
24
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Горожанин16 февраля 2018, 16:17
Из крайности в крайность. Названия станций то козам посвящаем то царицам.
10
18
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Горожанин16 февраля 2018, 16:20
В ответ на комментарий пользователя
Из крайности в крайность. Названия станций то козам посвящаем то царицам.
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Вообще-то станция названа Козьей слободой в честь исторического наазвания этой местности.
6
15
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Горожанин16 февраля 2018, 16:22
В ответ на комментарий пользователя
Из крайности в крайность. Названия станций то козам посвящаем то царицам.
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Вы наверное не местный. У нас нет станций посвященной козам. есть "Козья Слобода", но это наименование пошло по названию этой местности в прошлом.
4
14
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Горожанин16 февраля 2018, 16:28
Чё вы паритесь, граждане... В ближайшие 15-20 лет не видать даже этой первой очереди второй ветки, вспомните, сколько лет уже строят единственную "Дубравнаю" . Метрострой денежку зарабатывает в Москве, на строительстве Московского метро, там финансирование на порядок лучше.
А спустя эти 15-20 лет, когда дело реально дойдет до названий станций, и в исполкоме, и в иных коридорах власти сидеть будут уже иные люди со своими хотелками :-D
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23
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Горожанин16 февраля 2018, 16:31
В ответ на комментарий пользователя
Чё вы паритесь, граждане... В ближайшие 15-20 лет не видать даже этой первой очереди второй ветки, вспомните, сколько лет уже строят единственную "Дубравнаю" . Метрострой денежку зарабатывает в Москве, на строительстве Московского метро, там финансирование на порядок лучше.
А спустя эти 15-20 лет, когда дело реально дойдет до названий станций, и в исполкоме, и в иных коридорах власти сидеть будут уже иные люди со своими хотелками :-D
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Может инвесторов найдем. Все равно как называется, главное чтобы ездить можно было.
1
7
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Горожанин16 февраля 2018, 16:36
В ответ на комментарий пользователя
Из крайности в крайность. Названия станций то козам посвящаем то царицам.
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вы сейчас не блеснули своим умом, увы. Историю города почитайте и откуда такие название берут!
5
5
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Горожанин16 февраля 2018, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Из крайности в крайность. Названия станций то козам посвящаем то царицам.
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:-D Вот они критики и эксперты казанские
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Горожанин16 февраля 2018, 17:05
Красивое название, как вариант можно рассмотреть
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4
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Радик16 февраля 2018, 17:08
Сколько можно называть станции трудновыговариваемыми названиями. Станция метро это стратегический объект, люди пользуются им каждый день. Зачем нужно городить такие названия? Тем более иностранные туристы это даже выговорить не смогут.
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Валитова Д16 февраля 2018, 17:10
Байрамову давно пора посадить в психушку. А то нашлась разжигательница. Она позорит свой народ своими дикими высказываниями и идеями
0
16
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Костя Колов16 февраля 2018, 17:26
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте -- http://krati.co/blog
2
0
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Горожанин16 февраля 2018, 18:08
кто минусует тот носит тюбитейку
2
2
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Горожанин16 февраля 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
Чё вы паритесь, граждане... В ближайшие 15-20 лет не видать даже этой первой очереди второй ветки, вспомните, сколько лет уже строят единственную "Дубравнаю" . Метрострой денежку зарабатывает в Москве, на строительстве Московского метро, там финансирование на порядок лучше.
А спустя эти 15-20 лет, когда дело реально дойдет до названий станций, и в исполкоме, и в иных коридорах власти сидеть будут уже иные люди со своими хотелками :-D
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Надо у Хуснуллина попросить или того кто его привел в мск Кабаева, пусть родине месячный доход отдадут, на целое новое кольцо хватит. Родина их воспитала, образование дала
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1
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Горожанин16 февраля 2018, 18:23
Ивана Грозного
1
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Горожанин16 февраля 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Из крайности в крайность. Названия станций то козам посвящаем то царицам.
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Предлагаю названия : Шурале, Чак-чак. Все , вроде
1
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Горожанин16 февраля 2018, 18:38
В ответ на комментарий пользователя
Вы наверное не местный. У нас нет станций посвященной козам. есть "Козья Слобода", но это наименование пошло по названию этой местности в прошлом.
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Это ''подарок '' от Исхакова. Но местность эта, распологалась ближе к реке Казанка, там где ''Молодёжный центр''. А станцию необходимо было назвать Энергетический университет. И не надо было слушать этого экс -мэра.
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Горожанин16 февраля 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
кто минусует тот носит тюбитейку
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Кто плюсует - пелотку. :-P
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Горожанин16 февраля 2018, 18:50
суем бике :-D
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Горожанин16 февраля 2018, 20:06
В ответ на комментарий пользователя
Байрамову давно пора посадить в психушку. А то нашлась разжигательница. Она позорит свой народ своими дикими высказываниями и идеями
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Её повесить мало будет за её слова о том , что детей от смешанных браков нужно уничтожать.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:13
В ответ на комментарий пользователя
кто минусует тот носит тюбитейку
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Кто пишет с ошибками, тот лох.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:32
В ответ на комментарий пользователя
Эта сумасшедшая уголовница еще и писательница ??? Эта рехнувшаяся фашистка , призывающая к убийствам и погромам - писательница ??? Мы , Слава Всевышнему ,в мире и добрососедстве живем ,но есть и такие вот - считающие свою нацию - сверхнацией . Проходили уже . Скорей бы ад забрал к себе свою старую ведьму !
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Это та Байрамова, которая в начале 90-х возле Оперного театра на раскладушке лежала?
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Горожанин16 февраля 2018, 20:34
В ответ на комментарий пользователя
Эта сумасшедшая уголовница еще и писательница ??? Эта рехнувшаяся фашистка , призывающая к убийствам и погромам - писательница ??? Мы , Слава Всевышнему ,в мире и добрососедстве живем ,но есть и такие вот - считающие свою нацию - сверхнацией . Проходили уже . Скорей бы ад забрал к себе свою старую ведьму !
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Какая она писательница?)) Все у нас писать любят.
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Горожанин16 февраля 2018, 20:37
В ответ на комментарий пользователя
Вы наверное не местный. У нас нет станций посвященной козам. есть "Козья Слобода", но это наименование пошло по названию этой местности в прошлом.
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А что там раньше было?
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Горожанин16 февраля 2018, 20:39
В ответ на комментарий пользователя
Это ''подарок '' от Исхакова. Но местность эта, распологалась ближе к реке Казанка, там где ''Молодёжный центр''. А станцию необходимо было назвать Энергетический университет. И не надо было слушать этого экс -мэра.
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Да, и людей в заблуждение не вводить.
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Грожанка16 февраля 2018, 20:41
А мне "Козья слобода" нравится.
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Горожанка16 февраля 2018, 20:42
В ответ на комментарий пользователя
Это ''подарок '' от Исхакова. Но местность эта, распологалась ближе к реке Казанка, там где ''Молодёжный центр''. А станцию необходимо было назвать Энергетический университет. И не надо было слушать этого экс -мэра.
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Ну и что звучного в "энергетический университет"?
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Горожанка16 февраля 2018, 20:43
В ответ на комментарий пользователя
Это ''подарок '' от Исхакова. Но местность эта, распологалась ближе к реке Казанка, там где ''Молодёжный центр''. А станцию необходимо было назвать Энергетический университет. И не надо было слушать этого экс -мэра.
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Пусть так и будет "Царица Сююмбике"
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