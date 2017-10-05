В Казани может появиться станция метро в честь царицы Сююмбике

Ее имя также внесено в список возможных вариантов для наименования новых улиц

Именем царицы Казанского ханства Сююмбике может быть названа одна из станций второй ветки казанского метро. Об этом говорится в ответе исполкома писательнице Фаузие Байрамовой.

В ответе исполкома также сказано, что имя Сююмбике может быть присвоено одной из новых улиц Казани.

- Ее имя внесено в список возможных вариантов для наименования новых улиц. Исполком Казани поддерживает эту инициативу, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро.

Вторая линия протянется на 20 км (на 3 км длиннее первой ветки) и будет состоять из 12 станций. Строить их будут поэтапно. Первая очередь - это строительство четырех станций: «Фучика», «Ломжинская», «10 микрорайон» и «Сахарова». Открыть их планируют одновременно, но о сроках работ говорить пока рано. Пока идут подготовительные работы и изыскания.