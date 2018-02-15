В Казани суд арестовал сотрудников почты, которые обвиняются в краже дорогих посылок

Накануне в Вахитовском районном суде Казани состоялось заседание по избранию меры пресечения задержанным сотрудникам Казанского логистического почтового центра УФПС «Татарстан почтасы». Их обвиняют в краже дорогих посылок, сумма ущерба составила более 2,4 млн рублей, передает «Бизнес Онлайн».

Так, сортировщика Данила Гордеева, грузчика Кирилла Шульгу и начальника смены Николая Ефременко суд отправил в СИЗО до 13 апреля. Рабочего Айдара Гарипова и водителя Сергея Низаметдинова суд отправил под домашний арест.

Напомним, сотрудники «Татарстан почтасы» были задержаны 14 февраля за кражу посылок. По предварительной версии, сотрудники почты осматривали посылки до регистрации, а затем отбирали самые дорогие, в которых были планшеты, смартфоны. Украденное они хранили в укромном месте и вывозили раз в неделю, а затем продавали товар в интернете.

Чуть позже в пресс-службе Казанского логистического почтового центра сообщили, что все виновные будут уволены с предприятия, в отношении их руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного характера.