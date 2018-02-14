Стали известны даты возобновления авиасообщения с Египтом

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что возобновление авиасообщения между Москвой и столицей Египта Каиром очень вероятно в 20-х числах февраля.

- Да, очень вероятно, так и будет, скорее всего, — сказал Дворкович журналистам, передают "Известия".

Вице-премьер также добавил, что открыть авиасообщение с курортными городами "пока нет возможности".

Полеты из России в Египет были запрещены после теракта в октябре 2015 года над Синаем. Тогда после взрыва на борту погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа, летевших из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.