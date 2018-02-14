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Прокуратура сообщила Госсовету РТ о необходимости изменить название должности президента

Прокуратура сообщила Госсовету РТ о необходимости изменить название должности президента
16+
Фото: архив ProKazan.ru
В парламенте, по данным надзорного ведомства, создана соответствующая рабочая группа

В Госсовет Татарстана было направлено обращение, в котором говорится о необходимости изменить название должности президент в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщил челнинский депутат Сергей Яковлев, опубликовавший также ответ ведомства.

- Зампрокурора РТ Марат Долгов сообщил мне, что в Госсовет РТ по моему обращению Прокуратура передала "информацию" и сейчас там создана рабочая комиссия для исправления этой оказии, - написал депутат.

Как говорится в ответе прокуратуры, "работа по приведению Конституции республики в соответствии с федеральным законодательством парламентом проводится". Для "обеспечения комплексного подхода к корректировке Конституции РТ", сообщил Долгов, "в Госсовете РТ создана рабочая группа по разработке закона "О Конституционной комиссии Республики Татарстан".

Поэтому оснований для вмешательства прокуратуры нет.

Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов в свою очередь сообщил, что "может быть, кто-то этим и занимается, но я в эту группу не вхожу".

- У меня никаких документов нет, — цитирует радио "Азатлык" слова Нугуманова.

Ранее глава комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин на семинаре для учителей в канун 25-летию конституции республики сообщил, что должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года. Он вспомнил, что осенью 2015 года Рустам Минниханов был избран президентом Татарстана с результатом 94% голосов. По его словам, до 2020 года, пока не закончится срок полномочий Минниханова, "не должно быть вопросов".

Кстати

Должность "президент Татарстана" была введена 12 июня 1991 года. Первым президентом республики был избран Минтимер Шаймиев, который дважды переизбирался на этот пост в 1996 и 2001 годах.

В 2005 году, после отмены прямых выборов глав регионов, Шаймиев был избран на четвертый президентский срок депутатами Госсовета по представлению Президента России Владимира Путина. В начале 2010 года его сменил на этом посту Рустам Минниханов.

В том же году в России началось переименование должностей глав субъектов РФ, которые именовались президентами.  На момент принятия закона президентские посты были в Бурятии, Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. К концу 2013 года новое название руководителя республики не было законодательно закреплено лишь в Башкортостане и Татарстане.

Сейчас Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации, где глава региона именуется президентом.

N. Vildanov, 15.02.2018, 17:39
Тэги: Политика
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Комментарии

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да ну15 февраля 2018, 17:49
В ответ на комментарий пользователя
что и требовалось доказать ! а этот прокурор президентом хочет стать что ли ? слишком много на себя берет ! Нафиков , под Путина ходишь, да ?
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обычно ходят под себя
9
27
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Ол15 февраля 2018, 17:51
Если перевести все в соответствие с федеральным законом то госсовет и не нужен с его депутатами.просто исполнительная власть и все . Ну а за нас Москва пусть думает. Они же часто к нам на шашлыки приезжают .вот пусть и работают за всех теперь.
7
36
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Горожанин15 февраля 2018, 17:57
Щас у нацыков случится аццкий баттхeрт :-D:-D:-D
Лучший комментарий
11
59
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Горожанин15 февраля 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
что и требовалось доказать ! а этот прокурор президентом хочет стать что ли ? слишком много на себя берет ! Нафиков , под Путина ходишь, да ?
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:-D
3
30
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Горожанин15 февраля 2018, 18:01
Кругом одни воры и самозванцы. Ужас.
2
21
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Горожанин15 февраля 2018, 18:03
Вангую! Мухаметшин опять , что нибудь.отморозит :-D
1
31
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Горожанин15 февраля 2018, 18:05
Я за попкорном !!!!!!
1
24
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Горожанин15 февраля 2018, 18:06
В ответ на комментарий пользователя
Кругом одни воры и самозванцы. Ужас.
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:-D
1
17
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Горожанин15 февраля 2018, 18:07
Парам-пара-пам, пиу! (с)
2
11
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Хатуль Мадан15 февраля 2018, 18:08
:-D
1
18
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Горожанин15 февраля 2018, 18:10
В смысле, чтоб слово ПРЕЗИДЕНт на ГЛАВУ поменять - они еще и рабочую группу собрали? Чтоб еще сотку миллионов на работу этой группы попилить?
4
29
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Горожанин15 февраля 2018, 18:10
попросите Навального провести расследование на Нафикова, я думаю много интересного узнаем
9
11
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Горожанин15 февраля 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
что и требовалось доказать ! а этот прокурор президентом хочет стать что ли ? слишком много на себя берет ! Нафиков , под Путина ходишь, да ?
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а кому должна прокуратура подчиняться? Тебе, чтоли?
3
19
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Горожанин15 февраля 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
Кругом одни воры и самозванцы. Ужас.
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Грустно, но так и есть. Самому тошно.
0
13
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Горожанин15 февраля 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
короче все что видим в последнее время - это наглость Москвы. Типа а что вы можете против нас сделать ? значит раньше было дружба, а теперь уже наглость
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ни пищи. Твое дело на работе в носу ковырять и комментики писать
5
17
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Горожанин15 февраля 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Щас у нацыков случится аццкий баттхeрт :-D:-D:-D
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полгоррода можно отапливать )
2
12
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Горожанин15 февраля 2018, 18:13
а знаете, я почему не удивлен, и не огорчен этим. Обидно, да, это есть. НО . что вы ждете в будущем от Путина ? дальнейшее обнищание населения, и конечно санкции США. Путин сейчас плавает как мухомор, но плавать ему осталось недолго, и потом снова все вернется к прежнему!
16
9
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Хатуль Мадан15 февраля 2018, 18:14
В ответ на комментарий пользователя
полгоррода можно отапливать )
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И двенадцать коттеджей из кирпича построить )))
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9
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Горожанин15 февраля 2018, 18:14
АХАХАХАХАХ класс, колхозанов...гонят в леса)))))
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19
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Хатуль Мадан15 февраля 2018, 18:16
проказа, вы чё творите?! :-D такой наброс под конец дня, ну и как теперь с работы уйти???
:-D:-D:-D
0
9
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Горожанин15 февраля 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
Щас у нацыков случится аццкий баттхeрт :-D:-D:-D
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Я бы сказал Бахетлет))))
1
14
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Горожанин15 февраля 2018, 18:19
В ответ на комментарий пользователя
а твое дело сосать у Кремля у Путина
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ну, судя по всему - сосешь то ты в итоге, обиженка ))
3
9
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Горожанин15 февраля 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
И двенадцать коттеджей из кирпича построить )))
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да на китайскую стену хватит )
0
4
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Горожанин15 февраля 2018, 18:20
В ответ на комментарий пользователя
радуйтись, шовики, но не долго ;)
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пук пук пук
2
8
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Горожанин15 февраля 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
АХАХАХАХАХ класс, колхозанов...гонят в леса)))))
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зато колхоз Путина придет :)
10
4
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Горожанин15 февраля 2018, 18:22
В ответ на комментарий пользователя
пук пук пук
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че то ты очень скромно радуешься )) царь не разрешил ?
3
3
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Горожанин15 февраля 2018, 18:23
что и требовалось доказать ! а этот прокурор президентом хочет стать что ли ? слишком много на себя берет ! Нафиков , под Путина ходишь, да ?
9
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Горожанин15 февраля 2018, 18:25
ураааа !!!! колхозник ПУТИН придет !!!!! Путин !! Поклонская будет в роли доярки )))
11
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Горожанин15 февраля 2018, 18:27
видимо дела совсем нехороши у лидера великой верхней вольты раз такие усилия прилагает по 'косолидации русской нации' и собиранию 'исконно' русских земель. крошка цахес еще не ие подлости способен. когда ему яйка щемить начинает. татары, голосуйте за это подлое ничтожество, слушайте кисилевщину, будте баранами. а в среднесрочном плане тяжелые временя грядут, вольте недолго осталось.
12
5
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Горожанин15 февраля 2018, 18:29
В ответ на комментарий пользователя
что и требовалось доказать ! а этот прокурор президентом хочет стать что ли ? слишком много на себя берет ! Нафиков , под Путина ходишь, да ?
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клинит шоле, попугайка? )
4
7
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Горожанин15 февраля 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
видимо дела совсем нехороши у лидера великой верхней вольты раз такие усилия прилагает по 'косолидации русской нации' и собиранию 'исконно' русских земель. крошка цахес еще не ие подлости способен. когда ему яйка щемить начинает. татары, голосуйте за это подлое ничтожество, слушайте кисилевщину, будте баранами. а в среднесрочном плане тяжелые временя грядут, вольте недолго осталось.
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Инша Алла ! а эти недоумки радуются как ребятишки, ну ладно, пусть у детей будет праздник !)
8
6
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:34
В ответ на комментарий пользователя
видимо дела совсем нехороши у лидера великой верхней вольты раз такие усилия прилагает по 'косолидации русской нации' и собиранию 'исконно' русских земель. крошка цахес еще не ие подлости способен. когда ему яйка щемить начинает. татары, голосуйте за это подлое ничтожество, слушайте кисилевщину, будте баранами. а в среднесрочном плане тяжелые временя грядут, вольте недолго осталось.
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Попросите Навального провести расследование на Нафикова, уверен, накопают на него !
5
5
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Димас люблю пивас15 февраля 2018, 18:34
В Москве президент Путин и второго быть не может. Так что у нас Хан Миннихан, по исторически сложившемуся названию должности главы региона!!! 8-|
2
9
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:37
В ответ на комментарий пользователя
рот закрой урыс ;)
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зачем? я ж татарин
2
8
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Горожанин15 февраля 2018, 18:44
В ответ на комментарий пользователя
не, путаешь. Ты, ху:путало, кругом себе подобных видишь, что в корне не соответствует действительности
0
4
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Горожанин15 февраля 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
для народа Татарстана, особенно для патриотов, Президент был и останется ! а я лично срать хотел на триколор )
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о, поцреотик.
На войну пойдешь, диванный воен?
1
7
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Горожанин15 февраля 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
а что неймется этому сергею яковлеву? от того что изменят уберут название президента в татарстане люди лучше жить будут? нет дел важнее? или татарстан как кость в горле у некоторых.
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яковлев это пешка. мутят из кремля. путин хочет стать единственным и неповторимым правителем, великим поднимателем с колен, 'очистителем руси', как фюрер. его за такие действия русские еще больше обожествлять будут, это гарантирует его пожизненное восседание на троне. элементарно, примитивно. страна третьего мира схожая с Науру и Угандой.
5
6
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 18:58
Что вы Путин Путин! Забыли кто у нас в Татарстане нажился на национальных чувствах? Как господа Шаймиевы стали долларыми миллионерами !??
Минуточку папа был коммунистом.
Ну а теперь нужно будет поделиться, с большими дядями из Москвы;))
0
18
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Алекс15 февраля 2018, 18:59
Ну все теперь Вовчик на выборах наберёт реальные 2 процента а не 102 как обычно
5
4
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Горожанин15 февраля 2018, 19:01
Пусть теперь назовут хан всея Татарстана, какая разница??!!!
6
7
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Что вы Путин Путин! Забыли кто у нас в Татарстане нажился на национальных чувствах? Как господа Шаймиевы стали долларыми миллионерами !??
Минуточку папа был коммунистом.
Ну а теперь нужно будет поделиться, с большими дядями из Москвы;))
Развернуть
так ведь он одной с ними нациями. Видимо, татары рады, когда их грабят татары.
2
12
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:08
В ответ на комментарий пользователя
Ну все теперь Вовчик на выборах наберёт реальные 2 процента а не 102 как обычно
Развернуть
ага, и на сл день 95% местных удащливых поедут чукотку осваивать.
4
8
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:21
94% набрал Минник - КАК!?
1
9
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:35
Прокуратуре стоит заниматься преступниками, а не политикой.
5
3
Согласны с автором?
ТатарчоноК15 февраля 2018, 19:36
Наконец-то, приятная новость..
1
4
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:36
В ответ на комментарий пользователя
Парам-пара-пам, пиу! (с)
Развернуть
Трусы ветром сдуло?
4
3
Согласны с автором?
Димон15 февраля 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
а кому должна прокуратура подчиняться? Тебе, чтоли?
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Прокуратура и суды должны быть независимые!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 19:53
В ответ на комментарий пользователя
На этом месте, может быть ваша реклама? :-D:-D
0
2
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 20:00
Стыдно и горько, за этих никчемных лизоблюдов готовых на что угодно, лишь умаслить Центр , что бы их не трогали. Имейте гордость тряпки!! Иначе какой было смысл в создании Республики?
5
4
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 20:09
В ответ на комментарий пользователя
Стыдно и горько, за этих никчемных лизоблюдов готовых на что угодно, лишь умаслить Центр , что бы их не трогали. Имейте гордость тряпки!! Иначе какой было смысл в создании Республики?
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республика - это территориальная единица, а не отдельное государство, болезный
3
5
Согласны с автором?
Горожанин15 февраля 2018, 20:29
Люди, пох как называется! Хоть кто-нить сделал хорошо для нас??? Жду 2020..
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Горожанин15 февраля 2018, 20:33
Раша Параша и президент ботокс [***]
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Горожанин15 февраля 2018, 20:34
всё ноете? Власть ругаете? плохо живёте? куда не плюнь одни иномарки, по несколько раз в год заграницу ездите отдыхать, строится и заселяются новые дома. а вам всё плохо. вы на ту беззубую бабку из сказки похожи.
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Горожанин15 февраля 2018, 20:36
настанет тот день, когда Москве нужна будет поддержка от врагов запада, я лично покажу кукиш, на*иг такое сраное государство, знать не знаю
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Горожанин15 февраля 2018, 20:38
В ответ на комментарий пользователя
Люди, пох как называется! Хоть кто-нить сделал хорошо для нас??? Жду 2020..
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поэтому и нет смысла от внешних врагов защищать, тебе что ли худо будет ? пускай сами разбираются, проблема Путина, это не проблема народа, а его ЛИЧНЫЕ проблемы
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Горожанин15 февраля 2018, 20:41
В ответ на комментарий пользователя
республика - это территориальная единица, а не отдельное государство, болезный
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Молчал бы уж недоразвитый.
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Горожанин15 февраля 2018, 20:46
В ответ на комментарий пользователя
поэтому и нет смысла от внешних врагов защищать, тебе что ли худо будет ? пускай сами разбираются, проблема Путина, это не проблема народа, а его ЛИЧНЫЕ проблемы
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Ага. И вот что, ни один внешний враг мне лично ничего плохого не сделал. Почему мы получаем удар в спину от СВОИХ?
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Горожанин15 февраля 2018, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Раша Параша и президент ботокс [***]
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так пистуй в нигерию
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Ряд громких задержаний в Татарстане — совпадение или это связано с предстоящими выборами?

До окончания голосования осталось:
Нет, это совпадениеДа, это связано с грядущими в 2018 году выборами президента
Голосов: 7
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Голосов: 72
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