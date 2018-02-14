Прокуратура сообщила Госсовету РТ о необходимости изменить название должности президента

В парламенте, по данным надзорного ведомства, создана соответствующая рабочая группа

В Госсовет Татарстана было направлено обращение, в котором говорится о необходимости изменить название должности президент в соответствии с федеральным законодательством. Об этом сообщил челнинский депутат Сергей Яковлев, опубликовавший также ответ ведомства.

- Зампрокурора РТ Марат Долгов сообщил мне, что в Госсовет РТ по моему обращению Прокуратура передала "информацию" и сейчас там создана рабочая комиссия для исправления этой оказии, - написал депутат.

Как говорится в ответе прокуратуры, "работа по приведению Конституции республики в соответствии с федеральным законодательством парламентом проводится". Для "обеспечения комплексного подхода к корректировке Конституции РТ", сообщил Долгов, "в Госсовете РТ создана рабочая группа по разработке закона "О Конституционной комиссии Республики Татарстан".

Поэтому оснований для вмешательства прокуратуры нет.

Заместитель председателя комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку Рафил Нугуманов в свою очередь сообщил, что "может быть, кто-то этим и занимается, но я в эту группу не вхожу".

- У меня никаких документов нет, — цитирует радио "Азатлык" слова Нугуманова.

Ранее глава комитета Госсовета по законности и правопорядку Шакир Ягудин на семинаре для учителей в канун 25-летию конституции республики сообщил, что должность президент Татарстана останется минимум до 2020 года. Он вспомнил, что осенью 2015 года Рустам Минниханов был избран президентом Татарстана с результатом 94% голосов. По его словам, до 2020 года, пока не закончится срок полномочий Минниханова, "не должно быть вопросов".

Кстати



Должность "президент Татарстана" была введена 12 июня 1991 года. Первым президентом республики был избран Минтимер Шаймиев, который дважды переизбирался на этот пост в 1996 и 2001 годах.



В 2005 году, после отмены прямых выборов глав регионов, Шаймиев был избран на четвертый президентский срок депутатами Госсовета по представлению Президента России Владимира Путина. В начале 2010 года его сменил на этом посту Рустам Минниханов.



В том же году в России началось переименование должностей глав субъектов РФ, которые именовались президентами. На момент принятия закона президентские посты были в Бурятии, Башкирии, Марий Эл, Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Якутии, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. К концу 2013 года новое название руководителя республики не было законодательно закреплено лишь в Башкортостане и Татарстане.



Сейчас Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации, где глава региона именуется президентом.