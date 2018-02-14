В Казани задержали члена ЛДПР по делу о продаже мандата на грядущих выборах

На него возбудили уголовное дело

В Казани был задержан заместитель координатора Казанского отделения ЛДПР 50-летний Сергей Фролов, который, по версии следствия, продавал мандат от своей партии в избирательной комиссии. Информацию, появившуюся в соцсетях, подтвердил источник ProKazan.ru.

- Сотрудники Росгвардии и МВД задержали члена ЛДПР, который за взятку в 250 тысяч рублей собирался продать статус члена избирательной комиссии с правом решающего голоса от своей партии, - сообщили ProKazan.ru.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Посредничество во взяточничестве".

Ведется расследование.

Кстати



Статус члена избирательной комиссии дает ряд привилегий, к примеру, согласно ст. 447 УПК РФ, в отношении него применяется особый порядок производства по уголовным делам, а п. 12 ст. 448 УПК РФ гласит, что возбуждение уголовного дела против таких лиц возможно только постановлением руководителя СК по субъекту федерации.