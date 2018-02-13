В Казани задержали сотрудников почты за кражу дорогих посылок

Сегодня в Казани задержали шесть сотрудников Казанского логистического почтового центра УФПС «Татарстан почтасы» за кражу дорогих посылок. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По предварительной версии, сотрудники почты осматривали посылки до регистрации, а затем отбирали самые дорогие, в которых были планшеты, смартфоны.

- Украденное они хранили в укромном месте и вывозили раз в неделю, а затем продавали товар в интернете, - говорится в сообщении.

Отмечается, что к кражам могут быть также причастны начальник одной из смен, водители и сортировщики.

Как сообщили порталу ProKazan.ru в пресс-службе Казанского логистического почтового центра, все виновные будут уволены с предприятия, в отношении их руководителей будут приняты строгие меры дисциплинарного характера.

- Для недопущения подобных ситуаций в будущем руководством филиала приняты меры по усилению безопасности пересылки отправлений, а также по дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств почтовых работников. С сотрудниками филиала будет проведен дополнительный инструктаж, - отметили в пресс-службе.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, ущерб составляет несколько миллионов рублей.