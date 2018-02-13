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5 проблем казанского метро, которые решат в 2018 году: автоматы научат принимать все карты

5 проблем казанского метро, которые решат в 2018 году: автоматы научат принимать все карты
16+
Портал ProKazan.ru выяснил, с какими проблемами ежедневно сталкиваются в подземке казанцы и как их планируют решить

В редакцию портала ProKazan.ru все чаще обращаются читатели, которые испытывают трудности с оплатой в казанском метро. Кассы на станциях закрыли, а специальные автоматы дружат лишь с бесконтактными картами и мелкими купюрами. Технологии, которые должны были добавить удобства пассажирам, в конечном итоге превратили их жизнь в ад.

Портал ProKazan.ru выяснил, с какими проблемами ежедневно сталкиваются в подземке казанцы и как их планируют решить в 2018 году.

Касс на второй линии метро не будет. Почти.

После того, как в казанском метро начали закрывать кассы, казанцы начали жаловаться на очереди, которые выстраиваются возле автоматов по продаже билетов. Как выяснил ProKazan, эту проблему планируют решить не возвратом кассиров, а установкой дополнительных терминалов.

- Моя цель, чтобы все люди практически перешли на карты, - рассказал генеральный директор "Метроэлектранса" Асфан Галявов. - В 2017 году мы установили 61 терминал на станциях.

Станция "Дубравная" может стать последней станцией метро, в которой строятся отдельные помещения под кассы. На станциях второй линии их, скорее всего, даже не будут проектировать. В крайнем случае, сделают небольшое помещение на 1 кассира. На случай, если автоматы по продаже жетонов дадут сбой.

Автоматы научат принимать все банковские карты

Казанцы по-прежнему "воюют" с автоматами, которые запросто могут "выплюнуть" сдачу на пол.

- На Проспекте Победы каждое утро очереди к терминалам, - рассказывает Александр Кузнецов. - Приходится выходить из метро в поисках ближайший пункт пополнения электронного проездного.

Автоматы по продаже жетонов начали устанавливать в казанской "подземке" в январе 2014 года. Первый появился на станции "Яшьлек". Это новшество было призвано уменьшить очереди в кассы. Но, судя по обращениям читателей, нередко терминалы становятся виновниками очередей. Дело в том, что принимают они лишь бесконтактные карты, а обычные - "зарплатные" - нет.

- Я внимательно слежу за ситуацией и в курсе проблем, - рассказал гендиректор "Метроэлектротранса" Асфан Галявов. - Иногда 1000-рублевую купюру не принимает или не выдает жетон после оплаты.

По словам руководства "подземки", над решением этой проблемы работают и уже есть первые результаты: количество жалоб якобы сократилось на 80 процентов. Сейчас на станциях стоят новые терминалы, которые принимают все типы карт, но они пока не работают. Как заверили кассиры на станции "Северный вокзал", их подключат в течение ближайшего месяца.

Универсальный "солдат"

Сейчас бесконтактную оплату банковской картой поддерживают не все турникеты - лишь один на каждый вестибюль. Но руководство метрополитена планрует заменить все турникеты.

Новые автоматы будут оснащены жидкокристаллическим дисплеем, на котором будет отображаться списываемая сумма с электронного кошелька и баланс. Также можно будет расплатиться банковской карточкой и телефоном с технологией NFC. Подключаете Apple pay или Android Pay, подносите телефон к турникету и оплачиваете проезд.

Еще одна "фишка" - турникеты в случае ЧП в метро в автоматическом режиме освободят проход для пассажиров, чтобы они могли оперативно покинуть помещения и выйти на улицу.

Фейс-контроль

К слову о безопасности. Казанское метро считается одним из самых безопасных в стране. А вскоре станет еще безопаснее: в вестибюле на каждой станции планируют установить систему распознавания лиц. В отличие от рамок металлоискателей, они не доставят хлопот законопослушным гражданам.

Камеры будут направлены на лица входящих пассажиров и, если среди них окажется человек, находящийся в розыске, сразу же передадут информацию спецслужбам.

Голубые жетоны для туристов

Норма «два жетона в одни руки» появилась в казанском метро из-за туристов. Любители сувениров так увлеклись, что из трех миллионов жетонов у метрополитена осталось всего 75 тысяч.

Казанский метрополитен выпустил цветные сувенирные жетоны - стоят они, как обычные, но проехать по ним нельзя. Они дешевле в производстве: если настоящий стоит 72 рубля, то сувенирный - всего 7. Но несмотря на это туристы продолжают увозить из Казани 12-15 тысяч жетонов в месяц.

Рамиль Бикмуллин, 14.02.2018, 17:33
Тэги: Общественный транспорт, Метро Казани
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Комментарии

Горожанин14 февраля 2018, 17:54
Развиваем метро в Казани, привлекаем инвесторов на новые ветки
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Горожанин14 февраля 2018, 18:12
можно заранее позаботиться, а не стоять утром и судорожно пытаться заплатить) А так да, давно пора улучшить платежную систему
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marex14 февраля 2018, 18:20
аслан гунявов перестал посылать своих сотрудников? а пить коньяк по утрам?
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Гость14 февраля 2018, 18:26
Зарание надо думать,а не тогда когда водят систему.
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Горожанин14 февраля 2018, 18:44
Забыли самую главную проблему - начать и успешно завершить строительство еще пару - тройку веток. В Москве могут же и Китай не отстаёт (по постройке метро) - а значит и Казани надо подтянуться.
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Горожанин14 февраля 2018, 19:31
В ответ на комментарий пользователя
Забыли самую главную проблему - начать и успешно завершить строительство еще пару - тройку веток. В Москве могут же и Китай не отстаёт (по постройке метро) - а значит и Казани надо подтянуться.
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да хватит уже. Про это писали уже в новостях. Там космическая смета для постройки новой ветки
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Горожанин14 февраля 2018, 19:37
В ответ на комментарий пользователя
Забыли самую главную проблему - начать и успешно завершить строительство еще пару - тройку веток. В Москве могут же и Китай не отстаёт (по постройке метро) - а значит и Казани надо подтянуться.
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а то пишите так, как будто ради забавы не строят
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Горожанин14 февраля 2018, 19:39
Надо было жетон сделать невзрачным. Цифру "3" на нем набить, по номеру столицы. А вообще кутарошники конечно, жалко за несколько неделовых поездок туриста, 1 жетон подарить.
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Горожанин14 февраля 2018, 19:48
Банковскую карту прикладывать? Сейчас разбежался. Если только "долговую" карту с глубоким минусом. Да и то, если посмотреть, как сотовые операторы воруют деньги, то еще и эту карту контролировать, сколько там чего списали? Опять же карту с глубоким долгом, попользовать, и свалить из страны, если ты турист.
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Горожанин14 февраля 2018, 19:52
Короче, если ты ежедневный пользователь метро, то транспортная карта видимо спасет. Если нет, то не стоит портить день посещением метро.
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Ол14 февраля 2018, 19:54
Не будет кассиров.не будет водителей.не будет продавцов.не будет хирургов.Будут только удащливые. Наши дети будут в нищете прозябать от ихних технологий и безработицы. Оно нам НАДО. А?
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Ага14 февраля 2018, 20:03
Если я гей! то голубые жетоны меня будут смущать:-D
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Горожанин14 февраля 2018, 20:20
В ответ на комментарий пользователя
Надо было жетон сделать невзрачным. Цифру "3" на нем набить, по номеру столицы. А вообще кутарошники конечно, жалко за несколько неделовых поездок туриста, 1 жетон подарить.
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Линию гистерезиса на жетоне нарисовать можно и написать строк его размагничивания.
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Горожанин14 февраля 2018, 20:24
В ответ на комментарий пользователя
Линию гистерезиса на жетоне нарисовать можно и написать строк его размагничивания.
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Можно же, если оптимизировал свое проживание с местом работы, выйти на утреннюю пробежку, забежал в метро, купил 2 жетона, инвестировал. Зато, когда стоимость проезда возрастет до 50 руб, будешь накопленные жетоны за 49 продавать.
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Димас люблю пивас14 февраля 2018, 20:25
Добрый вечер! собутыльники:-D
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Горожанин14 февраля 2018, 20:27
В ответ на комментарий пользователя
Можно же, если оптимизировал свое проживание с местом работы, выйти на утреннюю пробежку, забежал в метро, купил 2 жетона, инвестировал. Зато, когда стоимость проезда возрастет до 50 руб, будешь накопленные жетоны за 49 продавать.
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Это же своего рода валюта метро, тут всякие проходимцы биткоины пытаются всучить, а эти деревенщины жетоны зажали.
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Горожанин14 февраля 2018, 20:34
В ответ на комментарий пользователя
Это же своего рода валюта метро, тут всякие проходимцы биткоины пытаются всучить, а эти деревенщины жетоны зажали.
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72-7=65, что-то слишком дорого берет метровское казначейство за намагничивание пустышек. Давайте, я сделаю курс на 100500.
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Горожанин14 февраля 2018, 20:46
Прямая связь электротранспорта с стоимостью электроэнергии, а не энергоносителей. В том же бензине, по оценке до 60% налогов, если что.
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