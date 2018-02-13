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Власти России все-таки решили закрыть Пороховой завод в Казани

Власти России все-таки решили закрыть Пороховой завод в Казани
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Фото: wikipedia.org
Пороховой завод планируют перенести из Казани в Удмуртию

Министерство промышленности и торговли РФ заявило о готовности закрыть Пороховой завод в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

- Министр промышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров доложил президенту России о готовности закрыть опасное серийное производство порохов в Казани в связи с планами создания нового производства в поселке Кизнер. Сворачивание существующего порохового производства на Казанском пороховом заводе будет осуществляться в увязке с запуском нового производства в поселке Кизнер, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки и объемы инвестиций для сворачивания производства и запуска нового будут определены в результате совместной работы проектантов, технологов, инженеров.

Напомним, ранее сообщалось, что для переноса опасного объекта из Казани в Удмуртию потребуется около четырех лет. Этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.

Недавно на Пороховом заводе был назначен новый гендиректор, им стал Александр Лившиц. Прежний гендиректор Халил Гиниятов ушел в отставку в июне.

Ранее портал ProKazan писал о том, что оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

Начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Справка

Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.  

Люция Кашапова, 14.02.2018, 08:12
Тэги: Производство
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Комментарии

Горожанин14 февраля 2018, 08:17
татарстан облажался во всем в чем мог))) а потом ноют...все разграбили..вот получайте удащщщиливые)))
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12
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Сын колхозников14 февраля 2018, 08:19
Куда ОКБ, Инженеров, рабочих? Кондуктор орали на автобусы и трамваи?...
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8
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Горожанин14 февраля 2018, 08:21
Класс!!! ищите работу)))
1
5
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Горожанин14 февраля 2018, 08:25
На месте завода дома красивые будут стоять
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2
14
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Ол14 февраля 2018, 08:30
Жили как на порохой бочке . Всегда думал когда же взлетим. Я рад. Ещё бы оргсинтез убрали
3
8
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логин14 февраля 2018, 08:30
В ответ на комментарий пользователя
На месте завода дома красивые будут стоять
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Для нуворишей, а то их мало
0
4
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Горожанин14 февраля 2018, 08:32
Ломать не строить. Заводу больше 200 лет. А кто-такой мантуров? Недоучка 1969 г.р. окончил социологический факультет. Завтра его уволят и никто о нем не вспомнит, а у Казани опять откусят историю.
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Горожанин14 февраля 2018, 08:33
Разумное решение, такое производство необходимо строить за пределами города и мест проживания людей
1
8
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12814 февраля 2018, 08:33
Нефиг было резину тянуть, следить надо за состоянием оборудования и не допускать 90% износа. С другой стороны сейчас все опасные производства должны быть за чертой города
0
8
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Горожанин14 февраля 2018, 08:34
Вякали вякали..вот и довякались...конституция, мы, государство))) трегольную открыли даже))) идиоты...ну вы поняли кто вы теперь и где ваше место № 16?
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6
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Горожанин14 февраля 2018, 08:35
Огрымных денег теперь не будет... вот и посмотрим на успешный татарстан, у которого ничего своего нет...кроме чебуречных)))
0
6
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Горожанин14 февраля 2018, 08:36
Да же то что было оставленно когда-то на этой территории..и то не смогли сохранить...а теперь только комплексы строят))) кто будет покупать если работы не будет...
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Горожанин14 февраля 2018, 08:37
повышайте эффективность работы аульные...дело катится к трубе...
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Горожанин14 февраля 2018, 08:37
В ответ на комментарий пользователя
Разумное решение, такое производство необходимо строить за пределами города и мест проживания людей
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Его и строили за пределами города.А то что город растет. и растет в направлении этих заводов виноваты другие люди.
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Горожанин14 февраля 2018, 08:38
В ответ на комментарий пользователя
Жили как на порохой бочке . Всегда думал когда же взлетим. Я рад. Ещё бы оргсинтез убрали
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Дебил, какая пороховая бочка? Завод старше тебя в 10 раз, стоял и стоит. Ты раньше коньки отдашь от инфаркта чем с заводом что-то случится
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Алим14 февраля 2018, 08:38
С одной стороны хорошо,что завод убирают,но с другой стороны- куда девать работников опытных и их семей?!Для них это будет трагедией или переселяться в г.Кизнер...
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Анвар14 февраля 2018, 08:41
В ответ на комментарий пользователя
татарстан облажался во всем в чем мог))) а потом ноют...все разграбили..вот получайте удащщщиливые)))
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Тебе в хохлопитекии виднее. А если серьёзно то в чём облажался??? Или в хохлопитекии за другие клиенты не платят???
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12814 февраля 2018, 08:41
В ответ на комментарий пользователя
Да же то что было оставленно когда-то на этой территории..и то не смогли сохранить...а теперь только комплексы строят))) кто будет покупать если работы не будет...
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Да ладно, вон на днях в Елабуге завод по производству аккумуляторов открыли.
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Jules Winnfield14 февраля 2018, 08:42
Закройте ещё нефтебазу на Магистральной. Там куча резервуаров с ГСМ.
https://www.google.ru/maps/@55.726959,49.0871529,3a,44.6y,83.19h,90.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1sdMUYB8bqWtXDbvFDp3Rb_Q!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru
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Горожанин14 февраля 2018, 08:42
В ответ на комментарий пользователя
татарстан облажался во всем в чем мог))) а потом ноют...все разграбили..вот получайте удащщщиливые)))
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Только работу будут искать работяги с завода , а не удащливые. Поэтому злорадство тут не уместно.
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Анвар14 февраля 2018, 08:42
В ответ на комментарий пользователя
Жили как на порохой бочке . Всегда думал когда же взлетим. Я рад. Ещё бы оргсинтез убрали
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Ещё бы тебя в психушку упрятали.
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Горожанин14 февраля 2018, 08:43
вырвали зубки у нациков - сначала военные училища закрыли, теперь остатки подчищают. ибо не х....
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Марат14 февраля 2018, 08:45
В ответ на комментарий пользователя
Огрымных денег теперь не будет... вот и посмотрим на успешный татарстан, у которого ничего своего нет...кроме чебуречных)))
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Пороховой завод не когда не приносил в казну Татарстана больших денег. По-этому там нечего не обновлялась, а в 14 году была реконструкция не которых цехов (короче говоря обмывали деньги, а принимал все это Шайгу) Как думаешь? Кто забрал большой куш? Пороховой нужен был, потому что там сидел родня Шаймиева, а когда он ушел. Короче там все написано. Да что-бы не кто через чур не радовался, закроют только цеха производящие порох! . Та что как производили пиротехническую и краску и т д)) она будет работать и травить местных
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Горожанин14 февраля 2018, 08:48
Казанский пороховой завод активно работает на внутреннем и внешнем рынке. Здесь выпускают 100 тонн порохов в месяц. Производство обеспечивает заработком 2000 человек. Для военных нужд КПЗ производит: порох различного вида; лакокрасочную продукцию; нитромастики; прочие химические материалы для организации производства боеприпасов. Также КПЗ реализует «мирную» продукцию: охотничьи и спортивные патроны; аноды-заземлители для катодной защиты трубопроводов и подземных металлоконструкций. География поставок обширна. Это оборонные и гражданские предприятия России (Йошкар-Ола, Ижевск, Сарапул, Воткинск, Климовск, Сергиев Посад, Люберцы, Химки, Екатеринбург, Североуральск), Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Азербайджана, Туркменистана, Кипра, Венесуэлы, Индии, Алжира, Уганды и других стран. За стабильный выпуск высококачественной и безопасной продукции для потребителя пороховой завод (Казань) в 2012 был награжден правительством Татарстана высшей наградой конкурса «Лидер качества». - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/305916/kazanskiy-porohovoy-zavod-istoriya-obrazovaniya
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Горожанин14 февраля 2018, 08:49
Казанский пороховой завод покупает автомобиль за 3,29 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В техзадании указано, что это должен быть пятидверный внедорожник на 7 мест, с полным приводом и максимальной мощностью двигателя от 249 до 255 л. с. Максимальная скорость, до которой должна разгоняться машина, — не менее 183 км/ч.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/361121
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Горожанин14 февраля 2018, 08:50
Выручка Казанского порохового завода в 2016 году превысила 3,5 млрд рублей, чистая прибыль составила около 500 млн рублей, несмотря на 3 производственные аварии. Об этом сообщил гендиректор завода Халил Гиниятов

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/tatarstan/freenews/58cfb3029a7947b7f9731110
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12814 февраля 2018, 08:55
Это же Федеральное Казенное Предприятие. Видимо, когда остро встал вопрос технического перевооружения, приняли во внимание, что оборудование изношено на 90%, то есть проще всё бульдозером сравнять и новый построить, тем более, что технологии на месте не стоят. Учли, что он сейчас находится в черте города, логистику. Вот и решили перенести
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