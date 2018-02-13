Власти России все-таки решили закрыть Пороховой завод в Казани

Пороховой завод планируют перенести из Казани в Удмуртию

Министерство промышленности и торговли РФ заявило о готовности закрыть Пороховой завод в Казани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

- Министр промышленности и торговли РФ Дмитрий Мантуров доложил президенту России о готовности закрыть опасное серийное производство порохов в Казани в связи с планами создания нового производства в поселке Кизнер. Сворачивание существующего порохового производства на Казанском пороховом заводе будет осуществляться в увязке с запуском нового производства в поселке Кизнер, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сроки и объемы инвестиций для сворачивания производства и запуска нового будут определены в результате совместной работы проектантов, технологов, инженеров.

Напомним, ранее сообщалось, что для переноса опасного объекта из Казани в Удмуртию потребуется около четырех лет. Этот вариант является основным для дальнейшего использования мощностей объекта.

Недавно на Пороховом заводе был назначен новый гендиректор, им стал Александр Лившиц. Прежний гендиректор Халил Гиниятов ушел в отставку в июне.

Ранее портал ProKazan писал о том, что оборудование на Пороховом заводе в Казани изношено на 90%. Об этом говорилось в докладе приволжского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, более 80% сосудов, которые используются на Пороховом заводе, уже давно отработали расчетный срок эксплуатации. Также на предприятии есть насосное оборудование, которое эксплуатируется на площадке по производству взрывчатых материалов и изделий. Данное оборудование изношено на 60%.

Начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.