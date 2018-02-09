В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

В Подмосковье упал пассажирский самолет Ан-148. Об этом сообщает РИА Новости. На борту лайнера находились 65 человек и 6 членов экипажа.

- Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались, — цитирует СМИ слова источника в экстренных службах.

Предварительно, самолет летел в Орск.

По данным сайта Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, лайнер Ан-148 рейса 6W703 "Саратовских авиалиний" перестал передавать сигналы о своем местонахождении в районе деревни Аргуново.

Сейчас выясняются подробности происшествия.