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В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет

В Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет
16+
Фото: скриншот

В Подмосковье упал пассажирский самолет Ан-148. Об этом сообщает РИА Новости. На борту лайнера находились 65 человек и 6 членов экипажа.

- Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались, — цитирует СМИ слова источника в экстренных службах.

Предварительно, самолет летел в Орск.

По данным сайта Flightradar24, отслеживающего перемещения самолетов, лайнер Ан-148 рейса 6W703 "Саратовских авиалиний" перестал передавать сигналы о своем местонахождении в районе деревни Аргуново.

Сейчас выясняются подробности происшествия.

N. Vildanov, 11.02.2018, 15:36
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин11 февраля 2018, 15:50
Вот те на опять.
Лучший комментарий
3
20
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:51
Снега много,может живы ещё все.
10
10
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
Снега много,может живы ещё все.
Развернуть
Вашими молитвами. Дай Бог.
12
23
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:11
Вангую массовые проявления "синдрома скорбящего" в соцсетях
14
11
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:13
Глубокие соболезнования.Вот результат превращения из индустриальной авиационной державы СССР в непонятно что,авипарк изношен,летают в старых забугорных помойках.
11
19
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:14
Почему в России только они падают...Не помню чтоб в последние годы в других странах падали...
8
16
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:20
Давно пора списать все АНы!!! Это же хлам, старье!
11
11
Согласны с автором?
Ага11 февраля 2018, 16:32
Капец! опять одни трупики :-(
6
13
Согласны с автором?
Дд11 февраля 2018, 16:39
В ответ на комментарий пользователя
Вангую массовые проявления "синдрома скорбящего" в соцсетях
Развернуть
[***]
5
0
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Вангую массовые проявления "синдрома скорбящего" в соцсетях
Развернуть
Судя по минусам вангование оказывается верным на 100%
4
6
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:42
В ответ на комментарий пользователя
Глубокие соболезнования.Вот результат превращения из индустриальной авиационной державы СССР в непонятно что,авипарк изношен,летают в старых забугорных помойках.
Развернуть
СССР был авиационной державой только в военном самолетостроении. Гражданские самолёты - побочка всего лишь. И падали при совке только так. Да и после
8
6
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Почему в России только они падают...Не помню чтоб в последние годы в других странах падали...
Развернуть
А ты память напряги. Или гуглом воспользуйся
1
6
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора списать все АНы!!! Это же хлам, старье!
Развернуть
8 лет борту - старье? Ты дурак?
1
11
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:43
В ответ на комментарий пользователя
Капец! опять одни трупики :-(
Развернуть
71
2
12
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:44
В ответ на комментарий пользователя
Снега много,может живы ещё все.
Развернуть
Они так то не в окно с двух метров попадали, гуманитарий
1
6
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 16:45
В ответ на комментарий пользователя
Снега много,может живы ещё все.
Развернуть
Ага. Если кто и остался - от переохлаждения отъедет
1
5
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Горожанин11 февраля 2018, 16:50
В ответ на комментарий пользователя
Снега много,может живы ещё все.
Развернуть
Выживших нет.
0
13
Согласны с автором?
Я11 февраля 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора списать все АНы!!! Это же хлам, старье!
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Ан-148 это новая модель, начало производства с 2009 года. Так что самолёт был новым
0
13
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Веселый Гук11 февраля 2018, 17:08
Этот саломет производят в Украине .
4
4
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Горожанин11 февраля 2018, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Глубокие соболезнования.Вот результат превращения из индустриальной авиационной державы СССР в непонятно что,авипарк изношен,летают в старых забугорных помойках.
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Самолету около 8 лет было всего.
0
3
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин11 февраля 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
Этот саломет производят в Украине .
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На Украине сейчас только дебилов производят и шоколадки.
10
7
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 17:21
В ответ на комментарий пользователя
он вероятно сел на поле-все живы вероятно- чувствую что никто не погиб
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Наркоман шоле?
1
5
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин11 февраля 2018, 17:45
В СССР военные самолеты штамповали как семечки и сейчас они многие стоят брошенными в военных городках при алкоголике Ельцине. Гражданское самолетостроение также было развито,ранше буржуев начали летать насверхзвуке Москва -Алма Ата.Умникам надо знать историю страны.Билеты стоили студентам от10 др 12 руб .
2
5
Согласны с автором?
Русский обыватель11 февраля 2018, 17:50
На железной дороге для лучшего обеспечения безопасности уволили всех обходчиков путей и на эти деньги наняли охранников которые обыскивают садоводов которые приезжают в город на электричках.

Видимо и в аэропорту уволили лишних техников которые должны были обслуживать самолет, их обязанности свалили на оставшихся безо всякой доплаты, и на эти деньги наняли лишнюю толпу охранников - ну и вот и результат.
1
4
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Горожанин11 февраля 2018, 17:58
В ответ на комментарий пользователя
Вашими молитвами. Дай Бог.
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Зашибись, да, когда только на несуществующего божка надеяться можно?
4
3
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Горожанин11 февраля 2018, 17:59
В ответ на комментарий пользователя
В СССР военные самолеты штамповали как семечки и сейчас они многие стоят брошенными в военных городках при алкоголике Ельцине. Гражданское самолетостроение также было развито,ранше буржуев начали летать насверхзвуке Москва -Алма Ата.Умникам надо знать историю страны.Билеты стоили студентам от10 др 12 руб .
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И где твой сверхзвук, клоун анальный?
9
1
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Горожанин11 февраля 2018, 18:12
В ответ на комментарий пользователя
Почему в России только они падают...Не помню чтоб в последние годы в других странах падали...
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Почему ты такая тварь?
5
4
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Горожанин11 февраля 2018, 18:21
Пилот был пьян !
6
1
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Горожанин11 февраля 2018, 18:24
В ответ на комментарий пользователя
он вероятно сел на поле-все живы вероятно- чувствую что никто не погиб
Развернуть
Идиот ?
0
1
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Горожанин11 февраля 2018, 18:26
В ответ на комментарий пользователя
И где твой сверхзвук, клоун анальный?
Развернуть
Они были нерентабельными,двигатель не соответствовал,а вообще то это сейчас ту 160.
4
0
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Горожанин11 февраля 2018, 18:29
0
0
Согласны с автором?
Пенсионер11 февраля 2018, 18:33
Ничего его ещё починить можно и летать он будет
4
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас11 февраля 2018, 18:34
Что то в рашке постоянно падают самолёты :-P
2
3
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Горожанин11 февраля 2018, 18:34
Может взрывное устройство, если он в горящем виде рухнул?!
1
6
Согласны с автором?
Оляля11 февраля 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Капец! опять одни трупики :-(
Развернуть
Ваша ирония здесь не уместна.Там могли быть и ваши родственники. друзья и просто знакомые. Как тогда?
3
1
Согласны с автором?
Оляля11 февраля 2018, 18:50
В ответ на комментарий пользователя
Может взрывное устройство, если он в горящем виде рухнул?!
Развернуть
Посмотрите внимательно видео. Не нужно быть летчиком, чтобы понять, что погода - нелетная. Но некоторым нашим пассажирам как всегда было невтерпеж
5
1
Согласны с автором?
Оляля11 февраля 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
В СССР военные самолеты штамповали как семечки и сейчас они многие стоят брошенными в военных городках при алкоголике Ельцине. Гражданское самолетостроение также было развито,ранше буржуев начали летать насверхзвуке Москва -Алма Ата.Умникам надо знать историю страны.Билеты стоили студентам от10 др 12 руб .
Развернуть
Но Аэрофлот никогда не был общедоступным видом транспорта. Для среднего класса - да. 13 рублей стоил билет на Татарстан. Поезд, А вот что касается самолетов - цены были другими. Вспомните
0
3
Согласны с автором?
Оляля11 февраля 2018, 18:54
http://mbpolyakov.livejournal.com/94484.html
2
0
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 18:57
В ответ на комментарий пользователя
Посмотрите внимательно видео. Не нужно быть летчиком, чтобы понять, что погода - нелетная. Но некоторым нашим пассажирам как всегда было невтерпеж
Развернуть
Причем здесь нелетная погода, если он упал на 4-ой минуте после взлета!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 19:03
Проказа писать не о чем? При чем здесь Казань?
3
1
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
Они были нерентабельными,двигатель не соответствовал,а вообще то это сейчас ту 160.
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сверхзвук пассажирский - это малость полетавшая 144 тушка.
А конкорд только недавно сняли с рейсов.
Так что - флажками махать - привилегия дурачков
1
0
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Горожанин11 февраля 2018, 19:06
В ответ на комментарий пользователя
Посмотрите внимательно видео. Не нужно быть летчиком, чтобы понять, что погода - нелетная. Но некоторым нашим пассажирам как всегда было невтерпеж
Развернуть
норм погода в москве, ты упоролся?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин11 февраля 2018, 19:07
В ответ на комментарий пользователя
Но Аэрофлот никогда не был общедоступным видом транспорта. Для среднего класса - да. 13 рублей стоил билет на Татарстан. Поезд, А вот что касается самолетов - цены были другими. Вспомните
Развернуть
у него маразм уже
0
0
Согласны с автором?
Ty11 февраля 2018, 19:08
Ладно 70 не 700 проказа это не в татарстане
2
0
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Дед11 февраля 2018, 19:12
В этом случае может быть
1.Человеческий фактор (если пилот был пьян)
2. Техническая неисправность ( если самолет не прошел проверку перед полетом)
3. теракт
0
1
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