СМИ опубликовали письма казанца, ставшего первым пожизненно осужденным, вышедшим на волю

В Сети частично появились письма, написанные уроженцем Казани 63-летним Анваром Масалимовым, который стал первым в России осужденным на пожизненный срок, вышедшим на свободу. Об этом сообщают "Известия".

В письмах Масалимова, которые хранятся в архиве в Томской области, он жаловался на поселок, в котором жил, а также обвинял окружающих в том, что они на него клевещут.

Напомним, мужчина вышел из колонии особо строгого режима "Полярная сова", расположенной в поселке Харп на полуострове Ямал 22 июня 2016 года, формально выход Масалимова на свободу — не условно-досрочное освобождение, а результат переквалификации приговора.

После первого убийства, за которое он отсидел срок, он в 1991 год жестоко убил пенсионера, приютившего его. В итоге ему назначили высшую меру наказания — смертную казнь. Масалимов несколько лет ожидал расстрела, но в 1998 году Ельцин указом президента заменил казнь на пожизненное заключение.

Спустя пару десятилетий суд освободил мужчину от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой "в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного".

Где он сейчас находится - неизвестно, в справке колонии есть только указание: "Выбыл по адресу: Москва, ул. Генерала Дорохова, 17", однако там его журналистам найти не удалось.